Prvním závanem nového větru byl v krutých padesátých letech XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) Moskvě. V únoru 1956 zde Nikita Chruščov odsoudil stalinský kult osobnosti a politické čistky. Někteří horkokrevní Maďaři si jej pak vysvětlili jako šanci pohnout věcmi k lepšímu. Povzbuzeni nově nabytou svobodou slova přešli k aktivnímu odporu proti Sovětům a nově zvolený premiér Imre Nagy se rozhodl vyhlásit nezávislost na SSSR. „Maďarské jaro“ však bylo tvrdě vojensky potlačeno, Nagy popraven a během bojů zemřelo několik tisíc lidí.
Proti těmto událostem se zdají být události ze srpna 1968 doslova sametové. V případě Maďarska se však jednalo o ozbrojené povstání, zatímco v ČSSR byly reformy řízeny politickými představiteli v duchu „socialismu s lidskou tváří“ a bez snahy vystoupit ze sovětského bloku (alespoň ne veřejně deklarovanou).
Co se stalo v roce 1968, že odpovědí SSSR byla okupace?
Ačkoli se vžilo označení pražské jaro, rozhodně se neomezovalo pouze na Prahu a jarní měsíce. Pozvolné celospolečenské a kulturní změny provázely skoro celá šedesátá léta, zejména pak ve druhé polovině, kdy se začalo veřejně mluvit o „obrodě“ politických poměrů, které byly spojeny především s „lidskou tváří“ Alexandra Dubčeka. On a další členové reformního křídla Komunistické strany Československa (KSČ) pro veřejnost představovali naději na nový, hezčí a mladší, uvolněnější a lidštější, modernější socialismus.
Jak si ho představovali? V duchu nového uspořádání se měla KSČ stát z tyrana protektorem veřejných zájmů a prosadit ekonomické a hospodářské reformy, ale také větší svobodu slova a pohybu, ovšem bez opuštění socialismu. Demokratizace společnosti se zkrátka zdála komunistické straně bezpečnější, pokud byla řízená, než aby probíhala živelně.
I tak však byla pro Sovětský svaz varovným znamením. Moc je toxická – a to nejen v případě státních představitelů, ale i lidu, pokud se mu dá do ruky zbraň. A jak účinně dokáže ocas vrtět psem, věděli komunističtí představitelé na české i sovětské straně až příliš dobře z vlastní zkušenosti. Další kapkou pak bylo provolání Dva tisíce slov, jehož formulace i požadavky ještě posílily volání veřejnosti po demokratizaci. Ta by však již nebyla řízena KSČ a v rukou „lidu“ byla nevyzpytatelná.
Varováním pro SSSR rozhodně bylo i ozbrojené maďarské povstání z roku 1956, přestože Čechoslováci pojali svůj pokus o šedesátkovou revoluci „sametově“. Jenže právě pozvolné budování svobody, které pomalu, ale nezvratně mění celkové nastavení společnosti, může být mnohem nebezpečnější než vojenské převraty. Posledním varováním, jež Sověti vyslali k našim politickým představitelům ve snaze zastavit demokratizační proces, bylo jednání v Čierné nad Tisou. Trvalo tři dny a na jeho konci se česká delegace vrátila do Prahy s aurou úspěchu.
Značně prchavou, jak se následně ukázalo, protože následky na sebe nedaly dlouho čekat.
Jaro 1968 ve zkratce
Uprostřed prezident Československa Ludvík Svoboda, za ním místopředseda československé vlády Gustáv Husák, v popředí první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček a předseda vlády Oldřich Černík. Na snímku z roku 1968.
Srpen 1968 a operace Dunaj
Na začátku srpna bylo v Bratislavě sepsáno prohlášení šesti zemí tak zvané Varšavské smlouvy, které sice potvrzovalo, že další jednání bude probíhat na principech národní suverenity a územní nedotknutelnosti, ale zároveň stanovilo jako společnou povinnost upevnit socialismus. Již od dubna se Sověti chystali k zákroku proti údajné „kontrarevoluci“.
Varšavská smlouva
Vojenský pakt Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci z roku 1955 spojoval armády SSSR, Albánie, Bulharska, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a Československa pod sovětským velením.
Postupná vojenská příprava na invazi dostala pracovní název „operace Dunaj“. Její součástí bylo několik fingovaných vojenských cvičení. Začala v Německu a Polsku, na konci června pak mělo proběhnout cvičení Šumava. Vojenské jednotky však byly rozšířeny o sovětské a maďarské a proti původní dohodě si Sověti podřídili jejich velení. Kromě vojenské přípravy na invazi zřejmě měla plánovaná cvičení také zkalit vodu ohledně zjevné přítomnosti množství armádní techniky a vojáků u československých hranic. Proti původnímu plánu se také odsun vojenských jednotek z území ČSSR prodlužoval, ačkoli cvičení již byla oficiálně ukončena.
Národnostní složení okupačních vojsk 1968
Rumunsko ani Albánie se invaze se neúčastnily.
