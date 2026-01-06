Rovnodennosti a slunovraty 2026: Přesné časy začátků ročních období

Ivana Vaňkátová
  7:37
Jaro, léto, podzim a zima. Čtyři milníky, které odedávna určovaly rytmus života našich předků, dnes vnímáme spíše jako data v kalendáři. V roce 2026 nás však čeká několik astronomických zajímavostí – například jaro začne opět dříve, než nám vštěpovaly školní učebnice. Přinášíme přesný přehled rovnodenností a slunovratů pro nadcházející rok včetně vysvětlení nebeských paradoxů.
Atmosféra se stupňuje. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Většina z nás má v paměti zafixováno, že první jarní den připadá na 21. března. Astronomická realita je však jiná. V roce 2026 jaro oficiálně odstartuje již 20. března odpoledne. Důvodem je nesoulad mezi naším kalendářem a skutečnou dobou oběhu Země kolem Slunce. Tento drobný rozdíl způsobuje, že se okamžik rovnodennosti v čase mírně posouvá, a jara se 21. března dočkají až naši pravnuci v roce 2102.

Přesný kalendář pro rok 2026

Astronomické začátky ročních období nastávají v jeden konkrétní okamžik, který je stejný pro celou planetu, jen se liší podle místních časových pásem. V Česku budeme jednotlivá roční období vítat v těchto časech:

Kalendář rovnodennosti a slunovratu v roce 2026
Začátek obdobíDatumPřesný čas v ČR
Astronomické jaro (rovnodennost)20. března 202615:46
Astronomické léto (slunovrat)21. června 202610:24
Astronomický podzim (rovnodennost)23. září 202602:05
Astronomická zima (slunovrat)21. prosince 202621:50
Bíle odění druidové.

Malý optický klam: Proč den není stejně dlouhý jako noc?

Základní poučka říká, že při rovnodennosti trvá den i noc přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je ale den v tento moment o několik minut delší. Může za to naše atmosféra, která funguje jako obří čočka a sluneční paprsky ohýbá (tak zvaná refrakce).

Díky tomuto jevu vidíme obraz Slunce nad obzorem i ve chvíli, kdy je fyzicky již pod ním. Skutečná rovnováha mezi světlem a tmou (tedy equilux) tak v České republice nastává o několik dní dříve (na podzim) nebo později (na jaře), než uvádí oficiální astronomický kalendář.

Slunovraty jako kulturní tradice i v moderní době

Zatímco rovnodennost je symbolem rovnováhy, slunovraty byly pro lidstvo vždy důvodem k velkým oslavám.

  • Letní slunovrat (21. června): Je dnem s nejdelším slunečním svitem.
  • Zimní slunovrat (21. prosince): Představuje symbolické vítězství světla nad tmou. Od tohoto okamžiku se dny začínají opět prodlužovat – i když v prosinci nás čekají mrazivé dny, slunce už je na cestě zpět k severu.
Oheň je nedílnou součástí většiny pohanských rituálů.

Pochopení těchto nebeských mechanik nám připomíná, že i v moderním světě plném přesných digitálních technologií zůstáváme součástí mnohem větších vesmírných cyklů, které nás svou pravidelností provázejí už po tisíciletí.

