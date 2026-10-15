Nová trasa Signal Festivalu letos poprvé prochází Dejvicemi, vede od plavebního kanálu Troja-Podbaba do Staré čistírny odpadních vod a poté přes dejvické parky až do Kampusu Dejvice. Propojí několik dost rozdílných míst. Jedním z nich bude Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, národní kulturní památka z počátku 20. století. Právě v jejím industriálním interiéru vznikne inscenace Voda souboru Laterny magiky.
Nedaleko, na slepém rameni Vltavy, bude k vidění dílo tchajwanského umělce Aka Changa. Jeho Multimmersion_Upside Down využije vodní hladinu jako obří zrcadlo. Desetimetrový laser se v ní bude odrážet a vytvářet iluzi prostoru, který jako by neměl konec.
Signal Festival 2026
Novou mappingovou adresou bude také Arcibiskupský seminář. Německý umělec Felix Frank na jeho průčelí připraví projekt Missing Interval. Jeho světelné práce se v minulosti objevily například na festivalech Tokyo Lights nebo Constellations de Metz.
Do programu vstoupí i ČVUT a VŠCHT
Novinkou bude zóna Student Visions, která dá prostor studentským projektům z ČVUT a VŠCHT. Program nabídne mimo jiné chemickou show s barevnými plameny, chemickým světlem a kapalným dusíkem. ČVUT představí také audiovizuální projekci o studentské formuli nebo světelnou instalaci Impuls.
Interaktivní projekt FaceIt zase využije mimiku návštěvníků a převede ji do stylizovaného portrétu.
Dejvickou trasu doplní Black Mechanical Planet, výrazná socha Jana Kalába se světelným designem Jana Hladila.
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Na Staroměstské radnici ožije Havel
Jedním z nejvýraznějších míst letošního festivalu zůstane centrum Prahy. Na Staroměstské radnici se představí ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish se svým prvním videomappingem pro Signal Festival.
Projekt Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Na dvou stěnách radnice se objeví slova jako Pravda, Svoboda, Spravedlnost, Láska nebo Demokracie. Postupně se budou měnit, deformovat a mizet. Hudbu vytvořil ukrajinský skladatel Anton Dehtiarov.
Pro letošní ročník je typické i větší množství instalací, které nestavějí jen na efektním obrazu. Rakouský umělec Kurt Hentschläger například zavede návštěvníky v díle FLUX do úplné tmy. Záblesky světla trvají jen zlomek sekundy, ale jejich obraz může na sítnici zůstat i poté, co prostor znovu potemní.
Podobně imerzivně pracuje také dvojice Laurie Anderson a Hsin-Chien Huang v projektu Na Měsíc.
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1500 LED diod vytvoří lidské postavy
Do Prahy přijede také americký umělec Jim Campbell. Jeho instalaci Scattered Light tvoří 1500 LED diod, v nichž se při pohybu diváků objevují a znovu rozpíjejí obrysy lidských postav.
Campbell se dlouhodobě zabývá tím, co lidské oko skutečně vidí a co si mozek ve výsledném obrazu sám doplní. Jeho díla jsou ve sbírkách institucí jako MoMA nebo Whitney Museum of American Art. Instalace bude stát v parku generála Lázaro Cárdenase.
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Program pro děti
Signal se letos nezaměří jen na dospělé. V Kampusu Hybernská budou připraveny workshopy Údolí medúz, kde si děti vyzkoušejí animaci a základy programování. Starší účastníci se dostanou také k pájení a programování LED pásku. Na stejném místě bude fungovat i interaktivní Zvukový robot Jána Šicka.
A v Clam-Gallasově paláci vznikne instalace Maxima Velčovského pro Mercedes-Benz, která propojí historii značky s barokními interiéry. Téma 140 let automobilových inovací zde zpracuje pomocí laserů a světelných trajektorií.
Celkem letos Signal Festival nabídne 21 instalací, z nichž osm bude součástí placené zóny Signal INSIDE. Druhá vlna vstupenek je právě v prodeji.