V roce 2023 představený plán elektrifikace Škody předpokládal do roku 2027 představit pět bateriových modelů značky, k tehdy jedinému Enyaqu. „Škoda Auto urychluje svou elektrickou ofenzívu a v následujících letech plánuje rozšířit svou nabídku na celkem šest čistě elektrických modelů. Škoda bude mít mimořádně pestré portfolio elektrických vozů, které nabídne každému zákazníkovi ten správný vůz. Kromě modelů Škoda Enyaq a Enyaq Coupé, které budou modernizovány v souladu s novým designovým jazykem Modern Solid, plánuje Škoda Auto představit čtyři nové vozy: ‚Small‘ jako základní elektrické SUV, ‚Compact‘, který se bude oficiálně jmenovat Elroq, dále ‚Combi‘, tedy model v karosářské verzi kombi, a ‚Space‘, sériovou verzi koncepčního vozu Vision 7S. Škoda Auto investuje do roku 2027 do e-mobility 5,6 miliardy eur,“ oznámila v dubnu 2023. Ten šestý tedy měl být kombík, Octavia doby elektrické.
Od té doby se změnilo mnohé. Třeba si také koncern Volkswagen přiznal, že jeho elektrická platforma MEB se čtyřsetvoltovou technologií není vrcholovým automobilovým standardem, jak si namlouval. Světová špička dnes „běží“ na 800 Voltech a prodeje elektrických aut nerostou, jak grafy plánovačů předpokládaly.
Změna plánu
Generální ředitel společnosti Škoda Klaus Zellmer už koncem loňského roku řekl pro magazín Autocar: „Abych byl zcela upřímný, s ohledem na zpomalení transformace k vozům s bateriovým pohonem se vracíme k původní časové ose. Kontrolujeme pořadí těchto vozů. Teď máme Enyaq Coupé, Elroq, další je Epiq a další v řadě bude SUV, 7S. Poté – mohlo by to být v roce 2027, 2028 – míříme na Octavii combi.“
Takže i v Boleslavi nasadili vyčkávací taktiku. Asi nejdůležitější věta z té spousty dokumentů, které Škoda ke konceptu Vision O vydala, je tato: „Sériová výroba vozidla Vision O, založeného na budoucí platformě koncernu Volkswagen, je plánována na příští desetiletí.“
A k té platformě? O tom Škodováci také moc nemluví. Ví se, že auto dostane nově vyvíjenou osmisetvoltovou architekturu SSP koncernu VW. Ale napřímo to říct nechtějí. „Produkční model bude založen na budoucí platformě Volkswagen Group plánované na příští desetiletí, přičemž vývoj bude prioritizovat účinnost, udržitelnost, robustnost a menší ekologickou stopu,“ říká v tiskové zprávě Johannes Neft, člen představenstva značky odpovědný za oblast technického vývoje.
Takže se na Vision O dívejme hlavně jako na koncept, slabikář evoluce designérského směru, auto, které má do výroby opravdu daleko. To u Škodovky nebývá úplně zvykem, většina konceptů z poslední doby se brzy představila v podobě sériového modelu. Kdybychom chtěli být rýpaví, řekli bychom, že v době, kdy se automobilky snaží nabrat „čínskou“ rychlost a vývojové lhůty zkracovat, působí výraz „na příští desetiletí“ trochu mimoňsky.
O konceptu, který značka představila při příležitosti mnichovského autosalonu (paradoxně se ho oficiálně ani tentokrát neúčastní) Škodováci zpočátku – měsíce před uvedením – mluvili jako o příští bateriové octavii, finální tisková zpráva má ovšem trochu jinou dikci. Možná se zalekli. Přeci jen je Octavia symbolem značky, pilířem jejího úspěchu, generátorem peněz. A zahrávat si s tímto posvátným jménem nejdůležitějšího modelu v době, kdy elektromobilita není přijímána bezvýhradně pozitivně, není nejšťastnější. U Porsche by mohli vyprávět…
Pohled do budoucnosti
„Studie Škoda Vision O představuje budoucí podobu vozů Škoda s karoserií kombi a posouvá designový jazyk Modern Solid na další úroveň,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym. „U příležitosti 130. výročí představuje Škoda Auto nástupce modelů v kombi segmentu, v němž patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější.“
„S Vision O potvrzuje Škoda Auto svou vedoucí roli v evropském segmentu kombi a nastavuje nový směr inovací pro budoucí modely,“ uvádí mluvčí značky Vítězslav Kodym.
„Koncept je jedním z nejvýznamnějších kroků v rozvoji našeho designového jazyka Modern Solid a zároveň nás připravuje na příchod nových technologií a udržitelných řešení, abychom i nadále mohli být hlavním hráčem v segmentu kombi, kde je Škoda evropským lídrem,“ uvádí ke studii Vision O šéf značky Klaus Zellmer.
Unikátní kapota
Studie Vision O má tedy hlavně reprezentovat nový směr designového jazyka Škody „Modern Solid Next Generation“. „Tento koncept nám dal možnost radikálně zjednodušit design a prozkoumat, kam až lze zajít ve snaze o nadčasovost. Čisté a plné plochy, minimum ostrých hran – to je výraz nového pojetí estetiky, které bude dominovat v příští dekádě,“ vysvětluje pro iDNES.cz designér značky Petr Nevřela.