Úlohu NDR obestírají legendy
Jaké bylo pro lidi, kteří si pamatovali nacistickou okupaci, znovu slyšet němčinu a dívat se do hlavní německých vojáků? Těžko říct, vzhledem k tomu, že se v případě přítomnosti vojáků NDR v Československu v roce 1968 jedná pravděpodobně pouze o mýtus. Ten vznikl hlavně díky notoricky známému hlášení Rozhlasu z 21. srpna, k němuž přispěla i přizpůsobivost lidské představivosti a paměti. Mnozí si zřejmě popletli přítomnost německých vojáků během cvičení a následné invaze. Berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek po studiu archivních materiálů potvrdil, že postup vojáků NDR byl cíleně zastaven právě proto, aby v lidech nevyvolával asociaci s rokem 1939.
21. srpen 1968: „Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů“
Pražské jaro a pohodové léto 1968 skončilo 20. srpna ještě před půlnocí, kdy hranice překročily první sovětské jednotky. Hlavní proudy vojsk je pak následovaly do jedné hodiny ráno. Kolem druhé ranní pak zaznělo první hlášení Československého rozhlasu: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky překročila státní hranice…“ Československý rozhlas pak sehrál významnou roli, když jeho pracovníci i pod palbou plnili svou povinnost, aby veřejnost informovali o tom, co se děje. Mezi první oběti střelby pak patřili lidé, kteří se snažili vstupu vojáků do budovy Československého rozhlasu na Vinohradské ulici zabránit.
Večer 20. srpna přistály první vojenské letouny na letištích na Ruzyni a v Brně. V zahraniční diplomacii již začaly prosakovat informace o invazi, která měla brzy propuknout. Již před půlnocí o okupaci vědělo i představenstvo Ústředního výboru KSČ, které bylo právě na schůzi v budově, a to včetně předsedy vlády Oldřicha Černíka, předsedy Národního shromáždění ČSSR Josefa Smrkovského a prvního tajemníka komunistické strany Alexandra Dubčeka. Za přítomnosti prezidenta Ludvíka Svobody koncipuje výbor provolání, v němž je zakotvena následně často opakovaná věta, že ke vstupu vojsk došlo bez vědomí představitelů Československé republiky, kteří žádají občany, aby zachovali klid a nekladli vojskům odpor, aby se neopakoval případ Maďarska.
Události noci z 20. na 21. srpna 1968
- 20. srpna před půlnocí překračují první sovětské jednotky hranice ČSSR, zejména maďarské jednotky na Slovensku.
- 21. srpna mezi půlnocí a jednou hodinou ranní proudí do země hlavní vojenské kolony, přes Slovensko míří na Moravu, přes severní Čechy na Prahu.
- Ve dvě hodiny zazní první oficiální hlášení Československého rozhlasu: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské lidové republiky překročila státní hranice…“
- Během druhé až třetí hodiny ranní dochází k obsazování strategických bodů: hraničních přechodů, vojenských posádek a spojovacích uzlů. Kolem 3. hodiny je obsazeno Slovensko, Morava a okupanti postupují ke středním Čechám.
- Mezi třetí a čtvrtou hodinou je obsazeno Letiště Praha-Ruzyně, dále i letiště v Brně a Košicích.
- Kolem páté hodiny vjíždějí tanky do Prahy a dochází k prvním střetům s obyvateli i ke stavění barikád.
- V šest hodin vojáci pronikli do sídla ÚV KSČ a zatkli Alexandra Dubčeka a politické představitele reformního vedení.
- V sedm hodin byla obklíčena budova Československého rozhlasu v Praze. Mezi 8. a 9. hodinou ji pak vojáci násilně obsadili.
- V osm hodin už byla pod kontrolou většina Československa.
- Zatímco celé dopoledne docházelo po celém Československu ke střetům obyvatel s vojáky, Dubček a další členové reformního vedení byli odvlečeni sovětskými vojáky do Moskvy, kde byli donuceni podepsat souhlas s okupací. A to až na poslance Františka Kriegela, který tímto nekompromisním postojem skalního komunisty vstoupil do dějin.
Oběti se počítaly na desítky
21. srpna 1968 zemřelo 50 lidí a do konce roku měly události 137 obětí, dalších několik set těžkých zranění a nespočet lehčích.
Naděje však žila ještě dlouho a podobně jako jiné kritické situace dokázal i srpen 1968 národ neskutečně stmelit, jenom se místo roušek šily české vlajky. Dlouhodobé vypětí však nevydrží žádný organismus, zejména tak nesourodý, jako je národ. Část populace prostě chtěla žít bez ohledu na to jak. Oběť Jana Palacha a Jana Zajíce sice ještě nakrátko vyburcovala národ z prohlubující se letargie, ale nástup normalizace byl nevyhnutelný.
Do přelomu října a listopadu sice odešla většina okupačních jednotek, sovětská armáda však v Československu zůstala až do roku 1991.
