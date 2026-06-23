Škoda uvedla svůj největší model Peaq. Plně elektrické SUV začne vyrábět v létě

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Tuzemský výrobce odhalil svůj dosud největší a nejambicióznější elektromobil – model Škoda Peaq. Plně elektrický crossover se stává novou vlajkovou lodí značky. Na rozdíl od mnoha jiných koncernových modelů vznikl Peaq jako svébytný model Škody a nemá přímou alternativu u žádné jiné značky koncernu Volkswagen.
Nová sedmimístná vlajková loď s dojezdem přes 630 km představuje vrchol nabídky elektromobilů značky Škoda. Zdůrazňuje zaměření na maximální pohodlí, bohatý prostor a špičkové technologie.
„Pomáhá nám oslovit nové skupiny zákazníků, a přitom nadále nabízí hodnoty, kterých si naši zákazníci nejvíce cení – prostornost, praktičnost a výhodný poměr ceny a užitné hodnoty. Model Peaq zároveň hraje zásadní roli při rozšiřování naší nabídky plně elektrických vozů. Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků,“ komentuje Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto
„Naši dealeři Škoda také model Peaq netrpělivě očekávají, protože završí naši nabídku plně elektrických vozů v nejvyšším segmentu a pomůže oslovit nové skupiny zákazníků,“ dodává Martin Jahn, člen představenstva odpovědný za oblast prodeje a marketingu.
Největší SUV v historii značky
Model Peaq představuje první elektromobil značky Škoda v segmentu velkých SUV. Jedná se o elektrifikovanou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq, oproti kterému je však ještě větší a prostornější. Vychází ze studie Vision 7S, přičemž sází na eleganci a minimalismus podtržené robustností.
Celková délka je 4 874 mm (o 116 mm delší než Kodiaq), rozvor 2 965 mm (překonává Kodiaq o 174 mm a Superb o 124 mm). Kola budou dostupná v rozměrech od 19" do 21". Škoda ještě zmiňuje zajímavost v podobě více než 50 kg recyklovaných materiálů v exteriéru a interiéru (nejvíce ze všech vozů Škoda).
Konstrukce svařené karoserie využívá plechy o tloušťce 0,7 až 2 mm. Strukturní díly kolem posádky jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli tvářené za tepla pro maximální ochranu posádky, zatímco deformační zóny využívají plastičtější ocel schopnou účinně absorbovat energii nárazu. Vývoj struktury s sebou nesl obrovské výzvy, protože vůz disponuje největšími zadními dveřmi ve své třídě a obří prosklenou střechou. Aby byla zachována vysoká torzní tuhost, musela být celá karoserie složitě optimalizována, což zajišťuje dobré chování na silnici, stabilitu a jízdní komfort.
Vlajková aerodynamika
Díky kombinaci aktivních a pasivních aerodynamických prvků se peaq i přes svou velikost může pyšnit skvělou hodnotou součinitele odporu vzduchu cx=0,249. Pro představu: celkový odpor vzduchu tohoto pětimetrového SUV je srovnatelný s obyčejnou čtvercovou deskou o rozměrech 72 × 72 centimetrů. Každá tisícina dolů přitom v dálničním provozu znamená zhruba jeden kilometr dojezdu navíc. K tomuto výsledku přispívají i v portfoliu značky poprvé použité výsuvné kliky dveří, které zcela splývají s okolní karoserií.
Přední světla se dodávají ve dvou verzích a všechny jejich světelné funkce vždy zajišťují LED zdroje. Vyšší verzi představují standardně dodávané Matrix-LED přední světlomety, které pomocí 18 segmentů automaticky předcházejí oslnění ostatních řidičů při jízdě s dálkovými světly. Na zádi jsou vždy LED zadní světla s animovanými ukazateli směru. Součástí exteriéru je také prosvětlená přední maska.
Další novinkou v portfoliu je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění. Jedná se o variantu elektrochromické střechy, která pomocí elektrického napětí dokáže měnit průhlednost a propustnost světla. S plochou větší než 2,1 m2 jde o vůbec největší panoramatickou střechu u modelů Škoda. Je rozdělená do devíti samostatných segmentů, které lze ovládat nezávisle přes infotainment nebo pomocí dotykového ovladače na stropním panelu u vnitřního zpětného zrcátka.
Místo až pro 7 dospělých
Škoda Peaq je vůbec první elektrické SUV koncernu Volkswagen v Evropě, které nabídne tři řady sedadel s kapacitou až pro 7 cestujících. Cestující na zadních sedadlech těží z prodloužené stavby karoserie nejvíce; ve druhé řadě naleznou o 6 cm a ve třetí dokonce o 8 cm více místa pro nohy než v Kodiaqu.
