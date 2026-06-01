Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Mathias
- Věk: 32 let
- Povolání: zpěvák
- Bydliště: Praha
Matyáš Hložek, uměleckým jménem Mathias, je nepřehlédnutelný sympaťák. Na první pohled může působit uzavřeně, ale uvnitř je to velmi emotivní a upřímný člověk, který si nebere servítky a věci řeší na rovinu.
Má za sebou tři vážné vztahy, z nichž nejdelší trval šest let. Jeho předchozí vztahy narážely na nedostatek času a nepochopení jeho hektického životního stylu. Doufá, že jeho partnerka bude mít smysl pro humor, bude podporující a bude s ním sdílet podobné názory na život. Také doufá, že bude loajální a bude chápat úskalí světa showbyznysu.
V minulosti ho přitahovaly spíše starší ženy, je pro něj přitažlivá hlavně lidská zralost. Sám o sobě říká, že je pozitivní člověk, který hledá v lidech jen to dobré. Nezkazí žádnou legraci, má rád pohyb a jeho největší vášní je hudba.
„Po rozchodu jsem si dal prostor, abych se z toho dostal a byl připravený zkusit něco nového,“ říká.
Nela
- Věk: 25 let
- Povolání: marketingový specialista
- Bydliště: Barcelona
Nela Březinová je energická, přátelská dívka s nakažlivě pozitivní aurou. Je výraznou osobností, která do svého okolí přináší spontánnost, otevřenost a pozitivní atmosféru. Pod touto bezprostředností se však skrývá citlivá osobnost, která má mnoho tajemství.
V posledním vztahu jí chyběla jiskra a vášeň. Dříve ji přitahovali bad boys, které měla tendenci napravit. V reality show Are You The One? Česko si myslí, že jejím dokonalým protějškem bude pravý opak. Hledá muže, který bude jejím přístavem, ale zároveň v ní udrží zdravé napětí – nuda je pro ni totiž největší nepřítel.
Chce partnera, se kterým založí rodinu a vytvoří vřelé, veselé a milující zázemí, které ona neměla. Pochází z Českého Krumlova, ale poslední půlrok žije v Barceloně, kde bydlela v bytě s dalšími osmnácti lidmi, což ji dokonale vytrénovalo na absenci soukromí.
„Hledám lásku svého života. Věřím, že tam na mě někde čeká,“ říká.
Naty
- Věk: 24 let
- Povolání: marketingová specialistka
- Bydliště: Havířov
Natálie Matíková je energická, cílevědomá a velice akční žena. Působí velmi sebevědomě, je náročná sama na sebe i na své okolí a do show přichází s čerstvým „drivem“ do života. Ráda sportuje, miluje cestování a ráda zkouší nové věci.
Po ukončení dlouholetého vztahu cítí, že je správný čas zkusit něco nového. Na muže má velmi vysoké nároky. Hledá partnera, který ví, co od života chce, má rád sport, cestování, je akční a bude tolerantní.
Naty má vietnamské kořeny, narodila se v Havířově a aktuálně dokončuje inženýrské studium. Pracuje v marketingu, věnuje se modelingu a má za sebou stáž na české ambasádě v Soulu. Kdykoli má volnou chvíli, využije ji k cestování, na jednom místě dlouho nevydrží.
„Když mi na člověku záleží, vytvořím mu doma bezpečné místo,“ říká.
Petr
- Věk: 34 let
- Povolání: obchodní manažer
- Bydliště: Brno
Petr Kinský je velmi ambiciózní muž, který si prošel světem modelingu. V roce 2021 se zúčastnil soutěže Muž roku. Jeho životním cílem je dožít se 108 let.
Působí velmi vyrovnaně a racionálně – přesně ví, co od života chce, a nemá problém být sám, pokud vztah nenaplňuje jeho představy. Ve vztahu je férový a konflikty řeší v klidu a s rozvahou. Jeho předchozí vztahy skončily kvůli žárlivosti, stěhování nebo prostému nepochopení. Hledá partnerku, ze které bude vyzařovat ženskost a se kterou najde společnou řeč v pohledu na zdravý životní styl.
Přiznává, že v minulosti byl někdy až příliš naivní, což ho naučilo být dnes ve výběru partnerky obezřetnější a náročnější na charakter a úroveň chování. Zaměňuje vztahové drama a toxicitu za vášeň. Hledá klidný vztah, ve kterém se ale nebude nudit.
„Ve vztahu jsem klidný a vyrovnaný člověk. Partnerka se o mě může vždy opřít,“ říká.
Adéla
- Věk: 26 let
- Povolání: Zdravotní sestra
- Bydliště: Praha
Adéla Horňáčková je sympatická, energická, komunikativní a přátelská. Velmi racionální, pracovitá, samostatná a je ráda v jednom kole. Pochází z Moravy, ale tři roky žije v Praze. Jednou by si chtěla vybudovat vlastní značku.
Má za sebou období, kdy se soustředila spíše na vztahy s ženami, nyní je připravena na cokoli. Zakládá si na své finanční svobodě a nezávislosti. Neočekává velká gesta, ale spíše pozornost v maličkostech. Hledá někoho, kdo bude milý, empatický a energický.
Její „éra s holkami“ pramenila hlavně z negativních zkušeností s přístupem mužů. Její nejdelší vztah trval čtyři roky.
„Všechno, co jsem si přála, jsem si splnila. Teď už chci jen ženicha nebo nevěstu,“ říká.
Moderátoři Gábi a Pítr
Novou seznamkou Are You The One? na Primě budou provázet ti nejpovolanější. Pár, který svou vlastní love story začal právě v reality show. V roli moderátorů se poprvé spolu představí Gabriela Gašpárová a Petr Havránek alias Gábi a Pítr, jak jim přezdívali v Love Islandu.
Díky vlastní zkušenosti z reality show dokážou oba moderátoři dobře pochopit emoce i tlak, kterému budou účastníci během natáčení čelit. A už teď je podle nich jasné, že se diváci mají na co těšit. „Trošku jsme nahlédli, ale ještě jsme je neviděli v plné své kráse, co se týče charakterových vlastností a jejich povahy. Jsme na to zvědaví a doufám, že se toho nebudou bát a půjdou do toho naplno,“ říká Gabriela.