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Kdo bude novým moderátorem StarDance? Na tato jména jsou vypsány sázky

  16:09aktualizováno  16:09
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Marek Eben a Tereza Kostková ve druhém kole StarDance (17. října 2026)

Marek Eben a Tereza Kostková ve druhém kole StarDance (17. října 2026) | foto: Mikuláš Křepelka

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas...
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií
Po dlouhých dvaceti letech se změní moderátorské obsazení taneční show StarDance. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letošní pořad bude jejich posledním. Česká televize sice o budoucích tvářích zatím nerozhodla, sázková kancelář Fortuna však už vypsala kurzy na více než dvě desítky známých osobností. Kdo má podle bookmakerů nejsilnější šance a kdo by byl absolutním překvapením? Podívejte se na velký přehled kandidátů.

Marta Dancingerová

Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)

Absolutní favoritkou bookmakerů i sázkařů je oblíbená česká herečka Marta Dancingerová, kterou diváci znají především z hlavních rolí v úspěšných televizních seriálech Zlatá labuť nebo Kukačky. Pro prostředí taneční soutěže má nejlepší předpoklady – ve 13. ročníku StarDance se po boku tanečníka Martina Prágra protancovala až do finále, kde obsadila skvělé druhé místo. Přestože nemá rozsáhlé zkušenosti s moderováním velkých živých show, diváky si získala svou přirozenou elegancí a bezprostředností.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Leoš Mareš

Leoš Mareš v ranním vysílání na Rádiu Impuls. (Praha, 19. června 2026)

Mezi muži drží nejnižší kurz a pozici hlavního favorita Leoš Mareš. Jeden z nejúspěšnějších českých moderátorů má za sebou desítky obřích televizních projektů jako Česko Slovenská SuperStar, Talentmania či Hlas Česko Slovenska a dlouhá léta vládne éteru v Ranní show Evropy 2. Se StarDance má navíc bohaté osobní zkušenosti. V roce 2015 soutěžil na parketu s Katarínou Štumpfovou a později byl výraznou tváří StarDance Tour. Jeho suverénní pohotovost by do show vnesla úplně jinou energii.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Daniela Brzobohatá

Daniela Brzobohatá se uprostřed rozvodu s Ondřejem Brzobohatým pouští do nové...

Moderátorka Daniela Brzobohatá (rodným příjmením Písařovicová) dokáže dokonale spojit novinářskou rozvahu s uvolněným vystupováním. Dlouhá léta byla tváří zpravodajství České televize v Událostech a Událostech, komentářích, později působila v internetovém projektu DVTV. K prostředí StarDance má velmi blízko – v 9. řadě sama oblékla soutěžní šaty a po boku tanečníka Michala Mládka bojovala na parketu.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Václav Kopta

Václav Kopta

Všestranný umělec, herec, muzikant a moderátor Václav Kopta patří k dlouhodobým favoritům sázkařů. Diváci si ho oblíbili mimo jiné jako průvodce divácky úspěšnou kulinářskou show České televize Peče celá země nebo z jeho vlastní Kopta Show. V roce 2018 měl původně nastoupit do 9. řady jako soutěžící, ale těsně před zahájením musel kvůli svalovému zranění odstoupit. Návrat do pořadu v roli moderátora by tak byl stylovým zadostiučiněním.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Iva Kubelková

Modelka Iva Kubelková (2026)

Moderátorka, modelka a herečka Iva Kubelková se v kurzové nabídce drží velmi vysoko. Televizní diváci ji znají především jako dlouholetou tvář společenského magazínu Showtime i z řady dalších lifestylových a módních projektů. Taneční parket StarDance si vyzkoušela ve 12. řadě, kde se s Martinem Prágrem probojovala až na 4. místo. Kubelková nabízí skvělý mix kamerové zkušenosti, elegance a znalosti tanečního prostředí.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Libor Bouček

Libor Bouček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Pokud by Česká televize sáhla po jistotě v podobě zkušeného moderátorského profesionála, byl by Libor Bouček jednou z nejlogičtějších voleb. Špičkový moderátor má s velkými živými přenosy, zábavnými soutěžemi i galavečery bohaté zkušenosti z pořadů jako Máme rádi Česko, Inkognito či Česko Slovensko má talent. Jeho nejsilnější devizou je schopnost pohotové improvizace.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Adéla Gondíková

