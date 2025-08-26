Bez nové aplikace Max už se žádný telefon na ruském trhu nebude moci prodávat, instalace bude povinná, rozhodla ruská vláda. Za tímto nástrojem stojí vládou podporovaná společnost VK, jejíž internetové stránky navštěvuje a pravidelně využívá drtivá většina uživatelů internetu v Rusku. Patří sem mimo jiné i nejpopulárnější ruská sociální síť VKontaktě.
Max má mít vedle funkce posílání textových zpráv přes internet také možnost telefonovat (včetně videohovorů). A navíc můžete aplikaci používat i pro placení mobilem, včetně posílání peněz mezi uživateli. Do budoucna jsou plánovány další funkce, jako například možnost rezervace ubytování či jízdenek a letenek.
Do služby se již zaregistrovalo přes 18 milionů uživatelů, hlásí ruská tisková agentura TASS. Původně byla spuštěná letos v březnu a jde o náhradu za VK Messenger, který byl rovněž povinnou součástí výbavy mobilů už od roku 2023.
Zpravodajský portál CNN zmiňuje podobnost služby Max s čínskou aplikací WeChat, která rovněž slouží k psaní textových zpráv, volání, posílání peněz a psaní příspěvků na sociální síť. Aktivita uživatelů v aplikaci WeChat je podle odborníků podrobena přísné kontrole státních orgánů.
Max tedy může sloužit ruské vládě podobným způsobem, jako WeChat té čínské. Nahrává tomu rovněž fakt, že ruská vláda již před časem zakázala západní sociální sítě a chatovací služby, jako je například Facebook, Instagram nebo X. Vedle toho byly také nedávno zavedeny omezení na služby Telegram a WhatsApp, ve kterých nově nepůjde telefonovat. Údajně proto, že toho kvůli šifrování obsahu zneužívají zločinci.
Společnost VK v roce 2006 založil spolu s dalšími partnery Pavel Durov, ruský miliardář a zakladatel Telegramu. Durov byl v roce 2014 po sporech s ruskou vládou ohledně cenzury obsahu na síti a po odmítnutí předat uživatelská data ze sítě donucen odstoupit z funkce generálního ředitele společnosti. Současný generální ředitel VK, Vladimir Kiriyenko, je synem bývalého předsedy ruské vlády, Sergeje Kiriyenka.