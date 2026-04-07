Petra Nesvačilová, známá svým výrazným hereckým projevem i osobitým humorem, se tentokrát představí v úplně jiné roli. Z divadelních prken a filmových scén se přesune na taneční parket StarDance, kde ji čekají měsíce intenzivního tréninku a nové výzvy. Podle tvůrců pořadu jde o osobnost, která do soutěže vnese energii i nadhled, a právě to bývá u diváků často klíčem k úspěchu.
„Naši hvězdnou partu doplňuje další jméno! Charismatická a vtipná herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Před kamerou i na jevišti je jako doma. Taneční parket pro ni ale bude úplně nové jeviště. My věříme, že i do toho půjde na 100 %,“ oznámili tvůrci v úterý ráno na Facebooku jméno další VIP soutěžící.
Vedle Nesvačilové se letos představí například zpěvačka Marta Jandová, herci Tomáš Matonoha a Sean Pšenička, tenista Radek Štěpánek nebo herečky Sara Sandeva a Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák či kaskadérka Hana Dvorská.
Soutěž tak opět nabídne pestrý mix osobností napříč českou kulturní scénou. Všechny soutěžní páry i v kombinaci s profesionálními tanečníky, odhalí televize 21. dubna 2026.
Premiéra nové řady je plánována na říjen a finále tradičně proběhne v prosinci. Moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben zůstává, stejně jako návrat oblíbeného porotce Zdeňka Chlopčíka.
StarDance patří dlouhodobě mezi nejsledovanější pořady v Česku. Jde o domácí verzi britské show Strictly Come Dancing, která se u nás vysílá už od roku 2006.
Za tu dobu se na parketu vystřídaly více než stovky známých osobností a desítky profesionálních tanečníků. Pořad si získal popularitu nejen díky soutěžnímu formátu, ale i díky silným příběhům soutěžících a atmosféře živých přenosů.