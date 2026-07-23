Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Herečka Sara Sandeva a herec Jakub Prachař si ve středu řekli své „ano“. Známý pár českého showbyznysu svatbu před veřejností utajil. Jako první o ní informoval server Super.cz, který zveřejnil i první snímek novomanželů.
Podle serveru se obřad nesl v komorní atmosféře a zúčastnili se ho pouze nejbližší rodinní příslušníci a přátelé. Novomanželé si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží. A ani tentokrát nedali o svých plánech předem vědět. Obřad se měl konat v kostele v Praze, svatební veselice pak na zámečku Bon Repos, známém například díky televiznímu pořadu Peče celá země.
Sandeva a Prachař tvoří pár od roku 2021. Seznámili se při natáčení seriálu Dvojka na zabití, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Svůj vztah zpočátku tajili, postupně se ale zařadili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu.
Letos v březnu oznámili zásnuby. Radostnou novinku tehdy sdíleli z dovolené u moře prostřednictvím fotografie rukou v písku s jednoduchým popiskem „Snoubenci“. Krátce nato Sara Sandeva poprvé ukázala veřejnosti zásnubní prsten.
Pro Jakuba Prachaře jde o druhé manželství. V letech 2013 až 2020 byl ženatý s Agátou Hanychovou, s níž má dceru Miu. Sara Sandeva se vdala poprvé.