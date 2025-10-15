Signal Festival vstupenky
Program volně přístupných instalací v ulicích, parcích a na náměstích poběží od čtvrtka 16. do neděle 19. října vždy od 19 do 24 hodin. Návštěvníci se mohou vydat podle festivalové mapy a zvolit si vlastní tempo.
„Letos jsme inovovali koncept placené zóny festivalu. Pod novým názvem Signal INSIDE se stává klíčovou součástí programu a přináší sedm imerzivních instalací, které diváky zvou k intenzivnímu prožitku uměleckých děl,“ popsal ředitel festivalu Martin Pošta. Deset instalací tak bude volně přístupných, dalších sedm se představí v placené části, která nabídne komornější atmosféru v indoorových lokacích.
Jednodenní vstupenka stojí 340 korun, čtyřdenní pak 440 korun a zahrnuje také audioguide v telefonu.
K dispozici je i VIP varianta za 1690 korun, která umožňuje vstup o hodinu dříve, přednostní vstup bez čekání, přepravu mezi trasami festivalovým Mercedes-Benz shuttlem a vstupenku do nové galerie Signal SPACE.
Jak se dostat na Signal?
Signal Forum
Součástí festivalu bude i Signal Forum, které se uskuteční 17. října od 10 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky, workshopy a networking s řečníky z Česka i zahraničí.
Na Signal Festival se nejlépe dostanete městskou hromadnou dopravou. Výchozím bodem mohou být stanice metra Náměstí Republiky či Staroměstská pro trasu Centrum, případně Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad pro trasu Vinohrady.
„Prosíme návštěvníky, aby z důvodů bezpečnosti nejezdili v okolí lokací na kolech, elektrokolech, koloběžkách či jiných obdobných prostředcích. V ulicích se pohybuje zvýšený počet chodců,“ uvedli organizátoři.
Centrum: projekce na vodní stěnu a průkopník videoartu Bill Viola
Signal Festival
„Letos vůbec poprvé představíme 3D světelnou projekci na vodní stěnu ve velikosti 10 na 20 metrů. Obraz se promítá na clonu z vodní mlhy, takže projekce působí, jako by se vznášela ve vzduchu. Efekt připomíná hologram a nad řekou vytváří doslova magickou atmosféru,“ prozradil ředitel festivalu Martin Pošta. Dílo s názvem Světlo Tzolk’inu připravilo tchajwanské studio Peppercorns. To se v Praze představí i druhým projektem – LED instalací Mezi horami a moři na náměstí Republiky, která pod patronátem obchodního domu Palladium simuluje historii města Tchaj-nan.
Monumentální videoinstalace Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře připomene tvorbu Billa Violy, amerického průkopníka v oblasti nových médií a videa. Zobrazuje tělo muže ležícího na kamenné desce a rozvíjí jedno z Violových velkých témat, hranici mezi životem a smrtí.
Speciálně pro historický vnitroblok Clam-Gallasova paláce vznikla imerzivní projekce MLHA. Německý umělec Robert Seidel v ní propojuje barokní a současnou digitální estetiku a proměňuje nádvoří v prostor nabitý energií.
Projekce OVERLOЯD tematizuje napětí mezi světem dat a emocí. Italské multidisciplinární studio mammasONica vytvořilo videomapping na míru věži Staroměstské radnice.
Vinohrady: Zvučná česká jména a návrat videomappingu na sv. Ludmilu
Signal Space otevírá digitální galerii budoucnosti
Signal Space, největší galerie digitálního umění v České republice, otevře začátkem října své brány v historické Staroměstské tržnici.
Návštěvníky čeká osm expozic českých i světových tvůrců, které překračují hranice možného.
Mezi hlavní lákadla patří dvě české premiéry: Immersive Space – projekční prostor, kde digitální obrazy obklopí diváky na stěnách i podlaze, a zrcadlový Infinity Room, otevírající nekonečné světy.
Na trase Vinohrady se představí výrazní autoři a autorky současného českého umění.
Pavla Sceranková na vyhlídce v Riegrových sadech představí interaktivní instalaci Souhvězdí, která umožňuje tvořit vlastní světelné konstelace a stát se součástí nočního nebe.
Umělecká skupina Rafani připravuje performativní instalaci Grill Flame. „Diváci uslyší a uvidí množství zvuků a plamenů grilování všeho. Do pálení nadbytku chceme postupně zapojovat publikum,“ představil akci David Kořínek z Rafanů.
Laureátem Ceny Chalupeckého je také David Přílučík, který v rámci mezinárodního kolektivu CoVision umělecky reflektuje lokalitu Moravské Amazonie a nově vzniklou CHKO Soutok.
Tvůrčí dvojice Viktor Konvalinka a Štěpán Benyovszký stojí za taneční performancí Lone Soul Disco v multifunkčním prostoru Tresor Club.
Španělské studio V.P.M., patřící ke špičkám audiovizuálního umění, vrátí po třech letech videomapping na fasádu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Projekce ITERACE (Nekonečný rytmus města) bude ozvláštněná využitím laserů.