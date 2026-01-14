Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Autor:
  17:23aktualizováno  17:23
Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na sociální síti její kamarádky, influencerky Gabriela Švejdová a Adéla Doležalová.

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým onemocněním. | foto: TikTok/shining_aja, koláž iDNES.cz

„Celou dobu jsem doufala, že to není pravda, ale bohužel se potvrdilo to nejhorší. Zemřela Andrejka. Statečná a výjimečná slečna, která dlouhé roky bojovala s poruchou příjmu potravy,“ napsala Švejdová, jež trpěla stejnou nemocí.

„Ájo, je mi to tak strašně, strašně moc líto. Furt jsem doufala a modlila se, že to není pravda. Nezasloužila sis to. Zasloužila sis dlouhej, krásnej život,“ napsala Adéla Doležalová.

foodbyadele1

těžko se mi k tomuhle hledají slova.

Ájo, je mi to tak strašně, strašně moc líto. Furt jsem doufala a modlila se, že to není pravda. Nezasloužila sis to. Zasloužila sis dlouhej, krásnej život.

Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to živtoní styl.

Běžte do prdele se skinnytokem. Vykašlete se na šílený hubnutí, šílený diety, važte si svýho zdraví. Je to to nejvíc, co máme.

Ájo, nezapomenu.️

#nezapomenu#poruchyprijmupotravy#ppp

10. ledna 2026 v 17:11, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
oblíbit odpovědět uložit

Andrea alias Shining Ája bojovala deset let s mentální anorexií. Od roku 2019 měla navíc kardiostimulátor, protože u ní zjistili vrozenou srdeční vadu. V roce 2024 sdílela video z nemocnice, kde se svěřila svým fanouškům, že se jí zastavilo srdce a selhaly ledviny. Tehdy se záchranářům povedlo ji oživit.

Před Vánoci byla Andrea hospitalizována na psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích a poslední video, které se svými sledujícími sdílela, bylo po návratu z nemocnice 23. prosince.

Natočila, jak jí gulášovou polévku s rohlíkem. „Hospitalizace pomohla, doufám. Neměla bych se už vracet po Vánocích. Doufám, že mi to teď dlouho vydrží. I podle doktorů jsem udělala velkej kus práce a jsem na sebe pyšná,“ sdělila v posledním videu.

Ája 🩷 @shining_aja

ig : @still_aja ��

14. ledna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00

„Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to životní styl,“ upozornila sledující její kamarádka Doležalová a vyzvala je, ať se vykašlou na diety a váží si svého zdraví.

gabisvejdova

Celou dobu jsem doufala, že to není pravda, ale bohužel se potvrdilo to nejhorší. Zemřela Andrejka. Statečná a výjimečná slečna, která dlouhé roky bojovala s poruchou příjmu potravy.

S Ájou jsme se poznaly před 7 lety. Spojila nás tehdy naše nemoc a také naše odhodlání s nemocí bojovat. Ája byla sluníčko. Úžasná holka, která i přes všechny své vlastní problémy pomáhala dál ostatním a na sociálních sítích šířila povědomí o poruchách příjmu potravy.

Zároveň bych chtěla připomenout - vyhledejte pomoc včas. A pokud se vám někdo s něčím podobným svěří, berte ho prosím vážně. Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážné duševní onemocnění, které bohužel může končit i tragicky.

Ájo, je mi to tak strašně líto. Nikdy na tebe nezapomeneme. Pomohla jsi spoustě lidem. Pomohla jsi i mně.

Upřímnou soustrast rodině i všem, kteří Andrejku znali ️

11. ledna 2026 v 10:14, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Rozhovor

Fotit královnu? Myslela jsem, že umřu, vzpomíná uznávaná fotografka. Propojení s lidmi je pro ni zásadní

Miluji fotit lidi, jsou pro mě hlavním tématem. Sice fotím i studie nebo...

Hladík napodoboval Klause. V jájínkovství nejste tak dokonalý, řekl Macinkovi

Exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL ve Sněmovně před hlasováním...

„Okamžitě opusťte Írán.“ USA vyzvaly své občany v zemi k evakuaci

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Spojenci posilují obranu Grónska. Macron varuje před bezprecedentními událostmi

Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v rámci summitu...

Pavlovi a Babišovi věří více než polovina Čechů. Okamura má nejvíce odpůrců

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Doporučujeme

Jaký byl rok 2025 v české kultuře? Prachbídný. Fráze o její nenahraditelnosti jsou pokrytectví

Premium
Drobky od snídaně na Hradě. Fráze o nenahraditelnosti české kultury jsou...

Nejlepší střelba a páté místo Češek ve štafetě. Vítězství urvaly Norky

Tereza Voborníková na čele štafety žen v Ruhpoldingu.

Schází nám ambice, říká šéf Deutsche Bank. Varuje před stagnací Německa

Šéf největší německé banky Deutsche Bank Christian Sewing (9. ledna 2026)

Názor

Hledá se nástupce Drábové. Výběrové řízení nové, jehla ještě více horká?

Jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Babiš je rukojmí extremistů, řekl Rakušan. Kritizoval i „trafiku“ pro Turka

Předseda STAN Vít Rakušan před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (14....

V čele ukrajinské obrany stanul Fedorov, slíbil audit náborových středisek

Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.