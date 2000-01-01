náhledy
Hranatá aktovka z tvrdé kůže, papírový kornout s bonbony pro kamarády a na úvod roku karafiát pro soudružku učitelku. Začátek září je tradičně spojen se zahájením školní docházky. Pamatujete si, jak to ve škole vypadalo před rokem 1989? Na dobu, kdy do lavic usedala generace narozená v dobách socialistického Československa, se podívejte v naší galerii.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
V ruce hranatá aktovka a karafiát pro soudružku učitelku. Tak se zahajoval školní rok Na Vítězné pláni v Praze. (1964)
Autor: ČTK / Josef Nosek, Profimedia.cz
Žáci se učí na základní škole v Sázavské ulici v Praze 2. (1961)
Autor: ČTK / Josef Nosek, Profimedia.cz
V základní devítileté škole v Praze - Karlíně v Kollárově ulici věnují všestrannou a metodickou péči dobré tělesné kondici dětí. Na snímku cvičení se švihadly – protahování bočních svalů. (1963)
Autor: ČTK / Nosek Josef, ČTK
ZDŠ na náměstí Svornosti v Brně. Třídní učitelka I.B. Jitka Barzýková seznamuje sourozence Lenku a Jarka Bednaříkovi s učebními pomůckami.
Autor: ČTK / Pavlíček Radko, ČTK
Začátek školního roku na Stalinově škole ve Strašnicích a projev zástupce ONV Fanty a zástupce ČSM složil jménem všech žáků pionýrský slib V. Knotek. (1. září 1950)
Autor: ČTK / Josef Novák, Profimedia.cz
Do nové Základní devítileté školy na brněnském sídlišti v Žabovřeskách nastoupila stovka prvňáčků, aby tak začala své základní vzdělání. (1972)
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Základní devítiletá škola pavilonového typu v Určicích na Prostějovsku měla téměř 400 žáků ze 7 okolních obcí. Na snímku učitelka Anežka Sladčíková v první třídě. (1961)
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Ke školní docházce náležely i sportovní kurzy. Na snímku lyžařský zájezd do Špindlerova mlýna. (1963)
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Čtyřicet nejlepších kreslířů z prvních a pátých tříd základních devítiletých škol v Brně předvedlo 4. června 1966 ukázky svého nadání na chodníku před budovou nového Státního divadla. Druhý ročník soutěže „Kresba na chodníku“, jedinou toho druhu v republice, uspořádal Krajský dům pionýrů a mládeže pod patronátem Domu umění a První brněnské strojírny. (1966)
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Zahájení školního roku v Brně. Na 830 žáků přivítala do školního roku 1980/81 nová základní 24třídní škola v Laštůvkově ulici brněnského sídliště Bystrc. Učitelka Ilona Šalplachtová se svými žáčky v jedné ze sedmi prvních tříd nově školy
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Žáci prvních tříd ze sídliště Brno-Bystrc před nástupem do nové školy. (1980)
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Chlapci ze Středního odborného učiliště učebního závodu Škoda Plzeň nacvičují skladbu pro učňovskou mládež na Čs. spartakiádu 1980. Záběr z nácviku skladby pod vedením učitele tělesné výchovy Vladimíra Malého 1980
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Učitelka Ilona Šalplachtová se svými žáčky ve škole v brněnském sídlišti Bystrc. (1980)
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Děti ze 7.a 8. tříd okresu Sokolov tráví v letošní zimě 14 dní na škole v přírodě v Bublavě na Kraslicku. (1981)
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Do nové Základní devítileté školy na novém brněnském sídlišti v Žabovřeskách nastoupila dnes do nového školního roku spolu se staršími dětmi také stovka prvňáčků, aby tak začala své základní vzdělání. 1972
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Děti ze základní školy ve Starém Kolíně cvičí se svým učitelem tělesné výchovy Milanem Štětinou 1987
Autor: ČTK / Doležal Michal, ČTK