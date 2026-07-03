Třiadvacetiletá miss zahynula při zemětřesení. Našli ji pod troskami vedle partnera

  9:25aktualizováno  9:25
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Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)

Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026) | foto: Instagram @skarlentrodriguez

Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
Venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela spolu...
Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
15 fotografií
Teprve třiadvacetiletá venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela při ničivém zemětřesení, které zasáhlo Venezuelu. Záchranáři po několika dnech našli její tělo pod troskami obytného domu společně s jejím partnerem Josém Castrem.

Rodríguezová, která v roce 2024 získala titul Miss Grand Orlando, patřila mezi vycházející tváře venezuelského modelingu. Stala se jednou z obětí ničivého zemětřesení, které v uplynulých dnech zasáhlo Venezuelu.

Po několika dnech pátrání záchranáři nalezli tělo třiadvacetileté modelky pod troskami domu, v němž žila se svým partnerem Josém Castrem. Podle rodiny byli oba nalezeni vedle sebe.

Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
Venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela spolu s partnerem při ničivém zemětřesení. (2026)
Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)
15 fotografií

Neštěstí zasáhlo také další členy Castrovy rodiny. Podle dostupných informací při katastrofě zemřeli také jeho otec, babička, strýc a teta. Pozůstalí následně spustili veřejnou sbírku, která má pomoci uhradit náklady spojené s převozem těl a pohřbem.

Na úmrtí mladé modelky reagovali také organizátoři floridské soutěže krásy Miss Grand Orlando, kteří jí na sociálních sítích vzdali hold. Připomněli její pozitivní přístup, laskavost i odhodlání, díky nimž si získala respekt nejen mezi soutěžícími, ale i organizátory.

Zemětřesení ve Venezuele způsobilo rozsáhlé škody a záchranné práce na řadě míst stále pokračují. Úřady nadále zpřesňují počet obětí i pohřešovaných.

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