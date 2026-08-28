Sandra Nováková ukázala trik na dokonalé záběry v plavkách. Zkuste video, radí

  10:24aktualizováno  10:24
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Sandra Nováková své fanoušky pravidelně zásobuje povedenými fotografiemi, na nichž jí to sluší. Teď se rozhodla prozradit, jak vznikají. Herečka zveřejnila video z focení v plavkách a ukázala také svého manžela Vojtěcha Moravce v roli režiséra. O zábavu přitom nebyla nouze.
Herečka Sandra Nováková zveřejnila video z focení v plavkách, manžel Vojtěch Moravec se ujal role režiséra a radil, co má jeho manželka dělat, aby byl výsledek co nejlepší. (srpen 2026)
Herečka Sandra Nováková zveřejnila video z focení v plavkách, manžel Vojtěch Moravec se ujal role režiséra a radil, co má jeho manželka dělat, aby byl výsledek co nejlepší. (srpen 2026)
Herečka Sandra Nováková zveřejnila video z focení v plavkách, manžel Vojtěch Moravec se ujal role režiséra a radil, co má jeho manželka dělat, aby byl výsledek co nejlepší. (srpen 2026)
Herečka Sandra Nováková zveřejnila video z focení v plavkách, manžel Vojtěch Moravec se ujal role režiséra a radil, co má jeho manželka dělat, aby byl výsledek co nejlepší. (srpen 2026)
72 fotografií

Sandra Nováková se na sociálních sítích nebojí ukázat ani to, co se nepovede. Po nedávné sérii fotografií, na kterých se sama označila za majitelku „příšerného výrazu“ či „krátkých nohou“, nyní splnila slib a ukázala fanouškům, jak naopak vznikají její povedené snímky.

Herečka zveřejnila video, které zachycuje focení v plavkách. A její recept na povedené fotografie je překvapivě jednoduchý. Místo klasického fotografování podle ní stačí natočit video.

„Slíbila jsem, že vám prozradím, jak vznikají moje dobré fotky. Trik je v tom nedělat fotky, ale točit videa. Protože tam vzniká třicet fotek za sekundu. A garantuju vám, že z pětiminutového videa určitě jednu dobrou vyberete! Mám s tím svoje zkušenosti,“ vysvětlila se smíchem Nováková svým sledujícím.

saadra_novakova

Slíbila jsem, že vám prozradím, jak vznikají moje dobrý fotky :) Trik je v tom nedělat fotky, ale točit videa. Protože tam vzniká 30 fotek za sekundu A garantuju vám, že z pětiminutovýho videa určitě jednu dobrou vyberete! Mám s tím svoje zkušenosti
No a samozřejmě dobrá režie je bonus. Otázkou je, jak vypadá dobrá režie. Mě Vojta většinou vždycky nas…ere

26. srpna 2026 v 21:03, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 9:25
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Podle Sandry je ale potřeba také dobrá režie. A tu má naštěstí po ruce, její manžel Vojtěch Moravec je režisér. Ve videu tak tentokrát nestojí jen za kamerou, ale své ženě při natáčení také udílí pokyny. Jak herečka s nadsázkou přiznala, jeho režijní rady ji ovšem občas dokážou pořádně vytočit.

„Dobrá režie je samozřejmě bonus. Otázkou je, jak vypadá dobrá režie. Mě Vojta většinou vždycky nase*e,“ dodala s humorem. Manžel jí na videu režíruje a radí, co má dělat. „Pořádně se vyšponuj! Nekibicuj. Zatni to všechno. Máš vyšpuleno. To panděro! Hoď tam pózičku,“ navádí manželku.

Z krátkého natáčení tak vznikla další ukázka toho, že za dokonale vypadajícími fotografiemi na sociálních sítích často stojí mnohem víc pokusů, než je na výsledném snímku vidět.

Manželé Sandra Nováková a Vojtěch Moravec se vzali 30. června 2022 přímo v pražském kině Lucerna během premiéry filmu Hádkovi, který Moravec režíroval a Nováková v něm hrála jednu z hlavních rolí. Pár spolu má syna Mikuláše a spojuje je také společná práce. Nováková je herečka a scenáristka, Moravec filmový a televizní režisér, společně se podíleli například na filmech Matky a Hádkovi.

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