Adéla Gondíková

Herečka a moderátorka Adéla Gondíková patřila v úplném počátku vypsání kurzů k horkým kandidátkám. Diváci si ji pamatují z pořadů Rady ptáka Loskutáka, Gondíci s. r. o. či z úspěšného rozhlasového vysílání. Ačkoliv v samotné soutěži StarDance nesoutěžila, její komediální talent, vřelost a bohatá zkušenost s moderováním zábavních pořadů z ní dělají vážnou adeptku.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Jakub Prachař

Jakub Prachař při natáčení teaseru pro SuperStar (2026)

Herec, muzikant a bavič Jakub Prachař je známý svým bleskovým humorem a osobitou ironií. Jako moderátor i porotce zazářil v náročných velkých show jako Česko Slovensko má talent, Máme rádi Česko nebo Inkognito. Jeho angažování by znamenalo výrazný posun směrem k dynamické a uvolněné zábavě, která by rozčeřila konzervativnější ladění tanečního večera.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Monika Absolonová

Monika Absolonová (2025)

Muzikálová hvězda a zpěvačka Monika Absolonová je známá svým proříznutým jazykem, obrovskou energií a smyslem pro sebeironii. Pravidelně uvádí nejrůznější koncertní galavečery a charitativní akce. Přestože má u Fortuny vyšší kurz 30,00, pro živý přenos StarDance by její spontánní humor a vřelý kontakt s publikem představovaly sázku na energickou zábavu.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Oskar Hes

Oskar Hes

Mladý a mimořádně talentovaný herec Oskar Hes okouzlil celé Česko ve 13. řadě StarDance, kde po boku Kateřiny Bartuněk Hrstkové předváděl neuvěřitelné taneční výkony a celou soutěž suverénně ovládl. Ačkoliv se primárně věnuje divadelnímu a filmovému herectví a nemá za sebou moderování velkých televizních show, jeho obrovská popularita u diváků z něj dělá zajímavého černého koně.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková ve StarDance XIII (7. prosince 2024)

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se v televizním prostředí pohybuje od dětství a před kamerou je absolutně suverénní. Ve 13. řadě StarDance obsadila po boku Lukáše Bartuňka skvělé třetí místo. Její bohaté zkušenosti s vystupováním, moderováním hudebních akcí i hluboká znalost zákulisí soutěže z ní dělají silnou kandidátku, byť s vyšším sázkovým kurzem.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Matouš Ruml

Matouš Ruml v seriálu Kamarád

Divadelní a filmový herec Matouš Ruml, kterého si diváci zamilovali například v kultovním seriálu Comeback, má ke StarDance velmi vřelý vztah. V 10. řadě se s Natálií Otáhalovou dostal až do finále. Ruml vyniká komediálním časováním a přirozeným sympatickým projevem. Atmosféru přímých přenosů této show tak zná z vlastní intenzivní zkušenosti.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Jolana Voldánová

Jolana Voldánová

Zajímavým jménem v kurzové nabídce je také novinářka a někdejší hvězda televizních obrazovek Jolana Voldánová. Diváci si ji pamatují především jako dlouholetou a vysoce respektovanou moderátorku hlavního zpravodajství České televize Události.

K samotné taneční soutěži má velmi blízký vztah – byla totiž součástí historicky první řady StarDance v roce 2006, kde tančila po boku Jana Tománka (vypadli v pátém kole). Její kultivovaný projev, přirozená autorita a zkušenost s přímými přenosy by z ní dělaly mimořádně důstojnou tvář.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Aleš Háma

Aleš Háma

Zpěvák, bavič a moderátor Aleš Háma má před všemi ostatními kandidáty jednu obrovskou výhodu – je jediným člověkem v Česku, který si moderování StarDance v přímém přenosu už reálně vyzkoušel. Během covidové epidemie totiž ze dne na den záskokem nahradil nemocnou Terezu Kostkovou a po boku Marka Ebena večer zvládl s obrovským přehledem. Pravidelně moderuje soutěž Kde domov můj? i Českého slavíka.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Světlana Witowská

Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas...

