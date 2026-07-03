Rodríguezová, která v roce 2024 získala titul Miss Grand Orlando, patřila mezi vycházející tváře venezuelského modelingu. Stala se jednou z obětí ničivého zemětřesení, které v uplynulých dnech zasáhlo Venezuelu.
Po několika dnech pátrání záchranáři nalezli tělo třiadvacetileté modelky pod troskami domu, v němž žila se svým partnerem Josém Castrem. Podle rodiny byli oba nalezeni vedle sebe.
Neštěstí zasáhlo také další členy Castrovy rodiny. Podle dostupných informací při katastrofě zemřeli také jeho otec, babička, strýc a teta. Pozůstalí následně spustili veřejnou sbírku, která má pomoci uhradit náklady spojené s převozem těl a pohřbem.
Na úmrtí mladé modelky reagovali také organizátoři floridské soutěže krásy Miss Grand Orlando, kteří jí na sociálních sítích vzdali hold. Připomněli její pozitivní přístup, laskavost i odhodlání, díky nimž si získala respekt nejen mezi soutěžícími, ale i organizátory.
Zemětřesení ve Venezuele způsobilo rozsáhlé škody a záchranné práce na řadě míst stále pokračují. Úřady nadále zpřesňují počet obětí i pohřešovaných.