Pražská omeleta (Kuchařka první republiky)
- 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť
- 50 g moučkového cukru
- 1 lžička vanilkového cukru + na poprášení
- 1 lžička nastrouhané citronové nebo pomerančové kůry
- 3 lžíce hrubé mouky
- tuk na smažení
- meruňková zavařenina
Z bílků ušleháme hodně tuhý sníh, zlehka k němu zašleháme cukr, vanilkový cukr, citrusovou kůru, žloutky a mouku. Na pánvi, která se dá vložit do trouby, rozehřejeme trochu tuku, vlijeme sněhovou hmotu a v nepříliš rozehřáté troubě (asi 150 °C) pečeme 10 až 15 minut, až povrch omelety zpevní. Teplou omeletu potřeme zavařeninou, přehneme v půli, posypeme vanilkovým cukrem a ihned podáváme.
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Meruňkový koláč (Roman Paulus)
- 500 g meruněk
- 200 g hladké mouky
- 100 g másla
- špetka soli
- 3 lžíce krupicového cukru
- vanilkový cukr
- cukr na dochucení
- moučkový cukr na poprášení
Z mouky, másla, nakrájeného na kousky, špetky soli, jedné lžíce cukru a asi půl sklenky studené vody rychle vypracujeme křehké těsto a dáme do chladu odpočinout.
Na náplň si pokrájíme asi třetinu meruněk a se zbylými dvěma lžícemi cukru a vanilkovým cukrem je na mírném plameni krátce podusíme. Troubu si předehřejeme na 200 °C, těsto rozválíme a vyložíme jím koláčovou formu. Vytvoříme malý okraj a dno těsta propícháme vidličkou. Rozprostřeme na něj podušené ovoce a poklademe půlkami zbylých meruněk. Lehce pocukrujeme, vložíme do trouby a pečeme asi 30 minut – dokud není těsto propečené a ovoce nezačíná po okrajích karamelizovat. Podáváme lehce poprášené moučkovým cukrem.
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Domácí meruňková zmrzlina
- 250 g měkkých meruněk
- 250 g bílého jogurtu
- 0,5 l mléka
- 0,5 l sladké smetany
- 300 g cukru
Meruňky očistěte, vypeckujte a rozmačkejte (pokud nejsou dostatečně měkké, použijte mixér). Do hlubší nádoby nalijte mléko, přidejte cukr, sladkou smetanu a dřeň z meruněk. Poté vmíchejte bílý jogurt. Směs zahřívejte na mírném plameni a míchejte. Nesmí se však vařit. Odstavte z plotny a nechte vychladnout. Naplňte do vhodných nádob a dejte do mrazáku - občas ji promíchejte.
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Litý koláč s meruňkami a drobenkou (Kuchařka první republiky)
- Kvásek
- 100 ml mléka
- 1 lžíce cukru
- 1 lžíce hladké mouky
- 21 g droždí
- Těsto
- 400 g hladké mouky
- špetka soli
- 3 žloutky
- 2 lžíce krupicového cukru
- 250 ml mléka
- 150 ml rostlinného oleje
- 1 kg meruněk
- 50 g rozpuštěného másla na pokapání koláče
- rum
- Drobenka
- 125 g polohrubé mouky
- 60 g másla
- 60 g krupicového cukru
Na kvásek rozpustíme v mléce cukr, rozmícháme mouku, rozdrobené droždí a zakryté necháme vzejít. Do mísy prosejeme mouku se solí. Vlijeme k ní kvásek, žloutky, zbylý cukr, vlažné mléko i olej a vypracujeme řidší těsto, hustotou podobné lívancovému, na kterém se tvoří vzduchové bubliny. Jeho povrch poprášíme moukou, mísu zakryjeme utěrkou a těsto necháme na teplém místě vykynout.
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Inspirujte se recepty ze serveru Lidovky.cz
Na plech s pečicím papírem vlijeme vykynuté těsto, stěrkou namočenou ve vodě ho rozetřeme po celé jeho ploše a poklademe půlkami meruněk, řezem nahoru. Posypeme drobenkou vytvořenou z uvedených surovin a pečeme 20 až 25 minut v troubě předehřáté na 160 °C. Ještě horký koláč pokapeme rozpuštěným máslem s rumem.