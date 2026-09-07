Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

  17:01aktualizováno  17:01
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Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025) | foto: Teki Shine

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Richard Tesařík (vpravo) v roce 2001 se svým bratrem Vladimírem.
Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.
Richard Tesařík se svým zesnulým bratrem Vladimírem.
41 fotografií
Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu Pelíšků ovšem přispěl víc než jen hraním. Je autorem slavné věty, která se dodnes cituje.

Úspěch Pelíšků stojí mimo jiné na tom, že nám připomínají vlastní dětství, rodinné kostlivce a „kodiaky“. Že jsou mnohé scény inspirované skutečností, potvrdil Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka v roce 2024.

„Jestli jsi viděl Pelíšky, tak tam je „Sašo, jdi do prdele!“ That’s me, man. To jsem řekl já svému učiteli tělocviku, který mě nebavil,“ přiznal zpěvák v televizní show. Richard i jeho mladší bratr Vladimír Tesařík odmítli cvičit na spartakiádě, přestože oba aktivně sportovali. Vladimír za to dostal z tělocviku čtyřku.

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Richard Tesařík (vpravo) v roce 2001 se svým bratrem Vladimírem.
Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.
Narodil se kontroverznímu válečnému hrdinovi Richardu Tesaříkovi pár měsíců po válce. Otcova vojenská tvrdost i častá nepřítomnost poznamenala jeho dětství i dětství jeho mladšího bratra Vladimíra. Společně s ním pak vzdor otcovým očekáváním založil Richard Tesařík ml. v roce 1975 kapelu Yo Yo Band, která před revolucí představovala ojedinělý závan karibských rytmů a soulového zpěvu. V 90. letech vydala sérii nesmrtelných hitů jako Kladno, Karviná či Rybitví, díky nimž před devatenácti lety ustála i tragickou smrt hlavního skladatele, Tesaříkova bratra Vladimíra (†55).
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
41 fotografií

Sportovní talent mají Tesaříkovi v rodině

Richard a Vladimír se zapsali do českého showbyznysu především jako členové skupiny Yo Yo Band. Kromě muziky je však spojovala i atletika. Už jejich otec Richard Tesařík starší cvičil v Sokole, Richard v šedesátých letech závodil na ligové úrovni v trojskoku a Vladimír byl špičkový výškař, který získal titul mistra sportu, a dokonce splnil limit na účast na olympijských hrách.

V rodinné tradici pokračoval i Richardův syn Štěpán Tesařík, který se stal v roce 2000 halovým mistrem Evropy ve štafetě na 4 x 400 metrů. V roce 2004 pak reprezentoval Českou republiku na Letních olympijských hrách v Athénách.

Vladimírovi se nakonec stala osudnou jízda na kole. V roce 2003 nešťastně spadl při projížďce ve Stromovce, utrpěl vážné poranění hlavy a po devíti dnech v nemocnici zemřel na následky zranění a následných komplikací.

Vojákem (nejen) na plátně

Richard Tesařík však nebyl jen zpěvák, ale léta pracoval jako stavěč ve Stavovském divadle a zahrál si v několika filmech a seriálech. Jako první ho obsadil právě Jan Hřebejk do úvodní scény svého filmu Pelíšky. Roli sovětského důstojníka Borise Tesařík přijal, přestože jeho rodina v padesátých letech poznala tíhu politické perzekuce.

Váleční hrdinové (zleva) Antonín Sochor, Josef Buršík a Richard Tesařík po dobytí Kyjeva. Na mnohem známějším snímku stál pouze Sochor s Tesaříkem, místo uvězněného a poté uprchlého Buršíka komunističtí cenzoři doretušovali tank.

Generálmajor Richard Tesařík starší bojoval za druhé světové války v 1. československém armádním sboru Ludvíka Svobody, účastnil se bitvy u Sokolova a jako velitel tankového praporu také Karpatsko-dukelské operace. Ještě před tím poznal v sovětském internačním táboře v Buzuluku svou budoucí ženu Markétu, která pocházela z Kyjeva.

Poúnorové politické poměry však skutečným hrdinům příliš nepřály. Za svou kritiku komunistického režimu v ČSR a konflikty s vedením armády sice Richard Tesařík st. nepřišel o vyznamenání Hrdina Sovětského svazu, které získal po bitvě u Kyjeva, byl ale přeřazen na nižší funkci, posléze zatčen a devět měsíců strávil ve vyšetřovací vazbě.

I syn Richard Tesařík sloužil v šedesátých letech u tankistů. S otcem ho spojuje také to, že ve filmu Musíme si pomáhat ztvárnil roli kapitána osvobozeneckých vojsk, tedy muže ve stejné hodnosti, jakou měl v roce 1945 jeho otec.

Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.

Richard Tesařík zemřel v neděli 6. září 2026 v osmdesáti letech.

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