Bublanina s třešněmi
- 70 g másla + 30 g na vymazání
- 4 vejce, žloutky a bílky zvlášť
- 2 čerstvé žemle
- 100 ml mléka
- 35 g hrubě mletých mandlí
- kůra z 1/2 citronu
- 70 g krupicového cukru
- 20 g hrubé mouky + na vysypání pekáče
- 500 g třešní
Utřeme máslo se žloutky, které přidáváme jeden po druhém. Přidáme hebkou strouhanku z čerstvého pečiva, namočenou v mléce, mandle, citronovou kůru, cukr a mouku a nakonec do těsta opatrně vmícháme tuhý sníh z bílků.
Pekáč nebo formu vymažeme máslem a vysypeme moukou, těsto do něj vlijeme, posázíme třešněmi a pečeme 25 až 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C do zezlátnutí.
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Bublanina s třešněmi. Tradiční recept na letní ovocný koláč
Jemný třešňový svítek
- 2 hrnky třešní (vypeckovaných)
- 40 g másla
- 20 g přírodního cukru krupice
- špetka soli
- 4 vejce
- 2 lžíce mléka
- 60 g dětské krupičky
- máslo a mouka na vymazání a vysypání formy
Třešně a voda?
Všechny ingredience vyndejte z lednice a nechte je odstát při pokojové teplotě. Změklé máslo nakrájejte na kousky a dejte do mísy. Zasypte ho cukrem a špetkou soli a pak utřete. Vejce rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky přidejte jeden po druhém k utřenému máslu a opět třete. Do hmoty opatrně vmíchejte také vlahé mléko.
Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Malou část vmíchejte do utřené směsi. Pak přidejte krupičku a nakonec zbytek sněhu. Těsto rozetřete do máslem vymazaného a moukou vysypaného pekáče. Na těsto rovnoměrně poklaďte třešně a dejte péct do trouby vyhřáté na 200 °C, asi na 20 minut.
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Třešně jsou všude kolem nás. Zkuste z nich připravit zmrzlinu či džem
Třešňové bábovičky
- 4 plátky želatiny
- 250 ml smetany na šlehání
- 1/2 vanilkového lusku
- 2 lžíce hroznového cukru
- 150 g bílého jogurtu
na omáčku:
- 2 hrnky třešní (vypeckovaných)
- 1 lžíce přírodního cukru
- 1 celá skořice
- 1/2 lžičky strouhané citronové kůry
Plátky želatiny namočte do studené vody. Do kastrůlku vlijte pět lžic smetany. Z poloviny vanilkového lusku vyškrábněte semínka do smetany, přidejte cukr a nabobtnalou želatinu, ze které jste vymačkali vodu. Vše mírně zahřejte, ale jen tak, aby se želatina a cukr rozpustily. Smetana se nesmí vařit.
Vyšlehejte zbytek smetany do tuha. Vmíchejte do ní jogurt a vlažnou smetanu s rozpuštěnou želatinou. Směs rozlijte do silikonových formiček a dejte ztuhnout do lednice. Připravte si třešňovou omáčku. Do kastrůlku vsypte třešně, cukr, skořici, citrónovou kůru a podlijte lžící vody. Na prudkém ohni svařte, aby třešně změkly a šťáva zhoustla. Vychlazené bábovičky vyklopte, polijte třešňovou omáčkou a podávejte.
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Miniseriál skvělých receptů na zavařování ovoce: inspirace ze zahraničí
Třešňový nanuk
- 250 g třešní
- 100 g třtinového cukru
- 150 g bílého jogurtu
- 1 lžička citronové šťávy
Třešně vypeckujte a společně s cukrem rozmixujte na krém. Poté vmíchejte bílý jogurt a citrónovou šťávu. Nalijte směs do tvořítek na nanuky nebo malých kelímků, dejte do nich nanuková dřívka nebo plastové lžičky a nechte v mrazicím boxu tuhnout alespoň osm hodin.
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Třešňový džem s jostou
- 750 g třešní
- 250 g josty
- 300 g třtinového cukru
- 1 lžíce citronové šťávy
- 1 sáček želírovacího přípravku
- 1 vanilkový lusk
Vypeckujte třešně, jostu zbavte stopek, vše rozmixujte a přelijte do kastrůlku. Přimíchejte třtinový cukr, citronovou šťávu a želírovací přípravek. Podélně rozkrojte vanilkový lusk, přidejte ho k ovoci a vše vařte za stálého míchání přibližně pět minut.
Odstavte z ohně, vyndejte vanilkový lusk a ještě horkou směs přelijte do vymytých zavařovacích skleniček až těsně pod okraj. Uzavřete víčky a otočte dnem nahoru. Džem nechte vychladnout, pak uskladněte.
Recepty pochází z kuchařek Jezte česky a Kuchařky první republiky, které vydalo nakladatelství Smart Press.