Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle informací deníku Blesk musí Koukal své exmanželce vyplatit 18,55 milionu korun ve čtyřech splátkách, které od sebe dělí pouhých pár měsíců.
Svatba se konala v květnu 2016 po dvouletém vztahu, v romantickém prostředí nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci. O čtyři roky později ale následoval rozvod. Bez předmanželské smlouvy se obě strany k dohodě o majetku dostaly až po dlouhém soudním procesu.

Milionové splátky a vrácení lampičky

Gabriela Soukalová
  • Narodila se 1. listopadu 1989 v Jablonci nad Nisou.
  • Z olympiády v Soči 2014 přivezla dvě stříbrné medaile.
  • V sezoně 2015/2016 se stala celkovou vítězkou Světového poháru v biatlonu.
  • 23x zvítězila v závodě SP.
  • V roce 2017 byla vyhlášena nejlepší českou sportovkyní roku.
  • V roce 2018 vyšla kniha Jiná, v níž popsala poruchu příjmu potravy.
  • V roce 2019 si zahrála ve filmu Teroristka a roku 2020 v jedné epizodě seriálu Sestřičky Modrý kód.
  • Od listopadu 2020 do února 2023 moderovala na stanici Prima pořad Showtime.
  • 16. září 2021 se jí narodila dcera Izabela Gabriela, otcem je její partner Miloš Kadeřábek.
  • V březnu 2024 měl premiéru celovečerní dokumentární film Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí od režiséra Petra Větrovského.

Podle Blesku bude Petr Koukal vyplácet bývalé manželce dohodnutou částku ve čtyřech splátkách. Poslední, ve výši 4,25 milionu korun, má být uhrazena nejpozději do 31. října 2025. Součástí dohody nejsou jen nemovitosti a finance, ale i některé osobní předměty, které zůstaly v domě.

„Já jsem z toho domu odešla v jedné mikině a v džínách a neměla jsem vůbec nic. Když jsem přišla zpátky, tak byly vyměněny všechny kódy od domu a já jsem do toho domu od té doby neměla přístup i přesto, že jsem tam měla veškeré osobní věci,“ popsala Blesku náročné období Soukalová, se kterým jí musel pomoci až právník. Soudní cestou tak získala zpět například kulaté zrcadlo v mosazném rámu nebo lampičku ve tvaru ruky držící žárovku.

Z rozsáhlého společného majetku připadla Petru Koukalovi mimo jiné luxusní vila v blízkosti Brd a několik stavebních parcel. Gabriela Soukalová získala dvě nemovitosti v Bedřichově, včetně rodinného domu jejích rodičů. Manželé si také rozdělili dva pražské lofty, každý v hodnotě přes devět milionů korun.

Špatné tušení měla už na svatbě

Podle Soukalové se jí už před svatbou ozývali lidi, ať si na svého partnera pozor. „Ne jeden nebo dva, ale desítky. Vyprávěli mi, koho podvedl, s kým spal,“ uvedla v dokumentu Pravda se pořád vyplatí. Nikdo z okolí jí prý partnera moc neschvaloval.

Přesto šla do vztahu naplno: „Petr byl první, u koho se zdálo, že o mě nemá takový zájem jako ti ostatní. Asi právě to mě začalo bavit. A bezhlavě jsem se zamilovala. Přestože jsem z něj na začátku neměla úplně dobrý pocit. Ale nechala jsem se nějakým způsobem omámit a svou intuici jsem úplně přestala vnímat.“

Jak uvedla, skutečnost se začala projevovat až později. „Začala jsem si všímat, že věci nejsou tak, jak se zdály. Počínaje tím, že mě manžel jako všechny svoje partnerky podváděl, to bych ještě asi dokázala zvládnout, konče tím, že jsem začala mít pochybnosti o tom, kam odešla spousta mých finančních prostředků z účtů anebo ze společných investic. Na naléhání okolí jsem sundala růžové brýle.“

Koukal: Veřejné výstupy jsou lživé

Zatímco Soukalová o svém vztahu mluví otevřeně, Petr Koukal se drží zpět. „V momentě, kdy má bývalá žena začala před třemi lety pravidelně plnit mediální prostor lživými vyjádřeními týkajícími se důvodů a okolností našeho rozvodu prostřednictvím svého tehdejšího právního zástupce, senilního alkoholika JUDr. Ortmana, jsem se zařekl, že se nikdy nesnížím k tomu, abych se jakkoliv veřejně vyjadřoval nejen k těmto účelovým výrokům, ale i k celé situaci,“ uvedl loni pro Blesk s tím, že mu připadá velmi nedůstojné řešit tyto záležitosti veřejně a nevidí v tom žádný smysl.

