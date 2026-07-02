Co připravit z meruněk? Omeleta, zmrzlina i koláč

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  7:40
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Meruňkový koláč | foto: Kuchařka první republiky/Smart Press

Sytě oranžové plody meruněk patří mezi nejoblíbenější letní ovoce. Nejen, že obsahují velké množství beta-karotenu, ale také provitamin A. Nejlepší je samozřejmě konzumovat plody čerstvé, ale i v teplé kuchyni je oceníte. Server Lidovky.cz přináší několik tipů, co s meruňkami.

Pražská omeleta (Kuchařka první republiky)

  • 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť
  • 50 g moučkového cukru
  • 1 lžička vanilkového cukru + na poprášení
  • 1 lžička nastrouhané citronové nebo pomerančové kůry
  • 3 lžíce hrubé mouky
  • tuk na smažení
  • meruňková zavařenina

Z bílků ušleháme hodně tuhý sníh, zlehka k němu zašleháme cukr, vanilkový cukr, citrusovou kůru, žloutky a mouku. Na pánvi, která se dá vložit do trouby, rozehřejeme trochu tuku, vlijeme sněhovou hmotu a v nepříliš rozehřáté troubě (asi 150 °C) pečeme 10 až 15 minut, až povrch omelety zpevní. Teplou omeletu potřeme zavařeninou, přehneme v půli, posypeme vanilkovým cukrem a ihned podáváme.

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Meruňkový koláč (Roman Paulus)

  • 500 g meruněk
  • 200 g hladké mouky
  • 100 g másla
  • špetka soli
  • 3 lžíce krupicového cukru
  • vanilkový cukr
  • cukr na dochucení
  • moučkový cukr na poprášení

Z mouky, másla, nakrájeného na kousky, špetky soli, jedné lžíce cukru a asi půl sklenky studené vody rychle vypracujeme křehké těsto a dáme do chladu odpočinout.

Na náplň si pokrájíme asi třetinu meruněk a se zbylými dvěma lžícemi cukru a vanilkovým cukrem je na mírném plameni krátce podusíme. Troubu si předehřejeme na 200 °C, těsto rozválíme a vyložíme jím koláčovou formu. Vytvoříme malý okraj a dno těsta propícháme vidličkou. Rozprostřeme na něj podušené ovoce a poklademe půlkami zbylých meruněk. Lehce pocukrujeme, vložíme do trouby a pečeme asi 30 minut – dokud není těsto propečené a ovoce nezačíná po okrajích karamelizovat. Podáváme lehce poprášené moučkovým cukrem.

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Domácí meruňková zmrzlina

  • 250 g měkkých meruněk
  • 250 g bílého jogurtu
  • 0,5 l mléka
  • 0,5 l sladké smetany
  • 300 g cukru

Meruňky očistěte, vypeckujte a rozmačkejte (pokud nejsou dostatečně měkké, použijte mixér). Do hlubší nádoby nalijte mléko, přidejte cukr, sladkou smetanu a dřeň z meruněk. Poté vmíchejte bílý jogurt. Směs zahřívejte na mírném plameni a míchejte. Nesmí se však vařit. Odstavte z plotny a nechte vychladnout. Naplňte do vhodných nádob a dejte do mrazáku - občas ji promíchejte.

Meruňková zmrzlina

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Litý koláč s meruňkami a drobenkou (Kuchařka první republiky)

  • Kvásek
  • 100 ml mléka
  • 1 lžíce cukru
  • 1 lžíce hladké mouky
  • 21 g droždí
  • Těsto
  • 400 g hladké mouky
  • špetka soli
  • 3 žloutky
  • 2 lžíce krupicového cukru
  • 250 ml mléka
  • 150 ml rostlinného oleje
  • 1 kg meruněk
  • 50 g rozpuštěného másla na pokapání koláče
  • rum
  • Drobenka
  • 125 g polohrubé mouky
  • 60 g másla
  • 60 g krupicového cukru

Na kvásek rozpustíme v mléce cukr, rozmícháme mouku, rozdrobené droždí a zakryté necháme vzejít. Do mísy prosejeme mouku se solí. Vlijeme k ní kvásek, žloutky, zbylý cukr, vlažné mléko i olej a vypracujeme řidší těsto, hustotou podobné lívancovému, na kterém se tvoří vzduchové bubliny. Jeho povrch poprášíme moukou, mísu zakryjeme utěrkou a těsto necháme na teplém místě vykynout.

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Na plech s pečicím papírem vlijeme vykynuté těsto, stěrkou namočenou ve vodě ho rozetřeme po celé jeho ploše a poklademe půlkami meruněk, řezem nahoru. Posypeme drobenkou vytvořenou z uvedených surovin a pečeme 20 až 25 minut v troubě předehřáté na 160 °C. Ještě horký koláč pokapeme rozpuštěným máslem s rumem.

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