Start raketoplánu byl přitom několikrát odložen z nejrůznějších důvodů. I v osudný den byla mise oddálena, ale jen o dvě hodiny.
Kontrola před startem neukázala žádné technické problémy.
Při vyšetřování pak přišli inženýři NASA a prezidentská komise na to, že selhalo pryžové těsnění na jedné z pomocných raket. To vyvolalo prohoření spoje mezi touto raketou a externí nádrží. Pomocná raketa narazila do externí nádrže a nastal výbuch.
V lednu 1986 explodoval raketoplán Challenger, na palubě zahynulo osm lidí
Z bezpečnostních důvodů pak NASA na dva roky přerušila lety raketoplánů.
Učitelka na palubě
Jednou z členek posádky raketoplánu Challenger byla i učitelka Christa McAuliffová, a to v rámci programu Učitel ve vesmíru, který dva roky před tragedií vyhlásil tehdejší prezident Ronald Reagan.
Její let měl inspirovat studenty, zvýšit zájem o matematiku a především uctít americké pedagogy.
McAuliffová měla navíc v kosmu demonstrovat několik fyzikálních pokusů, které měly sloužit jako výukové materiály i inspirace pro studenty.
Ze sedmatřicetileté učitelky se stal národní miláček - a nedlouho poté také symbol tragédie, kterou během vyučování v přímém přenosu pozorně sledovala většina amerických škol.