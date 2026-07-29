„Já pořád někde točím, ještě nedávno jsem pracovala v rádiu. Když se stýkáte s lidmi a pracujete, tak se duševní stárnutí nekoná,“ prozradila moderátorka.
Jak dlouho je Saskia Burešová v televizi?
Do Československé televize nastoupila v roce 1967 jako jednadvacetiletá. Vyhrála konkurz na moderátorku pořadu Poštovní schránka, který uváděla společně s Eduardem Hrubešem.
Poté působila jako hlasatelka Československé televize. V letech 1971 - 1975 také uváděla s Vladimírem Dvořákem Televarieté.
Později uváděla pořady všeho druhu, až zakotvila v televizní hlasatelně, kde spolu s dalšími známými tvářemi uváděla vysílání. Natáčení bývalo podle ní tehdy velkým náporem na psychiku, vše se muselo říkat zpaměti, protože v té době neexistovalo čtecí zařízení
Saskia Burešová
Oblíbenou televizní hlasatelkou byla několik desetiletí. „Lidé nám často psali i dopisy, na Vánoce dokonce nosili do televize dárky, třeba bonboniéry a květiny. Jednou jsem dokonce dostala králíka, asi nejvíc mě překvapil jednou v létě kýbl borůvek. Když jsem si představila toho diváka, jak celý den chodí po lese a sbírá je, rozesmálo mě to a velmi dojalo,“ řekla Burešová.
Příští rok tak oslaví 60 let na televizní obrazovce. „Od vynálezu televize jsem tam skoro celou dobu, bez přestávky. Někde jsem slyšela, že jsem dnes nejstarší hlasatelka v Evropě,“ smála se v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak dlouho se vysílá Kalendárium?
V současnosti Saskia Burešová moderuje každou neděli dopoledne na ČT1 pořad Kalendárium, který se vysílá od roku 1993. Nejprve ho režíroval Zdeněk Beránek, později se režie ujal manžel Saskie Burešové Petr Obdržálek, který u pořadu působil až do roku 2025.
„Ten pořad je pro mě univerzita života. Díky Kalendáriu se neustále vzdělávám,“ říká Burešová. Nové díly vznikají každý týden.
Kolik lásek měla Saskia Burešová?
Saskia Burešová prožila celý život po boku jediného muže televizního režiséra Petra Obdržálka.
Vzali se v roce 1972. O dva roky později se jim narodil syn Petr. Manžele spojovala nejen rodina, ale také práce. Více než tři desetiletí spolupracovali na pořadu Kalendárium. V září 2025 režisér ve věku 84 let zemřel.
Jak se skutečně jmenuje Saskia Burešová?
Přestože ji diváci znají jako Saskii Burešovou, její občanské jméno je Saskia Obdržálková. Po svatbě přijala příjmení svého manžela.
„Často se na mě na úřadech podezřele dívají. Nejlepší pro mě však bylo, když manželovi říkali pane Bureš. To on neměl moc rád,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz před deseti lety.
Neobvyklé křestní jméno jí vybrala maminka podle Saskie van Uylenburgh, manželky slavného nizozemského malíře Rembrandta.
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Ikona sociálních sítí, která nestárne. Co omlazuje Saskii Burešovou a jak se o sebe stará?
Co dělá syn Saskie Burešové?
Syn Petr pracuje jako realitní makléř. Se svou ženou vychoval dvě dcery, díky nimž je Saskia Burešová dvojnásobnou babičkou.
O svém synovi moderátorka na veřejnosti mluví jen výjimečně a jeho soukromí vždy respektovala.
Co vystudovala Saskia Burešová?
Po gymnáziu vystudovala DAMU. K televizní práci se ale dostala trochu oklikou. Přihlásila se do konkurzu na roli Barunky v připravované televizní adaptaci Babičky. Projekt se nakonec neuskutečnil, televizní tvůrci si jí však všimli a na talentovanou studentku nezapomněli.
Jedním z jejích spolužáků na DAMU byl také Jaromír Hanzlík. Právě jeho maminka, která pracovala jako asistentka režie, doporučila Saskii jako neokoukanou moderátorskou tvář.