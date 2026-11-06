Marta Dancingerová
Absolutní favoritkou bookmakerů i sázkařů je oblíbená česká herečka Marta Dancingerová, kterou diváci znají především z hlavních rolí v úspěšných televizních seriálech Zlatá labuť nebo Kukačky. Pro prostředí taneční soutěže má nejlepší předpoklady – ve 13. ročníku StarDance se po boku tanečníka Martina Prágra protancovala až do finále, kde obsadila skvělé druhé místo. Přestože nemá rozsáhlé zkušenosti s moderováním velkých živých show, diváky si získala svou přirozenou elegancí a bezprostředností.
Leoš Mareš
Mezi muži drží nejnižší kurz a pozici hlavního favorita Leoš Mareš. Jeden z nejúspěšnějších českých moderátorů má za sebou desítky obřích televizních projektů jako Česko Slovenská SuperStar, Talentmania či Hlas Česko Slovenska a dlouhá léta vládne éteru v Ranní show Evropy 2. Se StarDance má navíc bohaté osobní zkušenosti. V roce 2015 soutěžil na parketu s Katarínou Štumpfovou a později byl výraznou tváří StarDance Tour. Jeho suverénní pohotovost by do show vnesla úplně jinou energii.
Daniela Brzobohatá
Moderátorka Daniela Brzobohatá (rodným příjmením Písařovicová) dokáže dokonale spojit novinářskou rozvahu s uvolněným vystupováním. Dlouhá léta byla tváří zpravodajství České televize v Událostech a Událostech, komentářích, později působila v internetovém projektu DVTV. K prostředí StarDance má velmi blízko – v 9. řadě sama oblékla soutěžní šaty a po boku tanečníka Michala Mládka bojovala na parketu.
Václav Kopta
Všestranný umělec, herec, muzikant a moderátor Václav Kopta patří k dlouhodobým favoritům sázkařů. Diváci si ho oblíbili mimo jiné jako průvodce divácky úspěšnou kulinářskou show České televize Peče celá země nebo z jeho vlastní Kopta Show. V roce 2018 měl původně nastoupit do 9. řady jako soutěžící, ale těsně před zahájením musel kvůli svalovému zranění odstoupit. Návrat do pořadu v roli moderátora by tak byl stylovým zadostiučiněním.
Iva Kubelková
Moderátorka, modelka a herečka Iva Kubelková se v kurzové nabídce drží velmi vysoko. Televizní diváci ji znají především jako dlouholetou tvář společenského magazínu Showtime i z řady dalších lifestylových a módních projektů. Taneční parket StarDance si vyzkoušela ve 12. řadě, kde se s Martinem Prágrem probojovala až na 4. místo. Kubelková nabízí skvělý mix kamerové zkušenosti, elegance a znalosti tanečního prostředí.
Libor Bouček
Pokud by Česká televize sáhla po jistotě v podobě zkušeného moderátorského profesionála, byl by Libor Bouček jednou z nejlogičtějších voleb. Špičkový moderátor má s velkými živými přenosy, zábavnými soutěžemi i galavečery bohaté zkušenosti z pořadů jako Máme rádi Česko, Inkognito či Česko Slovensko má talent. Jeho nejsilnější devizou je schopnost pohotové improvizace.
Adéla Gondíková
Herečka a moderátorka Adéla Gondíková patřila v úplném počátku vypsání kurzů k horkým kandidátkám. Diváci si ji pamatují z pořadů Rady ptáka Loskutáka, Gondíci s. r. o. či z úspěšného rozhlasového vysílání. Ačkoliv v samotné soutěži StarDance nesoutěžila, její komediální talent, vřelost a bohatá zkušenost s moderováním zábavních pořadů z ní dělají vážnou adeptku.
Jakub Prachař
Herec, muzikant a bavič Jakub Prachař je známý svým bleskovým humorem a osobitou ironií. Jako moderátor i porotce zazářil v náročných velkých show jako Česko Slovensko má talent, Máme rádi Česko nebo Inkognito. Jeho angažování by znamenalo výrazný posun směrem k dynamické a uvolněné zábavě, která by rozčeřila konzervativnější ladění tanečního večera.
