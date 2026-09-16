Varování před nástupem obecné umělé inteligence a následným zánikem civilizace se dnes těší značné oblibě. Však je znáte. Pro stroje budeme jako mravenci. Jejich cíle budou jiné než cíle lidstva. Proto nás odstraní. A tak dále. Zkusil jsem se namátkou podívat, kolik podobných prohlášení v poslední době vyšlo. Dospět k přesnému číslu je však těžké. Kromě angličtiny určitě vycházejí i v nejrůznějších regionálních jazycích.
Například blog LessWrong.com jich zmiňuje dvacet. Vedle esejů, petic, otevřených dopisů, zpravodajství a jiných druhů textů jsou mezi nimi například i videa z YouTube. Seznam prošel poslední aktualizací 14. dubna 2023. Od té doby určitě vyšlo množství dalších podobných provolání.
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Jejich obsah se také liší. Požadavky na dočasné zpomalení vývoje se střídají s pobídkami k jeho úplnému zastavení, případně alespoň s požadavky na ustanovení nejrůznějších etických komisí. Mezi autory jsou vývojáři z AI firem, filosofové i všelijaké spolky.
Z Berlína do NYC
Ve výzvách se střídá technický žargon s mysticky znějícími předpověďmi blízké budoucnosti. Což mě přivádí k velezajímavému příběhu autora jedné z nich. Dotyčný gentleman se jmenuje Leo Aschenbrenner. Jeho věšteckou kariéru nedávno shrnul The Atlantic. Budoucí prorok umělé inteligence se narodil v roce 2001 nebo 2002 v Německu.
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Chodil na berlínskou dvojjazyčnou střední školu Johna F. Kennedyho. To mu otevřelo dveře na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Vystudoval na ní ekonomii, matematiku a statistiku. První zaměstnání po škole dostal v dobročinném fondu společnosti FTX, založené kryptoměnovým vizionářem Samem Bankmanem-Friedem.
Z toho se časem vyklubal podvodník. Skončil na čtvrt století ve vězení. Aschenbrennerovi se však podařilo firmu včas opustit. V roce 2023 nastoupil do společnosti OpenAI stojící za velkým jazykovým modelem ChatGPT.
Po zhruba deseti měsících dostal výpověď. Prý zveřejnil informace, které si měl nechat pro sebe. Aschenbrenner pak využil nově získaný volný čas k sepsání svého monstrózního eseje.
Apokalypsa 2027
Nazval ho Situační uvědomění, anglicky Situational Awareness. Rozsahem odpovídá spíš kratší knize. Ve formátu pdf má 165 stránek. Obsahuje předpověď vývoje dnešních velkých jazykových modelů v takzvanou obecnou umělou inteligenci (často AGI, z angl. artificial general intelligence). Na rozdíl od současných strojů navržených pro konkrétní úkoly typu zpracování textu by měla být schopná opravdu myslet, chápat informace v kontextu a učit se.
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Podobala by se tak lidskému mozku. Byla by ale mnohonásobně výkonnější. Aschenbrenner označoval AGI jako Projekt s velkým P. Prorokoval, že přijde už v roce 2027.
„Lidi, kteří by Projekt mohli řídit, znám pravděpodobně osobně, nebo mě od nich dělí jen jeden krok,“ argumentoval.
Ve svém traktátu podrobně rozebíral, jaké bude mít spuštění AGI následky. Text je prošpikovaný mystickými tvrzeními.
„Vidím to,“ napsal třeba. „Vidím, jak bude AGI vybudována.“
Proroctví rychle získalo značnou popularitu, zvlášť mezi bohatými lidmi s penězi navíc. Aschenbrenner pro ně založil hedgeový, tedy vysoce rizikový fond. Pojmenoval ho stejně jako svůj spis, Situational Awareness.
Rekordní ztráta
Základní myšlenka byla, že umělá inteligence změní rovnováhu mezi prací a kapitálem. Protože stroje převezmou všechnu práci, bude záležet jen na kapitálu. Jediná možnost je na nástupu AI co nejvíc vydělat, dokud je ještě čas. Jde to investicemi do technologií, které umělá inteligence potřebuje. Příklad jsou třeba továrny na výrobu čipů.
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Aschenbrenner vybral 225 milionů dolarů. Prostřednictvím rizikových nákupů a finanční páky se mu z nich povedlo udělat 45 miliard. Letos v červenci však zájem o umělou inteligenci prudce opadl. Aschenbrenner musel prodávat, co se dalo.
Hodnota fondu tak v krátké době klesla o 35 miliard dolarů. Je to největší obchodní ztráta v dějinách. Podle části komentátorů však může jít jen o náhodný výkyv.
Nostradamus velkých jazykových modelů je pořád deset miliard dolarů v plusu. Na zrod obecné umělé inteligence stále čekáme. Podle Aschenbrennerova varování nás od něj dělí už jen měsíce. Zatím se zdá jen málo pravděpodobné, že se věštba vyplní. Teiresiovi našich časů se přesto vyplatila.