A popisuje asi nejzajímavější specialitu, na kterou jsou patřičně hrdí: „podfoukávanou kapotu“. „Aerodynamika hrála zásadní roli v celkovém pojetí vozu. V přední části vidíme integrovaný vstup vzduchu pod světlomety, vzduch pak dále proudí pod kapotou a vychází těsně před čelním sklem. Tento prvek nejen zlepšuje chlazení, ale výrazně přispívá k celkové efektivitě a prodlužuje dojezd,“ popisuje Nevřela prvek, který svým charakterem připomíná spíš vychytávky z kategorie supersportů.
„Boční silueta je elegantní a plynulá, jak je u kombi obvyklé, ale zároveň maximálně optimalizovaná pro proudění vzduchu. Dvacetipalcová kola jsou osazena aerodynamickými kryty, zrcátka jsou navržena s ohledem na co nejnižší odpor a integrované světelné prvky, a zadní sklo bylo tvarováno ve spolupráci s oddělením aerodynamiky tak, aby tvořilo přirozený přechod ke střešnímu spoileru,“ dodává. Přední část vozu je vybavena aktivními žaluziemi, které otevírají chladicí otvory, zatímco kanály po stranách odvádějí přebytečný vzduch směrem ke kolům. K lepšímu proudění vzduchu přispívají také zapuštěné kliky dveří, nebo skryté stěrače pod pohyblivým krytem.
Z pohledu elektromobilisty jsou skvělým nápadem nabíjecí porty na obou stranách vozu. „Vůz lze připojit ke stanici zleva i zprava. Zároveň jsme přemýšleli i o možnosti, jak energii sdílet: zatímco z jedné strany vůz nabíjíte, z druhé můžete napájet třeba elektrokolo nebo zahradní techniku. To vše umožňuje pokročilá 800V platforma,“ pokračuje Petr Nevřela, který je mimo jiné specialistou škodováckého designstudia na světelnou techniku. A tak vyzdvihuje „Škoda Cyber Lights“. Jsou to výsuvné světlomety, které zůstávají zasunuté pod kapotou, když vůz není aktivní. „Jakmile se přiblížíte, světlomety se vysunou a spolu s animací osvětleného loga na kapotě vytvářejí silný moment „probuzení“ – výrazný emotivní zážitek pro každého uživatele,“ popisuje.
Zevnitř ven
Designéři zdůrazňují, že Vision O byl navržen „zevnitř ven“. „Tedy s primárním důrazem na potřeby a očekávání zákazníka. Interiér se vyznačuje zcela novou architekturou a důrazem na minimalismus, přehlednost a prostor,“ shrnuje značka.
Dominantním prvkem interiéru je horizontální displej o délce přes 1,2 metru, který zobrazuje klíčové informace přímo v zorném poli řidiče. Doplněn je o vertikální středový displej, který zároveň slouží pro ovládání. Škoda ovšem zdůrazňuje, že zůstává zachována i haptická zpětná vazba díky fyzickým tlačítkům a otočnému ovladači.
Interiér je laboratoří cirkulární ekonomiky. Použité materiály pocházejí z recyklace nebo mají druhý život – ať už jde o podlahu z recyklované kůže, nebo čalounění sedadel z 100% recyklovaného polyesteru. Speciálně upozorňují na 3D tištěné opěrky hlavy, vyrobené z recyklovatelného materiálu.
Na palubě nechybí kyberasistentka Laura s umělou inteligencí. Pomáhá nejen s navigací nebo ovládáním vozu, ale i s každodenními úkoly – například připraví poznámky z jednání, doporučí místa v okolí nebo vypráví dětem příběhy, které si vymyslí. V režimu „Tranquil“ se interiér přizpůsobí relaxaci: sedadla se posunou, osvětlení se ztlumí a přehraje se hudba podle nálady řidiče. A zatmaví se okna.
Nechybí Simply Clever prvky, tentokrát je to přenosný reproduktor nebo plně integrovaná lednička.
Koncepční vůz Vision O je dlouhý 4 850 mm, široký 1 900 mm a vysoký 1 500 mm. Disponuje více než 650 litry zavazadlového prostoru, který lze po sklopení zadních sedadel rozšířit na více než 1 700 litrů.
Specialista na kombíky
Světová premiéra studie Škoda Vision O proběhla v Mnichově, ovšem mimo autosalon IAA, který tam právě začíná. Automobilka se se svým konceptem jen „přidala bokem“, aby se svezla na vlně pozornosti, která se na bavorskou metropoli při příležitosti autosalonu upírá.
Vision O navazuje na řadu velmi úspěšných modelů s karoserií kombi z minulosti i v současném portfoliu značky. „Kořeny najdeme již u vozů L&K 110 z 20. let minulého století, u nějž bylo možné zadní část karoserie poměrně snadno vyměnit a z praktické dodávky vytvořit víkendové kombi pro rodinný výlet,“ dodává Kodym.
Prodejně nejúspěšnějším modelem v aktuálním portfoliu značky je Octavia Combi, které se dosud prodalo 3 061 000 kusů ve čtyřech novodobých generacích od roku 1998, když stejnojmenný historický předchůdce nabídl provedení kombi od roku 1960. Velké oblibě se těší i kombi modelové řady Škoda Superb, vyráběné od druhé novodobé generace od roku 2008. Kodym ještě připomíná úspěšné kombíky Škoda 1101 Tudor STW či rodinu modelů Škoda 1200/1201/1202 s celokovovou pontonovou karoserií.