Srdeční onemocnění nemusí bolet. Riziko pomáhá odhalit AI z vyšetření očí

Vedle pravidelných kontrol a zdravého životního stylu se přitom objevují i nové možnosti včasného odhalování rizik – například pomocí umělé inteligence a snímku oční sítnice.
Kardiovaskulární onemocnění se nemusí vždy ohlásit bolestí na hrudi nebo jinými jednoznačnými příznaky. Některé změny se mohou v organismu rozvíjet dlouhodobě a první obtíže se objeví až v pokročilejší fázi.
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Typickým příkladem je vysoký krevní tlak, který člověk bez měření nemusí vůbec zaznamenat. Bez výraznějších příznaků mohou zpočátku probíhat také některé poruchy srdečního rytmu, onemocnění srdečních chlopní nebo ischemická choroba srdeční. Únavu či zadýchávání při námaze navíc lidé snadno přisoudí věku, stresu nebo horší fyzické kondici.
Právě na význam včasné prevence upozorňuje Světový den srdce, který každoročně pořádá Světová federace srdce (World Heart Federation).
Riziko neznamená automaticky příznaky
„Srdce není jen pumpa, ale centrum naší životní energie, které zrcadlí náš jídelníček, spánek i vnitřní klid. Jako praktik vím, že skutečná ochrana cév nezačíná až v ordinaci s předepsanými léky, ale v kuchyni a na každodenním procházkovém kroku,“ říká Petra Hrabánková, všeobecná praktická lékařka s přesahem do funkční medicíny a naturopatie.
Na pravděpodobnosti vzniku kardiovaskulárních onemocnění se podílí řada faktorů. Patří mezi ně zejména vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, kouření, nedostatek pohybu, nevhodné stravování nebo obezita. Roli může hrát také dlouhodobý stres.
Část těchto faktorů lze ovlivnit změnou životního stylu, jiné je možné díky preventivním prohlídkám a vyšetřením včas odhalit a následně řešit. Základem prevence proto zůstává pravidelný pohyb, vyvážená strava, nekouření a kontrola krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi.
Vedle tradičních preventivních metod se ale rozvíjejí také technologie, které mohou pomoci odhadovat zdravotní rizika na základě dat získaných při jiných vyšetřeních.
Co může o srdci prozradit oko
Jednou z oblastí, kde se v posledních letech uplatňuje umělá inteligence, je analýza snímků oční sítnice. Algoritmy dokážou z fotografie vyhodnocovat znaky, které mohou souviset také s kardiovaskulárním zdravím, a upozornit na zvýšené riziko.
„Řada lidí začne své kardiovaskulární zdraví řešit až ve chvíli, kdy se objeví první obtíže. Díky umělé inteligenci a jednoduchému vyšetření sítnice dnes můžeme nabídnout další nástroj prevence také na klinikách, v preventivních centrech a optikách. Výsledek nenahrazuje lékaře, ale může být důležitým impulsem věnovat svému zdraví větší pozornost,“ říká Jan Kadlec, CEO společnosti Medista.
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Vyšetření sítnice je neinvazivní a samotný snímek lze následně analyzovat pomocí algoritmů umělé inteligence. Technologie tak zapadá do širšího konceptu takzvaného oportunního screeningu, při němž se možnost zachytit určité zdravotní riziko využívá během vyšetření, které člověk podstupuje primárně z jiného důvodu.
V praxi tak může například návštěva optiky kvůli kontrole zraku nabídnout příležitost získat další informaci o zdravotním stavu, pokud dané pracoviště podobnou technologii využívá.
Výsledek takového screeningu ale není diagnózou a neměl by nahrazovat standardní lékařské vyšetření. Pokud analýza upozorní na zvýšené riziko, důležitým dalším krokem je konzultace s lékařem, posouzení dalších rizikových faktorů a případně navazující vyšetření.
Smyslem prevence totiž není čekat na první výrazné příznaky. Právě období, kdy se člověk ještě cítí zdravý, může být vhodnou chvílí zjistit, zda se za tímto pocitem neskrývá riziko, které lze včas ovlivnit.