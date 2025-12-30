Chlebíčky, kanapky či syrová zelenina
Základem klasického českého chlebíčku je bílá veka. Z francouzské bagety ani toastového chleba podle odborníků český obložený chlebíček nevykouzlíte.
Recepty na chlebíčky
Ten geniálně jednoduchý nápad, tedy ukrojit plátek veky, namazat jej máslem nebo pomazánkou a obložit dalšími lahůdkami, se prý zrodil někdy začátkem minulého století v hlavě pražského lahůdkáře Jana Paukerta. První chlebíčky připravil na popud rodinného přítele Jana Skramlíka. Tomu se do té doby k pohoštění podávané jednohubky zdály až příliš malým občerstvením – raději by něco „tak na dvě tři kousnutí“.
Lahůdkář mu vyhověl – a obložený chlebíček byl na světě. Kdo nad páně Skramlíkovým požadavkem kroutí nechápavě hlavou a naopak preferuje právě chuťovku na jeden dotek, může si na silvestrovskou noc připravit talíř kanapek, „chlebíčků pro panenky“. Základem je v tomto případě plátek toastového chleba bez kůrky.
Pro všechny, kteří s blížícím se novým rokem nasazují přísnou dietu, pak lze připravit crudité, špalíčky syrové zeleniny, které si hosté namáčejí do různých omáček. Jejich základem je opět majonéza, ale i jogurt či zakysaná smetana a dochucují se prakticky čímkoli – od pažitky či kopru přes kečup až po kousek modrého sýra.
Jak správně připravit obložené chlebíčky? Rady od odbornice
Česká míchaná klasika, bowle nebo punč
K Silvestru ale nepatří jen chlebíčky ale také pití. Zvolit můžete třeba legendární tuzemské míchané nápoje, které se vždy vyznačovaly nízkou cenou, originální recepturou a kreativními názvy.
Míchané nápoje
Inspirovat se ale můžete i vánočními trhy a přelom roku oslavit s punčem, bowlí nebo svařeným vínem.
K objevování zajímavých chutí by ale zájemci měli přistupovat obezřetně. „Před pitím je nezbytný dobrý základ, pokud jde o jídlo. Ke každému nápoji by si lidé měli dávat sklenku vody, nejlépe neperlivé. Alkohol má tendenci dehydrovat tělo,“ připomněl už dříve barman Martin Baťha . Dodal, že nepoměr různých ingrediencí může způsobit bolehlav.
„Pít by se také měl jen kvalitní alkohol,“ zdůraznil.
Na půlnoční přípitek se zpravidla podává sekt. Volba nápojů, které tomuto slavnostnímu okamžiku předchází, by tak měla být tomu uzpůsobená.