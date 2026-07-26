Konec osmiměsíční mise. Rusko-americká posádka úspěšně přistála v Kazachstánu

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  13:57aktualizováno  13:57
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Kabina Sojuz MS-28 s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) astronauta...

Kabina Sojuz MS-28 s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) astronauta NASA Christophera Williamse a kosmonautů Roskosmosu Sergeje Kud-Sverčkova a Sergeje Mikaeva přistála v odlehlé oblasti poblíž Žezkazganu v Kazachstánu (26. července 2026) | foto: Reuters

Kabina Sojuz MS-28 s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) astronauta...
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k...
Kabina Sojuz MS-28 s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) astronauta...
Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu úspěšně odstartovala k...
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Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v nedělidva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury.

Rusové Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev spolu s Američanem Chrisem Williamsem hladce přistáli pomocí padáků v lodi Sojuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žezkazgan.Trojice bude vrtulníkem přepravena do Karagandy, odkud se Williams vrátí do střediska Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v texaském Houstonu. Rusové zamíří na svou výcvikovou základnu u Moskvy.

Rusko a Spojené státy, které byly za studené války zapřisáhlými soupeři ve vesmírném závodu, v současné době spolupracují na vesmírné stanici i na dalších projektech. A to i přesto, že ruská vojenská invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyvolala napětí i v této oblasti.

Osmiměsíční misi na ISS zahájili 14. července americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauti Pjotr Dubrov a Anna Kikinová. Téhož dne odstartovali z kosmodromu Bajkonur, který v Kazachstánu využívá Rusko. Startu se zúčastnil šéf NASA Jared Isaacman, a stal se tak po osmi letech prvním šéfem NASA, který Bajkonur navštívil. Trojice se připojila na ISS ke svým kolegům - Američanům Jessice Meirové a Jacku Hathawayovi, Francouzce Sophii Adentové a Rusovi Andreji Feďajevovi.

14. července 2026
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