Interiér vyniká mimořádnou variabilitou. Prostřední řada sedadel je podélně posuvná ve velkém rozsahu, což výrazně usnadňuje nastupování na zadní místa, k čemuž přispívají také mimořádně široké zadní dveře. Třetí řada navíc nabízí i velkorysý prostor pro hlavu.
Objem zavazadlového a úložného prostoru je v pětimístné konfiguraci gigantických 935 litrů (největší zavazadlový prostor ze všech modelů Škoda). Sedmimístná konfigurace za třetí řadou sedadel nabídne stále solidních 299 litrů místa pro náklad. Frunk (pod přední kapotou) pobere 37 litrů (ideální například pro uložení nabíjecího kabelu). Ostatní úložné prostory v interiéru mají přes 33 litrů objemu.
Nové Simply Clever detaily
Hlavním ovládacím centrem nového modelu Peaq je infotainment postavený na platformě Android. Jeho součástí je 13,6“ displej, který je vůbec poprvé u vozu Škoda umístěn vertikálně. Od minulé generace se systém odlišuje především přepracovaným ovládáním a novou domovskou obrazovkou uspořádanou do přehledné mřížky.
Ještě letos bude pro model Peaq dostupný také mobilní digitální klíč, který řidičům umožní používat iPhone nebo zařízení s Androidem k zamykání, odemykání i startování vozu a zároveň usnadní sdílení auta mezi více uživateli.
Auto nabídne vylepšené 25W bezdrátové nabíjení pro dva telefony, které je osvětlené a vybavené magnety pro udržení telefonů v optimální poloze. Automobilka vyzdvihuje špičkový audiosystém značky Sonos s 16 reproduktory a výkonem 755 W vyvinutý speciálně pro tento model.
Veze si tři cyklisty
Čelní sklo skrývá nový prvek – stěrače s integrovanými ostřikovači. Díky zkrácení vzdálenosti mezi ostřikovači a sklem dochází přibližně k 50% snížení spotřeby ostřikovací kapaliny a k účinnějšímu oplachu. Méně nápadným detailem je grafika před spolujezdcem na boční části čelního skla, kde jsou vyobrazeni tři cyklisti odkazující na prvopočátek společnosti Škoda Auto a její první produkt – jízdní kolo Slavia. Mezi další prvky patří odkládací box umístěný v zadní části středového tunelu před druhou řadou sedadel, čistič displeje nebo smetáček na sníh.
Peaq má být oázou klidu a relaxace. Specialitou bude speciální paket, který obsahuje elektricky ovládaná vyhřívaná sedadla s ergonomickou certifikací AGR, masážní funkcí, elektricky nastavitelnými ergonomickými oporami nohou a ventilací, dva polštáře na hlavových opěrkách předních sedadel, integrovanou wellness aplikaci se šesti různými režimy (např. pro relaxaci, protažení nebo dobití energie), která upravuje nastavení klimatizace, ambientního osvětlení a masážní funkce a navrch rozkládací stolek uložený v loketní opěře mezi předními sedadly, který po rozložení vytvoří praktickou plochu mezi řidičem a spolujezdcem.
K dispozici dvě kapacity baterie a tři výkonové verze
Škoda Peaq představuje vrchol evoluce koncernové platformy MEB+. Peaq je sice zřejmě labutí písní osvědčené 400voltové sítě před přechodem na 800V systém SSP, přesto díky vylepšenému rychlonabíjení o výkonu až 200 kW dokáže doplnit energii z 10 % na 80 % kapacity za necelou půlhodinu.
Trakční baterie se vyrábí v Mladé Boleslavi a využívají chemii NMC (nikl, mangan, kobalt) s vysokou energetickou hustotou. Zákazníci mají na výběr ze dvou kapacit baterie a tří výkonových verzí.
Při uvedení na trh mají být k dispozici tři varianty pohonného ústrojí. Základní model Peaq 60 nabídne pohon zadních kol, výkon 150 kW (204 k) a baterii o celkové kapacitě 63 kWh (využitelná je 59 kWh). Uváděný dojezd je přes 450 km. Verze Peaq 90 má rovněž pohon zadních kol, ale je vybavena větší baterií o kapacitě 91 kWh/86 kWh a slibuje dojezd přes 630 km na jedno nabití. Vrcholný model Peaq 90x pak k baterii o kapacitě 91 kWh/86 kWh přidává druhý elektromotor na přední nápravě, a nabízí tak pohon všech kol. Dojezd je v tomto případě přes 600 km. Další provozní údaje najdete v přiložené tabulce.
Pohon zadních nebo všech kol
Zadní náprava je vždy poháněna synchronním motorem s permanentními magnety (vysoká účinnost a dynamická akcelerace). Přední náprava verze Peaq 90x je osazena asynchronním elektromotorem, který se vyznačuje krátkodobou přetížitelností a nízkými třecími ztrátami.
