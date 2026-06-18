Po fotbalistovi Piquém nová láska? Shakiru načapali se seriálovou hvězdou

  15:34aktualizováno  15:34
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Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) byla v Los Angeles spatřena po boku mexického herce Manuela Garcíi-Rulfa (45). Společné fotografie okamžitě rozvířily spekulace o nové lásce. Oba přitom v posledních letech ukončili dlouhodobé partnerské vztahy.

Zpěvačka Shakira v rozhovorech už dlouho opakovaně tvrdí, že ani roky po bolestivém rozchodu s bývalým španělským fotbalistou Gerardem Piquem stále zatím nemá čas ani chuť na nový vztah. Přesto nyní vzbudila pozornost fanoušků i médií, když byla v Los Angeles spatřena při odchodu z hotelu ve společnosti mexického herce Manuela Garcii-Rulfa.

Shakira a hvězda seriálu Advokát Manuel García-Rulfo dorazili společně do hotelu Sunset Tower krátce po 21. hodině a odjeli po více než dvou hodinách. (Los Angeles, 16. června 2026)
Kolumbijská zpěvačka Shakira a herec Manuel García-Rulfo byli samý úsměv a vyvolali spekulace o možném novém románku.
Po zahájení mistrovství světa ve fotbale 2026 v Mexiku si Shakira během pauzy ve svém turné vyrazila na večeři s mexickým hercem Manuelem Garcíou-Rulfem.
Společný odjezd z hotelu Sunset Tower v Los Angeles okamžitě rozvířil spekulace o novém vztahu slavné zpěvačky.
39 fotografií

Podle fotografií zveřejněných deníkem New York Post spolu oba v pondělí čekali před hotelem Sunset Tower ve čtvrti West Hollywood, kam společně přijeli a strávili zde dvě hodiny. Při odchodu se usmívali, živě si povídali a působili velmi uvolněně. Když pak zaměstnanec hotelu přivezl hercův vůz, García-Rulfo otevřel Shakiře dveře spolujezdce, následně usedl za volant a společně odjeli.

Snímky okamžitě rozpoutaly na sociálních sítích debatu o tom, zda mezi nimi je něco víc než jen přátelství. „Shakiro, to je skvělá partie,“ napsal jeden z fanoušků. Další připomněl, že si herce velmi oblíbil díky populárnímu seriálu Advokát (The Lincoln Lawyer), v němž ztvárňuje hlavní roli právníka Mickeyho Hallera.

Shakira se po rozchodu s Gerardem Piquem v roce 2022 stala jednou z nejsledovanějších celebrit. Konec jejich vztahu, kdy si fotbalista našel výrazně mladší studentku, vyvolal celosvětový rozruch a zpěvačka následně promítla své emoce i do několika úspěšných skladeb.

Bývalý pár spolu má dva syny, Milana a Sashu. Po rozchodu s otcem svých dětí se Shakira přestěhovala z Barcelony do Miami a soustředí se především na děti a hudební kariéru.

V posledních letech byla spojována s několika slavnými muži. Média spekulovala například o jejím románku s basketbalistou Jimmym Butlerem, pilotem Formule 1 Lewisem Hamiltonem nebo hercem Lucienem Laviscountem. Žádný z těchto vztahů však zpěvačka nikdy nepotvrdila.

Manuel García-Rulfo patří mezi úspěšné mexické herce. Kromě seriálu Advokát se objevil také ve filmech The Magnificent Seven nebo Murder on the Orient Express. Naposledy chodil s Audrey McGrawovou, nejmladší dcerou country hvězd Tima McGrawa a Faith Hillové. Podle zahraničních médií se rozešli na začátku letošního roku.

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