Bezosova raketa explodovala ještě před startem. Příčina zatím není známá

  8:10
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě, informují světové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil zakladatel firmy Jeff Bezos. Podle něj je zatím příliš brzy na určení příčiny nehody.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala ještě před startem. (29. května 2026) | foto: Courtney BlairReuters

Exploze podle agentury AP otřásla domy v okolí a zbarvila noční oblohu do oranžova. Úřady zároveň ujistily, že nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost. Startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral je dobře viditelná z nedaleké pláže a internet brzy zaplavily snímky obří ohnivé koule.

Raketa New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním Američanovi, který obletěl Zemi, odstartovala do vesmíru poprvé loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byla uzemněna poté, co kvůli poruše motoru dopravila satelit na nesprávnou oběžnou dráhu. Šlo teprve o třetí let rakety, kterou chce Blue Origin využívat mimo jiné k vynášení lunárních modulů programu NASA, připomněla agentura AP.

Test se uskutečnil před plánovaným čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. Exploze podle serveru TechCrunch pravděpodobně povede k delšímu pozastavení programu New Glenn, než společnost zjistí příčinu havárie a odstraní závadu.

Blue Origin letos plánovala až 12 startů rakety New Glenn, kterou vyvíjela více než deset let ve snaze konkurovat společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska.

