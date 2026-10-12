Náhrada za Ebena a Kostkovou. Jednání jsou u konce, potvrdila Česká televize

„Česká televize již v minulém období potvrdila, že oslovila a jednala s různými osobnostmi ohledně moderování taneční show StarDance v příštích letech. Jednání jsou u konce, ale Česká televize nebude nyní potvrzovat žádná konkrétní jména,“ řekl pro iDNES.cz za televizi Josef Ducký.
„Přejeme televizním divákům a fanouškům tohoto mimořádně oblíbeného pořadu, aby si letošní rok užili s Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. O jejich nástupcích se všichni dozví určitě včas a v momentě, kdy se začne připravovat další řada soutěže,“ dodal.
Podle Blesku jsou favority moderátor Leoš Mareš a herečka Marta Dancingerová. Oba už v show také tančili. Mareš v roce 2015 skončil pátý a Dancingerová v roce 2024 druhá.
Také sázkové kanceláře mají na tuto dvojici vypsané kurzy. Předtím byli podle nich favority také Adéla Gondíková, Václav Kopta, či Aleš Háma nebo Daniela Brzobohatá a Libor Bouček.
„Spojení StarDance s nejlepším moderátorem současnosti se samozřejmě nabízí, na druhou stranu by bylo trochu překvapivé. Čekali jsme, že scenáristé budou hledat originálnější řešení, Mareš je přeci jen kategorie sama pro sebe. Pokud skutečně padne volba na něj, bude zajímavé sledovat, jakou polohu a přístup zaujme. Na druhou stranu, koho jiného za Marka Ebena. To, co pro někoho může být strašák, pro Mareše naopak představuje výzvu, kterou nelze odmítnout,“ říká sázkový expert společnosti Fortuna Roman Kovařík.
Výrazným překvapením je v tomto případě pád kurzu u Dancingerové, která oproti Marešovi není etablovanou moderátorkou. Tento fakt však stejně jako v případě začátků Terezy Kostkové u StarDance nemusí být na škodu. „Pokud jsme spekulovali nad záměrem StarDance oživit a přiblížit mladšímu publiku, může být právě Dancingerová tím zajímavým a neokoukaným členem tandemu, který dokáže zadání doručit,“ doplňuje Kovařík.
Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
|
14. září 2026