Většina z nás má v paměti zafixováno, že první jarní den připadá na 21. března. Astronomická realita je však jiná. V roce 2026 jaro oficiálně odstartuje již 20. března odpoledne. Důvodem je nesoulad mezi naším kalendářem a skutečnou dobou oběhu Země kolem Slunce. Tento drobný rozdíl způsobuje, že se okamžik rovnodennosti v čase mírně posouvá, a jara se 21. března dočkají až naši pravnuci v roce 2102.
Přesný kalendář pro rok 2026
Astronomické začátky ročních období nastávají v jeden konkrétní okamžik, který je stejný pro celou planetu, jen se liší podle místních časových pásem. V Česku budeme jednotlivá roční období vítat v těchto časech:
|Začátek období
|Datum
|Přesný čas v ČR
|Astronomické jaro (rovnodennost)
|20. března 2026
|15:46
|Astronomické léto (slunovrat)
|21. června 2026
|10:24
|Astronomický podzim (rovnodennost)
|23. září 2026
|02:05
|Astronomická zima (slunovrat)
|21. prosince 2026
|21:50
|
Malý optický klam: Proč den není stejně dlouhý jako noc?
Základní poučka říká, že při rovnodennosti trvá den i noc přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je ale den v tento moment o několik minut delší. Může za to naše atmosféra, která funguje jako obří čočka a sluneční paprsky ohýbá (tak zvaná refrakce).
Díky tomuto jevu vidíme obraz Slunce nad obzorem i ve chvíli, kdy je fyzicky již pod ním. Skutečná rovnováha mezi světlem a tmou (tedy equilux) tak v České republice nastává o několik dní dříve (na podzim) nebo později (na jaře), než uvádí oficiální astronomický kalendář.
|
Slunovraty jako kulturní tradice i v moderní době
Zatímco rovnodennost je symbolem rovnováhy, slunovraty byly pro lidstvo vždy důvodem k velkým oslavám.
- Letní slunovrat (21. června): Je dnem s nejdelším slunečním svitem.
- Zimní slunovrat (21. prosince): Představuje symbolické vítězství světla nad tmou. Od tohoto okamžiku se dny začínají opět prodlužovat – i když v prosinci nás čekají mrazivé dny, slunce už je na cestě zpět k severu.
Pochopení těchto nebeských mechanik nám připomíná, že i v moderním světě plném přesných digitálních technologií zůstáváme součástí mnohem větších vesmírných cyklů, které nás svou pravidelností provázejí už po tisíciletí.