Uznávaná novinářka a moderátorka Světlana Witowská reprezentuje absolutní špičku české televizní žurnalistiky. Proslavila se nekompromisním a precizním vedením Interview ČT24 či prezidentských debat. Přestože zábavní taneční show představuje zcela odlišný žánr, její přítomnost by StarDance dodala maximální prestiž, nadhled a vážnost.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Jiří Dvořák

Jiří Dvořák

Charismatický herec s podmanivým hlasem Jiří Dvořák patří ke králům parketu StarDance, v roce 2018 totiž ovládl 9. řadu soutěže s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou. Dvořák je dlouholetou tváří České televize a jako moderátor působil i v rámci živých vystoupení StarDance Tour. Jeho kultivovaný projev a vrozená elegance by z něj dělaly důstojného nástupce dosavadního konceptu show.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

Herec, režisér a moderátor Vojtěch Kotek zažívá obrovský moderátorský úspěch díky psychologické reality show Zrádci, kde předvedl dokonale stylizovaný a charismatický výkon. Ve StarDance dosud nesoutěžil, ale jeho zkušenosti s moderováním velkých projektů i režijní vidění z něj dělají velmi atraktivní volbu pro mladší i střední generaci diváků.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová v seriálu Jedna rodina (2024)

Herečka Patricie Pagáčová (za svobodna Solaříková), známá ze seriálů Ulice či Modrý kód, má bohaté zkušenosti s velkou televizní zábavou. Diváci ji znají například z poroty pěvecké show SuperStar. Ačkoliv se věnuje primárně herectví a ve StarDance dosud nevystupovala, její bezprostřednost a uvolněné vystupování před kamerou jí dávají šanci zaujmout i v roli moderátorky.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Roman Vojtek

Herec Roman Vojtek

Muzikálový herec a zpěvák Roman Vojtek nese v historii StarDance zcela výjimečné prvenství – v roce 2006 se stal absolutně prvním vítězem 1. řady, kdy tančil s Kristýnou Coufalovou. Vojtek má bohaté zkušenosti s moderováním nejrůznějších společenských událostí. Jeho případný návrat na parket po dvaceti letech, tentokrát s moderátorským mikrofonem v ruce, by byl dokonalým symbolickým příběhem.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Karel Kovář alias Kovy

Hostem pořadu Rozstřel je influencer Kovy (Karel Kovář), moderátor Českých lvů.

Youtuber, edukátor a moderátor Karel Kovář (známý pod přezdívkou Kovy) zastupuje v přehledu nejmladší generaci. Sám soutěžil v 10. řadě StarDance v roce 2019 po boku Veroniky Liškové a probojoval se velmi daleko. Kovy má bohaté zkušenosti s moderováním diskusí, konferencí i internetových rozhovorů. Jeho angažmá by pro Českou televizi představovalo jasný signál k přilákání mladšího publika k obrazovkám.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Tereza Bebarová

Tereza Bebarová (2026)

Dabérka a herečka Tereza Bebarová má s rodinnými soutěžními pořady na České televizi skvělé zkušenosti. Společně s Václavem Koptou úspěšně moderovala první řady diváckého hitu Peče celá země. Přestože ve StarDance sama netancovala, její milý, kultivovaný a hřejivý projev před kamerou z ní dělá velmi příjemnou variantu pro sobotní hlavní vysílací čas.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Jan Cina

Herec Jan Cina

Všestranně nadaný herec a zpěvák Jan Cina ovládl 11. řadu StarDance v roce 2021, kdy společně s Adrianou Maškovou předváděl úchvatné výkony a získal si srdce poroty i diváků. Cina je známý svou elegancí, pohybovým nadáním a empatií. Role moderátora by pro něj sice byla novou profesní výzvou, v prostředí tanečního parketu je však jako doma.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Vojtěch Dyk

Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

Zpěvák a herec Vojtěch Dyk figuruje v kurzové nabídce jako jedno z nejzajímavějších jmen. Diváci ho přitom mohou vidět přímo na parketu aktuální 14. řady (2026), kde tančí po boku Cathariny Málek. Pokud by v budoucnu vyměnil taneční boty za moderátorský mikrofon, o neotřelou zábavu a vysokou sledovanost by bylo okamžitě postaráno.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií

Eva Burešová

Eva Burešová jako Saija

Herečka a zpěvačka Eva Burešová patří k nejoblíbenějším tvářím současných televizních seriálů jako Slunečná či ZOO. V kurzové nabídce uzavírá přehled s kurzem 30,00, k tanečnímu prostředí má však mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.

V roce 2025 totiž úspěšně soutěžila v jubilejní desáté řadě slovenské verze Let’s Dance na TV Markíza, kde se po boku tanečníka Matyáše Adamce probojovala až na skvělé páté místo. Jak navíc sama prozradila v rozhovorech, nabídku dostala i do té české, dala však přednost slovenské verzi, jejíž styl jí byl bližší. Angažmá populární herečky by tak do role moderátorky přineslo nejen obrovskou diváckou pozornost, ale i přímou zkušenost z velkolepé taneční show.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií
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