Přední náprava je řešena typem McPherson s kotoučovými brzdami. Zadní náprava disponuje pětiprvkovým zavěšením kol a je vybavena bubnovými brzdami. Díky efektivní rekuperaci jsou brzdy na poháněné zadní nápravě využívány jen zřídkakdy. Při jízdě v režimu B je rekuperace natolik intenzivní, že umožňuje řízení jedním pedálem a postará se o více než 95 % veškerého brzdění.
Elektromobil Peaq je standardně vybaven pokročilou funkcí obousměrného nabíjení, která umožňuje efektivně využívat energii uloženou v baterii i mimo samotné vozidlo.
Díky technologii V2L (Vehicle-to-Load) můžete přímo z vozu napájet běžné domácí spotřebiče, což oceníte například při kempování nebo práci v terénu. V kombinaci s nabíjecí stanicí Ambibox DC Wallbox od značky MOON POWER (patřící pod Volkswagen Group) se navíc otevírají možnosti systému V2H (Vehicle-to-Home), kdy vůz dokáže autonomně dodávat energii do celé budovy a sloužit jako záložní zdroj. Do budoucna je vůz připraven také na technologii V2G (Vehicle-to-Grid), která umožňuje sdílet a dodávat přebytečnou energii zpět do veřejné elektrické sítě, a tím přispívat k její stabilizaci.
Vozidlo disponuje nejmodernějším systémem Travel Assist 3.0. Paket Asistovaná jízda rozšiřuje výbavu vozu také o inteligentní automatické parkování, které zahrnuje funkce jako uložený parkovací manévr nebo parkování na dálku. Standardně dodávaný asistent průjezdu křižovatkou upozorňuje řidiče za pomoci nových radarů v rozích předního nárazníku na automobily, motocykly, cyklisty i uživatele elektrokoloběžek blížící se zboku.
Bude i Sportline, ceny startují na 1,2 milionu korun
Model Peaq bude hned od uvedení na trh dostupný také ve sportovně laděné variantě Sportline. Na první pohled rozpoznatelný podle leskle černých doplňků a nápisů. Jedná se o jediné provedení modelu Peaq, které může být na přání vybaveno dvoubarevným lakováním s černou střechou. Standardem jsou černá 20“ kola z lehké slitiny (na přání 21“). Interiér je celý laděn do černé barvy, od sedadel přes obložení dveří, přístrojové desky až po strop. Výrazným prvkem výbavy Sportline Lounge jsou elektricky ovládaná sportovní sedadla s výraznějším bočním vedením a integrovanými hlavovými opěrkami, tříramenný sportovní volant s plaketkou Sportline a sportovní kryty pedálů. Provedení Sportline je možné kombinovat výhradně s výkonovými verzemi 90 (pohon zadních kol) a 90x (pohon všech kol).
Přípravy na sériovou produkci jsou v plném proudu. Na hlavní výrobní lince v Mladé Boleslavi, kterou musela automobilka kvůli nadstandardní délce vozu upravit, v současnosti probíhá ladění procesů na předsériových kusech. Ostrá produkce se rozjede později v létě a první dodávky zákazníkům odstartují na podzim letošního roku.
Jak prozradil šéf českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček již dříve pro iDNES.cz, model Peaq by měl být přibližně o patnáct procent dražší než srovnatelný Enyaq. Lze tedy očekávat zaváděcí ceny v rozmezí 1,2 až 1,7 milionu korun. Jak je již zvykem, na trh se zpočátku dostanou silnější a lépe vybavené verze. Nejbližšími konkurenti na trhu jsou korejští obři Kia EV9 a Hyundai Ioniq 9, čínské modely BYD Tang a Nio ES8, a vzdáleně také Mercedes GLB či Peugeot e-5008.
Tři verze Škody Peaq
Peaq 60: pohon zadních kol, max. výkon 150 kW (204 k), max točivý moment 350 Nm, kapacita baterie brutto 63 kWh / netto 59 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,4 s, max rychlost 160 km/h, tabulkový dojezd přes 450 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 1 800 kg
Peaq 90, pohon zadních kol, max. výkon 210 kW, max točivý moment 545 Nm, kapacita baterie brutto 91 kWh / netto 86 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,1 s, max rychlost 180 km/h, tabulkový dojezd přes 630 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 1 800 kg
Peaq 90x, poháněna všechna kola, max. výkon 220 kW, max točivý moment 545 Nm, 91 kWh / 86 kWh, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 s, max rychlost 180 km/h, tabulkový dojezd přes 600 km, max. hmotnost brzděného přívěsu 2 000 kg
Poznámka: Všechny tři verze mohou být na přání vybaveny tažným zařízením. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je omezena na 750 kg.