Monika Absolonová
Muzikálová hvězda a zpěvačka Monika Absolonová je známá svým proříznutým jazykem, obrovskou energií a smyslem pro sebeironii. Pravidelně uvádí nejrůznější koncertní galavečery a charitativní akce. Přestože má u Fortuny vyšší kurz 30,00, pro živý přenos StarDance by její spontánní humor a vřelý kontakt s publikem představovaly sázku na energickou zábavu.
Oskar Hes
Mladý a mimořádně talentovaný herec Oskar Hes okouzlil celé Česko ve 13. řadě StarDance, kde po boku Kateřiny Bartuněk Hrstkové předváděl neuvěřitelné taneční výkony a celou soutěž suverénně ovládl. Ačkoliv se primárně věnuje divadelnímu a filmovému herectví a nemá za sebou moderování velkých televizních show, jeho obrovská popularita u diváků z něj dělá zajímavého černého koně.
Lucie Vondráčková
Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se v televizním prostředí pohybuje od dětství a před kamerou je absolutně suverénní. Ve 13. řadě StarDance obsadila po boku Lukáše Bartuňka skvělé třetí místo. Její bohaté zkušenosti s vystupováním, moderováním hudebních akcí i hluboká znalost zákulisí soutěže z ní dělají silnou kandidátku, byť s vyšším sázkovým kurzem.
Matouš Ruml
Divadelní a filmový herec Matouš Ruml, kterého si diváci zamilovali například v kultovním seriálu Comeback, má ke StarDance velmi vřelý vztah. V 10. řadě se s Natálií Otáhalovou dostal až do finále. Ruml vyniká komediálním časováním a přirozeným sympatickým projevem. Atmosféru přímých přenosů této show tak zná z vlastní intenzivní zkušenosti.
Jolana Voldánová
Zajímavým jménem v kurzové nabídce je také novinářka a někdejší hvězda televizních obrazovek Jolana Voldánová. Diváci si ji pamatují především jako dlouholetou a vysoce respektovanou moderátorku hlavního zpravodajství České televize Události.
K samotné taneční soutěži má velmi blízký vztah – byla totiž součástí historicky první řady StarDance v roce 2006, kde tančila po boku Jana Tománka (vypadli v pátém kole). Její kultivovaný projev, přirozená autorita a zkušenost s přímými přenosy by z ní dělaly mimořádně důstojnou tvář.
Aleš Háma
Zpěvák, bavič a moderátor Aleš Háma má před všemi ostatními kandidáty jednu obrovskou výhodu – je jediným člověkem v Česku, který si moderování StarDance v přímém přenosu už reálně vyzkoušel. Během covidové epidemie totiž ze dne na den záskokem nahradil nemocnou Terezu Kostkovou a po boku Marka Ebena večer zvládl s obrovským přehledem. Pravidelně moderuje soutěž Kde domov můj? i Českého slavíka.
Světlana Witowská
Uznávaná novinářka a moderátorka Světlana Witowská reprezentuje absolutní špičku české televizní žurnalistiky. Proslavila se nekompromisním a precizním vedením Interview ČT24 či prezidentských debat. Přestože zábavní taneční show představuje zcela odlišný žánr, její přítomnost by StarDance dodala maximální prestiž, nadhled a vážnost.
Jiří Dvořák
Charismatický herec s podmanivým hlasem Jiří Dvořák patří ke králům parketu StarDance, v roce 2018 totiž ovládl 9. řadu soutěže s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou. Dvořák je dlouholetou tváří České televize a jako moderátor působil i v rámci živých vystoupení StarDance Tour. Jeho kultivovaný projev a vrozená elegance by z něj dělaly důstojného nástupce dosavadního konceptu show.
