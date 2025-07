Škoda vede z hlediska růstu odbytu i v pololetním srovnání – od ledna do konce června zvýšila odbyt meziročně o 13,6 procenta na 509 400 vozů. Růst odbytu celé skupiny Volkswagen za pololetí dosáhl 1,3 procenta nad 4,40 milionu vozidel. Druhé pololetí roku bývá z hlediska odbytu silnější, pokud Škoda udrží trend, mohla by pokořit milionovou hranici, to se jí naposledy podařilo v roce 2020; nejvíce (1,25 milionu aut) prodala v roce 2018.

„Více než půl milionu vozidel za prvních šest měsíců roku! Škoda Auto v první polovině roku 2025 meziročně zvýšila dodávky o působivých 13,6 % – navázala tak na dynamiku z rekordního roku 2024,“ okomentoval výsledky značky její šéf Klaus Zellmer. „Od ledna do konce června bylo dodáno 509 400 aut s vyváženou kombinací pohonů, která zákazníkům nabízí vysoce účinné spalovací motory, mild hybridy a plug-in hybridy a plně elektrické modely.“

Skupina Volkswagen vykázala růst odbytu na všech trzích s výjimkou Severní Ameriky a západní Evropy. Na severoamerickém trhu jí odbyt klesl o 16,2 procenta, na západoevropském pak o 0,7 procenta. Na poptávku ve Spojených státech nepříznivě doléhají cla, celkový odbyt skupiny tak podpořil zájem o elektromobily v Evropě, uvedla německá automobilka.

Němečtí výrobci automobilů usilují o dohodu s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, která by nahradila nynější 25procentní clo na dovoz aut a jejich dílů do USA. Pro Volkswagen je americký trh klíčový.

Prodej plně elektrických vozů celé skupiny Volkswagen se ve druhém čtvrtletí meziročně celosvětově zvýšil o 37,6 procenta na 248 700. V Evropě růst činil 72,9 procenta na 189 700 vozů. „Tento pozitivní vývoj musíme upevnit tím, že budeme pokračovat v naší úspěšné modelové ofenzivě,“ uvedl obchodní ředitel Volkswagenu Marco Schubert. „Celkově se nám podařilo do konce června mírně zvýšit globální odbyt i přes náročné podmínky,“ dodal.

Škoda ve druhém čtvrtletí zvýšila odbyt bateriových elektromobilů meziročně o 196,8 procenta na 46 tisíc vozů, za pololetí odbyt meziročně vzrostl o 147,8 procenta na 73 tisíc aut. „Všechny naše elektrifikované modely s plug-in konektorem dohromady tvořily téměř 23 % celkových dodávek v Evropě (EU27+4) – což je rekord a skok oproti 9 % v předchozím roce. To zahrnuje jak čistě elektrické modely BEV, tak i plug-in hybridní varianty nové generace,“ dodává Zellmer. Škoda slaví na trhu elektroaut v evropském měřítku úspěchy, loňská novinka, model Elroq se v dubnu stala nejprodávanějším elektromobilem v Evropě

Celá skupina Volkswagen odbyt bateriových elektromobilů za čtvrtletí zvýšila o 37,6 procenta na 248 700 vozů, za pololetí pak o 46,7 procenta na 465 500 vozů.