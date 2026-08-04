Letní měsíce s sebou přinášejí sluneční paprsky a horké počasí, které rychle vysušuje zelené plochy. V kontextu městských parků a dalších zelených ploch se často objevuje otázka, zda v létě sekat trávník, nebo ho nechat volně růst.
Argumenty pro
Existuje několik důvodů, proč trávník během letních měsíců pravidelně sekat. Prvním z nich je snížení množství klíšťat.
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Vzhledem k výraznému nárůstu jejich aktivity v poslední době je sekání trávníku efektivním opatřením pro omezení jejich přirozeného prostředí. Klíšťata totiž preferují vysokou trávu, která jim poskytuje přirozený úkryt a vlhké prostředí, a právě pravidelné sekání trávníku a snížení výšky porostu minimalizuje riziko jejich přítomnosti, a tedy i případného přenosu nemocí.
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Dalším důvodem pro sečení trávníku v létě je praktický ohled a estetika. Pravidelně sečený trávník je příjemný pro chůzi či posezení, a navíc vytváří upravený a oku lahodící vzhled.
Tento aspekt je důležitý zejména v městských parcích a v ulicích, kde zelené plochy přispívají k celkovému vizuálnímu dojmu a harmonii prostředí. Udržování takových ploch pak zvyšuje kvalitu života v urbanizovaných oblastech.
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Argumenty proti
Existují však samozřejmě i důvody, které se staví na druhou stranu, tedy proti sekání trávy v létě. Jedním z nich je efektivní zadržování vlhkosti vzrostlým travním porostem.
„Vysoká tráva má schopnost daleko lépe udržovat vlhkost v půdě, konkrétně až o zhruba 60 % než tráva sečená, což může být v suchých obdobích pro zeleň výhodné. Alespoň nepravidelné sečení nebo ponechání části trávníku volně rostoucího tak může pomoci udržet půdu vlhkou a snížit potřebu závlahy,“ vysvětluje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.
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Vhodným řešením je také mulčování, kdy se tráva rozseká na miniaturní kousky a propadne ke kořenům trávníku. Mulč pak chrání trávník před ztrátou vlhkosti.