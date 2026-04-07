Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu

  7:52
Do letošního ročníku populární soutěže StarDance… když hvězdy tančí, nově nastupuje i herečka a režisérka Petra Nesvačilová (40). Tvůrci pořadu její účast potvrdili jako jedno z posledních jmen letošní sestavy, která je téměř kompletní.

Petra Nesvačilová, známá svým výrazným hereckým projevem i osobitým humorem, se tentokrát představí v úplně jiné roli. Z divadelních prken a filmových scén se přesune na taneční parket StarDance, kde ji čekají měsíce intenzivního tréninku a nové výzvy. Podle tvůrců pořadu jde o osobnost, která do soutěže vnese energii i nadhled, a právě to bývá u diváků často klíčem k úspěchu.

„Naši hvězdnou partu doplňuje další jméno! Charismatická a vtipná herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Před kamerou i na jevišti je jako doma. Taneční parket pro ni ale bude úplně nové jeviště. My věříme, že i do toho půjde na 100 %,“ oznámili tvůrci v úterý ráno na Facebooku jméno další VIP soutěžící.

Vedle Nesvačilové se letos představí například zpěvačka Marta Jandová, herci Tomáš Matonoha a Sean Pšenička, tenista Radek Štěpánek nebo herečky Sara Sandeva a Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák či kaskadérka Hana Dvorská.

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová (StarDance 2026)
Petra Nesvačilová
Jako komediální herečka srší vtipem a energií. Tuto polohu předvedla třeba v seriálu Osada, v komediích, v reklamních spotech propagujících banku nebo jako host talkshow. Ale umí se také přepnout do módu dramatických rolí, což prokazuje v Divadle Ungelt či filmu Sněží!. Anebo do přemýšlivého tvůrce filmů o vážných tématech. Natočila třeba dokument o původu zla v Berdychově gangu. PETRA NESVAČILOVÁ (37) má zkrátka dvě tváře. A teď přibyla ještě další role – nedávno se stala matkou. Jak prožívala porod prvního dítěte? Proč ji baví mužský svět? Co ji naučili rodiče a babičky? A proč chodí od dvaceti na terapii?
Petra Nesvačilová v pořadu Možné je všechno!
Soutěž tak opět nabídne pestrý mix osobností napříč českou kulturní scénou. Všechny soutěžní páry i v kombinaci s profesionálními tanečníky, odhalí televize 21. dubna 2026.

Premiéra nové řady je plánována na říjen a finále tradičně proběhne v prosinci. Moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben zůstává, stejně jako návrat oblíbeného porotce Zdeňka Chlopčíka.

StarDance patří dlouhodobě mezi nejsledovanější pořady v Česku. Jde o domácí verzi britské show Strictly Come Dancing, která se u nás vysílá už od roku 2006.

Za tu dobu se na parketu vystřídaly více než stovky známých osobností a desítky profesionálních tanečníků. Pořad si získal popularitu nejen díky soutěžnímu formátu, ale i díky silným příběhům soutěžících a atmosféře živých přenosů.

