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Cvičíte hlavně o víkendu? Studie ukázala, že i tak můžete chránit klouby, páteř i kosti

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  7:28
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Nordic walking | foto: Shutterstock

Nedostatek času během pracovního týdne nemusí znamenat, že pohyb o víkendu už nemá smysl. Nová studie publikovaná v časopise Journal of Exercise Science & Fitness sledovala více než 52 tisíc lidí a ukázala, že pokud člověk zvládne doporučený objem pohybu, může jeho soustředění do jednoho či dvou dnů týdně přinášet pohybovému aparátu podobné benefity jako aktivita rozložená do celého týdne.

Výzkumníci porovnávali neaktivní lidi s těmi, kteří zvládli alespoň 150 minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity týdně. Část z nich měla pohyb rozložený pravidelně, zatímco takzvaní „weekend warriors“ (víkendoví bojovníci) absolvovali nejméně polovinu své týdenní aktivity během jednoho či dvou nejaktivnějších dnů.

U obou aktivních skupin bylo ve srovnání s neaktivními lidmi nižší riziko osteoartrózy, degenerativních změn páteře i osteoporózy.

Výsledky studie mohou být dobrou zprávou zejména pro ty, kteří většinu pracovního týdne tráví vsedě a na pravidelný sport jim nezbývá čas. Právě u kancelářských profesí se pracovní den často odehrává převážně před počítačem a pohyb se odsouvá až na volné dny.

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„Pro řadu lidí je představa, že si několikrát týdně najdou hodinu na sport, jednoduše nereálná. Práce, dojíždění a rodinné povinnosti často způsobí, že větší prostor pro pohyb vznikne až o víkendu. Z tohoto pohledu je důležité vědět, že ani takový režim nemusí být bez efektu,“ říká fyzioterapeutka Veronika Jarolímová.

Zároveň ale připomíná, že bychom neměli rezignovat na běžný pohyb během pracovního dne. „I krátká procházka, cesta pěšky nebo pravidelné vstávání od počítače pomáhají narušit dlouhé hodiny strávené vsedě,“ doplňuje.

Důležité je, že pohyb má smysl, i když na něj přes pracovní týden nezbývá mnoho času. „Nemusíme mít pocit, že pokud necvičíme každý den, je víkendová procházka, výlet nebo sport zbytečný. Důležitější je pravidelně se hýbat v rámci delšího období a najít si takový pohyb, který jsme schopni dlouhodobě udržet,“ dodává Jan Chalupný z naBOSo.cz.

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Při plánování víkendového pohybu je ale důležité zohlednit, na jakou zátěž je člověk zvyklý. Pokud většinu týdne tráví vsedě, může začít kratší trasou a postupně přidávat vzdálenost i tempo. Cílem nemusí být ujít co nejvíce kilometrů během jediného dne, ale najít takovou podobu pohybu, ke které se bude chtít pravidelně vracet. I víkendový výlet lze naplánovat s přestávkami a přizpůsobit aktuální kondici.

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„U chůze přitom záleží také na intenzitě. Klidná procházka má své místo, pro naplnění objemu aktivity sledovaného ve studii je však podstatná svižnější chůze, při které se člověk zahřeje a začne rychleji dýchat,“ připomíná Jarolímová.

Jednoduchým vodítkem je podle ní tempo, při němž ještě člověk zvládne mluvit, ale zpívání už by mu dělalo potíže. „Část výletu tak může absolvovat svižněji, aniž by se musel pouštět do běhu nebo náročného sportovního výkonu,“ uzavírá terapeutka.

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