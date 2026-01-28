Před 40 lety odstartoval raketoplán Challenger, jeho výbuch sledoval celý svět

Před čtyřiceti lety, přesně 28. ledna 1986, se vydal raketoplán Challenger z rampy kosmodromu na mysu Canaveral na svou desátou misi. Pouhých 73 sekund po startu však explodoval. Posádka zahynula, na palubě bylo sedm astronautů.
Raketoplán Challenger startuje z Kennedyho vesmírného centra k osudnému letu....

Raketoplán Challenger startuje z Kennedyho vesmírného centra k osudnému letu. (28. 1. 1986) | foto: NASAReuters

Prezident Ronald Reagan označil členy posádky, kterými byli Francis R. Scobee...
Challenger vykonal devět úspěšných vesmírných misí.
Challenger byl druhý raketoplán NASA, který byl vypuštěn na oběžnou dráhu Země.
Raketoplán Challenger při startu, krátce po něm explodoval.
Start raketoplánu byl přitom několikrát odložen z nejrůznějších důvodů. I v osudný den byla mise oddálena, ale jen o dvě hodiny.

Kontrola před startem neukázala žádné technické problémy.

Při vyšetřování pak přišli inženýři NASA a prezidentská komise na to, že selhalo pryžové těsnění na jedné z pomocných raket. To vyvolalo prohoření spoje mezi touto raketou a externí nádrží. Pomocná raketa narazila do externí nádrže a nastal výbuch.

Z bezpečnostních důvodů pak NASA na dva roky přerušila lety raketoplánů.

Učitelka na palubě

Jednou z členek posádky raketoplánu Challenger byla i učitelka Christa McAuliffová, a to v rámci programu Učitel ve vesmíru, který dva roky před tragedií vyhlásil tehdejší prezident Ronald Reagan.

Její let měl inspirovat studenty, zvýšit zájem o matematiku a především uctít americké pedagogy.

McAuliffová měla navíc v kosmu demonstrovat několik fyzikálních pokusů, které měly sloužit jako výukové materiály i inspirace pro studenty.

Ze sedmatřicetileté učitelky se stal národní miláček - a nedlouho poté také symbol tragédie, kterou během vyučování v přímém přenosu pozorně sledovala většina amerických škol.

