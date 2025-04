Chřestové rizoto

zelený chřest svazek cca 500 g

bílý chřest svazek cca 500 g

cibule 1 ks

máslo 125 g

olivový olej 2-3 lžíce

rýže arborio 500 g

dobré bílé víno 1,5 dl

1,5 l vývaru z bílého chřestu

sůl

pepř

parmazán 80 g

Postup: Bílý chřest si omyjeme, odkrojíme dřevnaté konce stonků, a oloupeme. Čerstvý zelený chřest pouze zbavíme konců a neloupeme. Vhodíme je do vroucí osolené vody a cca 3-4 minuty povaříme. Scedíme a necháme okapat. Bílý vrátíme zpět do vývaru a rozmixujeme tyčovým mixérem. Vývar si schováme.

V kastrolu se širokým dnem nechte rozpustíme polovinu másla a olivový olej a osmahneme si cibulku nadrobno nakrájenou dosklovata. Přidáme rýži, osmahneme ji cca tři minuty a zalijeme vínem. Necháme odvařit a postupně přidáváme chřestový vývar.

Rýží stále podléváme vývarem a mícháme. S podléváním pokračujeme, dokud nebude rýže uvařená al dente, tedy ne úplně měkká, ale spíše na skus. Trvá to asi 15 minut.

Rizoto odstavíme z plotny a vmícháme zbylé máslo, nakonec parmazán, poté opatrně vmícháme zelený chřest nakrájený na třícentimetrové kousky. Podle potřeby dosolíme a opepříme. Rizoto má být krémové, aby trošku teklo.

Pečené kůzlátko s listovým špenátem, šťouchaným bramborem a nádivkou

1 kýta z mléčného kůzlete

2 kusy cibule

5 stroužků česneku

125 gramů másla

sůl

pepř

Postup: Kůzlátko si naporcujeme na kousky jedné porce cca 250 gramů s kostí. Nakrájíme si cibuli a česnek. Maso osolíme, opepříme a vložíme do pekáče. Přidáme cibuli, česnek a promícháme. Podlijeme vodou, přiklopíme a dáme péct na 160° na cca 80 minut. Když je kůzle měkké odklopíme na kůrku na posledních 10 minut. Výpek zredukujeme na šťávu. Stáhneme z plotny a můžeme zahustit máslem.

Podáváme s listovým špenátem a bramborovými špalíky. Podlijeme máslovým výpekem.

Selečí roláda s medvědím česnekem a bramborovou kaší

1, 5 kg selečího boku

200 gramů šunky

medvědí česnek

majoránka

česnek

drcený kmín

sádlo

1 vajíčko

1-2 žemle

1 dcl mléka

sůl

pepř

Postup: Bůček si očistíme, ořežeme co se nám nehodí a podélně rozřízneme, abychom měli co největší plochu na rolování. Lehce naklepeme, tím se nám plocha zvětší. Osolíme, opepříme, přidáme kmín, majoránku, česnek a důkladně vetřeme do masa. Pomůžeme si troškou vody, aby to hezky mazalo a koření nebylo sypké. Schováme do lednice na dvě hodiny, možno i přes noc.

Ořezy si umeleme. Housku nakrájíme na kostičky a zakápneme mlékem. Spojíme spolu s namočenou houskou a nadrobno nakrájenou šunkou a nasekaným medvědím česnekem. Osolíme, opepříme.

Bůček si rozložíme kůží dolu a potřeme masovou směsí. Zarolujeme a uvážeme potravinářským provázkem, dáme do pekáče s rozpuštěným sádlem a trochou vody. Přidáme nakrájenou cibuli, shora pokmínujeme a dáme péct do rozehřáté trouby na 220° na cca 10 minut a pak stáhneme na 160° a pečeme další dvě hodiny přiklopené. Na posledních pět minut odklopíme.

Podáváme s bramborovou kaší a výpekem. Můžeme si i připravit bramborovou kaši s medvědím česnek a parmazánem.