Vojtěch Kotek
Herec, režisér a moderátor Vojtěch Kotek zažívá obrovský moderátorský úspěch díky psychologické reality show Zrádci, kde předvedl dokonale stylizovaný a charismatický výkon. Ve StarDance dosud nesoutěžil, ale jeho zkušenosti s moderováním velkých projektů i režijní vidění z něj dělají velmi atraktivní volbu pro mladší i střední generaci diváků.
Patricie Pagáčová
Herečka Patricie Pagáčová (za svobodna Solaříková), známá ze seriálů Ulice či Modrý kód, má bohaté zkušenosti s velkou televizní zábavou. Diváci ji znají například z poroty pěvecké show SuperStar. Ačkoliv se věnuje primárně herectví a ve StarDance dosud nevystupovala, její bezprostřednost a uvolněné vystupování před kamerou jí dávají šanci zaujmout i v roli moderátorky.
Roman Vojtek
Muzikálový herec a zpěvák Roman Vojtek nese v historii StarDance zcela výjimečné prvenství – v roce 2006 se stal absolutně prvním vítězem 1. řady, kdy tančil s Kristýnou Coufalovou. Vojtek má bohaté zkušenosti s moderováním nejrůznějších společenských událostí. Jeho případný návrat na parket po dvaceti letech, tentokrát s moderátorským mikrofonem v ruce, by byl dokonalým symbolickým příběhem.
Karel Kovář alias Kovy
Youtuber, edukátor a moderátor Karel Kovář (známý pod přezdívkou Kovy) zastupuje v přehledu nejmladší generaci. Sám soutěžil v 10. řadě StarDance v roce 2019 po boku Veroniky Liškové a probojoval se velmi daleko. Kovy má bohaté zkušenosti s moderováním diskusí, konferencí i internetových rozhovorů. Jeho angažmá by pro Českou televizi představovalo jasný signál k přilákání mladšího publika k obrazovkám.
Tereza Bebarová
Dabérka a herečka Tereza Bebarová má s rodinnými soutěžními pořady na České televizi skvělé zkušenosti. Společně s Václavem Koptou úspěšně moderovala první řady diváckého hitu Peče celá země. Přestože ve StarDance sama netancovala, její milý, kultivovaný a hřejivý projev před kamerou z ní dělá velmi příjemnou variantu pro sobotní hlavní vysílací čas.
Jan Cina
Všestranně nadaný herec a zpěvák Jan Cina ovládl 11. řadu StarDance v roce 2021, kdy společně s Adrianou Maškovou předváděl úchvatné výkony a získal si srdce poroty i diváků. Cina je známý svou elegancí, pohybovým nadáním a empatií. Role moderátora by pro něj sice byla novou profesní výzvou, v prostředí tanečního parketu je však jako doma.
Vojtěch Dyk
Zpěvák a herec Vojtěch Dyk figuruje v kurzové nabídce jako jedno z nejzajímavějších jmen. Diváci ho přitom mohou vidět přímo na parketu aktuální 14. řady (2026), kde tančí po boku Cathariny Málek. Pokud by v budoucnu vyměnil taneční boty za moderátorský mikrofon, o neotřelou zábavu a vysokou sledovanost by bylo okamžitě postaráno.
Eva Burešová
Herečka a zpěvačka Eva Burešová patří k nejoblíbenějším tvářím současných televizních seriálů jako Slunečná či ZOO. V kurzové nabídce uzavírá přehled s kurzem 30,00, k tanečnímu prostředí má však mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
V roce 2025 totiž úspěšně soutěžila v jubilejní desáté řadě slovenské verze Let’s Dance na TV Markíza, kde se po boku tanečníka Matyáše Adamce probojovala až na skvělé páté místo. Jak navíc sama prozradila v rozhovorech, nabídku dostala i do té české, dala však přednost slovenské verzi, jejíž styl jí byl bližší. Angažmá populární herečky by tak do role moderátorky přineslo nejen obrovskou diváckou pozornost, ale i přímou zkušenost z velkolepé taneční show.