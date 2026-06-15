Vyzkoušejte třešňové recepty: svítek, bábovičky či nanuk

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Regulují trávení, působí protizánětlivě, podporují zdravý vývoj kůže a pomáhají při hubnutí. Třešně právě teď dozrávají, připravte z nich nanuk, bublaninu nebo svítek.

Třešňová bublanina | foto: Kuchařka první republiky/Alena Hrbková

Bublanina s třešněmi

  • 70 g másla + 30 g na vymazání
  • 4 vejce, žloutky a bílky zvlášť
  • 2 čerstvé žemle
  • 100 ml mléka
  • 35 g hrubě mletých mandlí
  • kůra z 1/2 citronu
  • 70 g krupicového cukru
  • 20 g hrubé mouky + na vysypání pekáče
  • 500 g třešní

Utřeme máslo se žloutky, které přidáváme jeden po druhém. Přidáme hebkou strouhanku z čerstvého pečiva, namočenou v mléce, mandle, citronovou kůru, cukr a mouku a nakonec do těsta opatrně vmícháme tuhý sníh z bílků.

Pekáč nebo formu vymažeme máslem a vysypeme moukou, těsto do něj vlijeme, posázíme třešněmi a pečeme 25 až 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C do zezlátnutí.

Bublanina s třešněmi. Tradiční recept na letní ovocný koláč

Jemný třešňový svítek

  • 2 hrnky třešní (vypeckovaných)
  • 40 g másla
  • 20 g přírodního cukru krupice
  • špetka soli
  • 4 vejce
  • 2 lžíce mléka
  • 60 g dětské krupičky
  • máslo a mouka na vymazání a vysypání formy

Třešně a voda?
Snad všichni už slyšeli od rodičů nebo prarodičů radu: Nepij na třešně, nebo tě bude bolet břicho. Věříte tomu?

Všechny ingredience vyndejte z lednice a nechte je odstát při pokojové teplotě. Změklé máslo nakrájejte na kousky a dejte do mísy. Zasypte ho cukrem a špetkou soli a pak utřete. Vejce rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky přidejte jeden po druhém k utřenému máslu a opět třete. Do hmoty opatrně vmíchejte také vlahé mléko.

Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Malou část vmíchejte do utřené směsi. Pak přidejte krupičku a nakonec zbytek sněhu. Těsto rozetřete do máslem vymazaného a moukou vysypaného pekáče. Na těsto rovnoměrně poklaďte třešně a dejte péct do trouby vyhřáté na 200 °C, asi na 20 minut.

Třešňový svítek

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Třešňové bábovičky

  • 4 plátky želatiny
  • 250 ml smetany na šlehání
  • 1/2 vanilkového lusku
  • 2 lžíce hroznového cukru
  • 150 g bílého jogurtu

na omáčku:

  • 2 hrnky třešní (vypeckovaných)
  • 1 lžíce přírodního cukru
  • 1 celá skořice
  • 1/2 lžičky strouhané citronové kůry

Plátky želatiny namočte do studené vody. Do kastrůlku vlijte pět lžic smetany. Z poloviny vanilkového lusku vyškrábněte semínka do smetany, přidejte cukr a nabobtnalou želatinu, ze které jste vymačkali vodu. Vše mírně zahřejte, ale jen tak, aby se želatina a cukr rozpustily. Smetana se nesmí vařit.

Vyšlehejte zbytek smetany do tuha. Vmíchejte do ní jogurt a vlažnou smetanu s rozpuštěnou želatinou. Směs rozlijte do silikonových formiček a dejte ztuhnout do lednice. Připravte si třešňovou omáčku. Do kastrůlku vsypte třešně, cukr, skořici, citrónovou kůru a podlijte lžící vody. Na prudkém ohni svařte, aby třešně změkly a šťáva zhoustla. Vychlazené bábovičky vyklopte, polijte třešňovou omáčkou a podávejte.

Třešňové bábovičky

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Třešňový nanuk

  • 250 g třešní
  • 100 g třtinového cukru
  • 150 g bílého jogurtu
  • 1 lžička citronové šťávy

Třešně vypeckujte a společně s cukrem rozmixujte na krém. Poté vmíchejte bílý jogurt a citrónovou šťávu. Nalijte směs do tvořítek na nanuky nebo malých kelímků, dejte do nich nanuková dřívka nebo plastové lžičky a nechte v mrazicím boxu tuhnout alespoň osm hodin.

Třešně - ilustrační foto

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Třešňový džem s jostou

  • 750 g třešní
  • 250 g josty
  • 300 g třtinového cukru
  • 1 lžíce citronové šťávy
  • 1 sáček želírovacího přípravku
  • 1 vanilkový lusk

Vypeckujte třešně, jostu zbavte stopek, vše rozmixujte a přelijte do kastrůlku. Přimíchejte třtinový cukr, citronovou šťávu a želírovací přípravek. Podélně rozkrojte vanilkový lusk, přidejte ho k ovoci a vše vařte za stálého míchání přibližně pět minut.

Odstavte z ohně, vyndejte vanilkový lusk a ještě horkou směs přelijte do vymytých zavařovacích skleniček až těsně pod okraj. Uzavřete víčky a otočte dnem nahoru. Džem nechte vychladnout, pak uskladněte.

Recepty pochází z kuchařek Jezte česky a Kuchařky první republiky, které vydalo nakladatelství Smart Press. 

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