Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

  9:47aktualizováno  9:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily pozornost a fanoušci opět řeší zpěvaččin vzhled.
Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody. (Miami, červenec 2026)
Výrazné bikiny s dlouhými třásněmi dokonale zvýraznily zpěvaččinu postavu. (Miami, červenec 2026)
Shakira se i ve 49 letech pyšní svými křivkami, které proslavila po celém světě. (červenec 2026)
Paparazzi zastihli Shakiru během koupání v zátoce u Miami Beach. (červenec 2026)
67 fotografií

Interpretka hitů Waka Waka (This Time for Africa) nebo Whenever, Wherever se před objektivy nijak neskrývala. Prošla se po molu, osvěžila se v moři a poté zamířila pod venkovní sprchu. Výrazné červené bikiny s dlouhými třásněmi při každém pohybu zvýrazňovaly její pověstné křivky.

Snímky devětačtyřicetileté zpěvačky vyvolaly na sociálních sítích řadu reakcí. Lidé žasnou především nad její postavou a energií a v komentářích se opakovaně pozastavují nad tím, že se Shakira blíží padesátce.

Ne všechny reakce na zpěvaččin vzhled však byly pochvalné. Zatímco její postavu řada lidí obdivuje, někteří se kriticky vyjadřují k její tváři a tvrdí, že na nejnovějších snímcích působí starší a unavenější. „Postavu má opravdu úžasnou, ale v obličeji dost zestárla,“ píší například diskutující.

Zpěvačka si volno užívala během náročného programu turné Las Mujeres Ya No Lloran. Po vystoupeních na Floridě a v Baltimoru odehrála dva koncerty v bostonské TD Garden a v červenci pokračuje dalšími zastávkami ve Spojených státech. Do Evropy se Shakira vrátí v září, kdy odstartuje sérii koncertů v Madridu. Právě španělská metropole je podle dosud zveřejněného programu také nejbližší zastávkou turné pro české fanoušky.

Shakira je proslulá energickými vystoupeními a temperamentním tancem, při kterém dává pořádně zabrat celému tělu. Její charakteristické pohyby boků ostatně opěvuje i jeden z jejích největších hitů Hips Don’t Lie.

Pozornost v posledních týdnech budí také zpěvaččin milostný život. Shakira totiž rozvířila spekulace o novém vztahu s mexickým hercem Manuelem Garcíou-Rulfem (45), známým ze seriálu Advokát. Dvojici fotografové zachytili při společném odchodu z hotelu v Los Angeles, odkud následně odjeli jedním autem. Ani jeden z nich zatím nepotvrdil, zda je pojí víc než přátelství.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.