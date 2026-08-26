Už jste někdy strávili hodiny dohadováním se s jakýmsi idiotem z internetu? Zrovna na síti X je to dost pravděpodobné. Vznikla z původního mikroblogovacího nástroje Twitter. V říjnu 2022 ho koupil jeden z jeho nejznámějších uživatelů, americký byznysmen Elon Musk. O devět měsíců později změnil název sítě na ten současný. Ještě předtím ale zavedl množství dalších novinek. Jedna z největších byl kanál pojmenovaný Pro vás.
Místo příspěvků účtů, které jste na původním Twitteru sledovali, obsahoval posty, které by vás podle X nově mohly zajímat. Muskova společnost nastavila nový feed jako defaultní. Kdo vlezl na web nebo si otevřel aplikaci, viděl jako první právě Pro vás. Pokud jste se chtěli podívat, co psaly vámi sledované účty, museli jste ručně přepínat.
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Pod vlivem popsané změny se síť rychle stala poměrně nepříjemným místem. Hádky byly na denním pořádku. Kdekdo měl podezření, že X schválně ukazuje uživatelům obsah, který je rozčiluje. Pro platformu je taková věc výhodná.
Rozšíření do prohlížeče
Rozzlobený uživatel je cennější než klidný. Spory nutí lidi trávit na síti víc času. Z podobných triků kdekdo obviňuje i další dnešní webové služby, poněkud nepřesně označované jako sociální sítě. Dokázat takovou věc je však poměrně těžké. Provozovatelé platforem si pochopitelně nechávají principy, podle kterých zobrazují svým uživatelům obsah, pro sebe.
Stalo se zvykem mluvit o tajemném a všemocném algoritmu, jenž chování sítě řídí. Málokdo ovšem ví, jak doopravdy funguje. Skupina vědců vedená Zivem Epsteinem z MIT se to pokusila zjistit.
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Požádali 715 amerických uživatelů X, aby si nainstalovali do svého webového prohlížeče výzkumné rozšíření. Sledovalo, co jim bývalý Twitter ukazuje. Zároveň zaznamenávalo, jak na daný obsah reagují.
Vědci navíc pomocí dotazníku změřili, jak účastníci pokusu vidí svět. Zajímalo je třeba, zda se zajímají o ochranu přírody, jaký mají názor na udržování tradic, svobodu slova a tak podobně. Výzkum dopadl tak, jak by asi hodně lidí čekalo.
Síť X zobrazovala svým uživatelům v kanálu Pro vás přednostně obsah, s nímž nesouhlasili. Zjednodušeně: kdo přísahá na párek v rohlíku s hořčicí, ten dostal do tajmlajny variantu stejného jídla s kečupem. Podle vědců se platforma snažila vyprovokovat odezvu.
Odpověď nad zlato
Reakce měla být konkrétního druhu. Dobrovolníci totiž interagovali i s příspěvky, které se jim líbily. Obvykle je však pouze lajkovali. V případě X to znamenalo, že klikali na ikonku se srdcem. Pokud je ovšem nějaký status naštval, dali si větší práci. Napsali pod něj nesouhlasný komentář. Síť se jim proto při další příležitosti snažila znovu ukázat něco podobného.
Výzkum má háček. Epsteinův tým sbíral svoje data mezi zářím a říjnem 2024. Kvůli překotnému vývoji internetu jsou proto už pasé. Na X to ostatně potvrdil bývalý produktový ředitel sítě Nikita Bier.
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Platforma podle něj letos v červenci nastavení změnila. Provokativní obsah by se měl uživatelům zobrazovat méně. Co ale šlo jednou vypnout, jde zase snadno zapnout. Jiné služby mohou fungovat podobně.
Existuje jen jeden způsob, jak se popsaným problémům vyhnout. Kontrolu nad zobrazovaným obsahem je třeba dát do rukou uživatelů. Umožňují to například AT protokol nebo ActivityPub.
Na prvním z nich je založena například alternativní sociální síť Bluesky. Druhý využívá třeba nástroj k vybudování vlastního takového webu Mastodon. Obojí je zatím jen menšinová záležitost.