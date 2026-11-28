Další soutěžní večer StarDance nabídl pestrou přehlídku tanečních stylů. Páry předvedly standardní či latinskoamerický tanec a také současný tanec za doprovodu tanečního souboru. Porota tentokrát zasedla v pozměněném složení. Richarda Genzera, který měl dříve naplánované pracovní povinnosti, výjimečně zastoupil Jan Révai.
Ten není v porotě StarDance žádným nováčkem. Hodnotil už čtyři ročníky soutěže, a to v letech 2012, 2013, 2015 a 2016. Na obrazovky České televize se tak v této roli vrátil po deseti letech. Stejně jako Genzer má profesionální taneční průpravu. Oba působili v taneční skupině UNO pod vedením choreografa Richarda Hese a mají zkušenosti také z muzikálové scény. Diváci Révaie znají mimo jiné z muzikálového filmu Rebelové a řady divadelních i televizních rolí.
Večer odstartovali svým tangem na skladbu Bills, Bills, Bills herec Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová.
Tatiana Drexler ocenila především Tomášovo držení těla a postavení, vytkla mu však některé prvky, které podle ní do tanga nepatřily. Jan Révai byl naopak nadšený. „Políbila tě múza Oskara Hese, jsi šikovný. Za mě to bylo dnes skvělé,“ pochválil ho. Zdeněk Chlopčík upozornil na několik drobných chybiček, poskakování a místy předbíhání hudby, celkově však ocenil „nádherné držení těla“, atmosféru i prožitek. Janu Burkiewiczovou vystoupení strhlo. „Přestala jsem trochu porotcovat a nechala jsem se unést.“ Vyzdvihla především vášeň a dynamiku.
Hodnocení poroty: 35 bodů
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zatančili cha-chu na skladbu Something Serious.
Zdeněk Chlopčík připomněl, že cha-cha může sice možná působit jednoduše, ale technicky jde o velmi náročný tanec. Podle něj bylo potřeba více „zatlačit“ do parketu a zapojit celé tělo. Vyzdvihl však, že Sara si tanec viditelně užívala a až na občasné pohledy na parket vypadalo vystoupení velmi pěkně. Jan Révai ocenil především to, že si dvojice vystoupení užila a bylo to na ní vidět. „To nejdůležitější tady zaznělo, a to, že jste si to užili,“ poznamenal.
Hodnocení poroty: 32 bodů
Herečka Luciana Tomášová a její taneční partner Robin Ondráček předvedli tango na skladbu Love Again.
Tatianu Drexler vystoupení emocionálně zasáhlo a označila ho za strhující a krásné, měla však výhrady k taneční technice. Podle ní některé kroky připomínaly spíše paso doble, protože v tangu je důležité našlapování přes patu a precizní časování pohybů do hudby. Luciana podle ní místy našlapovala přes špičky. Jana Burkiewiczová s kolegyní naopak nesouhlasila. „Bylo to rebelské tango plné zvratů a dynamiky,“ ocenila a vyzdvihla také úvodní a závěrečnou zvedačku, při níž měla pocit, že Luciana levituje.
Hodnocení poroty: 35 bodů
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr předvedli valčík na skladbu Tennessee Waltz.
Tatianě Drexler se líbila především jemnost jejich vystoupení a ocenila také Martinovo vedení. „Neumím si představit lepší dar, než jaký Martě dáváš. Dáváš jí všechno, co z ní dělá tu nejlepší tanečnici, jakou může být,“ pochválila tanečníka. Jana Révai přiznal, že ho Marta svým výkonem dojala natolik, že to bude mít vliv i na jeho hodnocení.
Hodnocení poroty: 36 bodů
Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a tanečnice Catharina Málek předvedli tango na skladbu Por Una Cabeza.
Zdeněk Chlopčík označil jejich vystoupení za velmi vydařené a ocenil především Vojtěchovo dominantní a mužné vedení. Přestože se podle něj objevily drobné chybičky, celkově šlo o nádherný výkon. Jana Burkiewiczová podotkla, že každé tango má své odstíny a barvy, přičemž právě pojetí této dvojice jí bylo nejbližší. Vyzdvihla klid dvojice, napětí i dlouhé diagonální přechody po parketu.
Hodnocení poroty: 39 bodů
Moderátor Marek Eben pogratuloval Vojtěchu Dykovi ke stříbrnému Českému slavíkovi v kategorii Zpěvák roku, kterého získal v pátek. „Ale ono to bylo na Nově, co? Ale mně je to jedno. Já tento ročník pociťuju s takovou lehkostí. Zjistil jsem, že je to tím, že nás nemohou vyrazit, protože jsme se vyrazili sami. Takže si můžu říkat, co chci,“ zavtipkoval.
Ve druhé polovině večera přišel na řadu současný tanec, který postupně předvedly všechny soutěžní páry za doprovodu tanečního souboru 420PEOPLE. O všechny choreografie se postarala Simona Machovičová. Oproti standardním a latinskoamerickým tancům tak soutěžící dostali příležitost ukázat také svou pohybovou kreativitu, výraz a schopnost pracovat s choreografií v rámci většího tanečního uskupení.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová předvedli jako první pár i současný tanec. Jan Révai ocenil především radost z pohybu, které podle něj dvojice do vystoupení vložila. „Contemporary tanec je o emocích a o tom si ho užít. Všechno jsem tam viděl, vám to moc jde, tancujte,“ pochválil je. Zdeněk Chlopčík přiznal, že si vystoupení užíval, přesto by si u Tomase dokázal představit ještě důslednější dotažení paží a pohybů. Celkově však byl s výkonem velmi spokojený.
Hodnocení poroty: 39 bodů
Jako další zatančili soudobý tanec Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec. Tatiana Drexler ocenila především choreografii a plynulé přechody mezi tanečníky. „Nemusím hledat chyby, bylo to překrásné,“ pochválila dvojici. Jana Burkiewiczová vyzdvihla plynulost pohybu i sehranost s ostatními tanečníky z company. Při občasném sólu a „odpojení“ od taneční skupiny však podle ní byla u Sary v několika momentech patrná lehká nejistota. Porotkyně však ocenila, co všechno dvojice dokázala zvládnout za jediný týden. „Naučit se současný tanec v tak krátké době je vlastně nemožné. Co jste za tu dobu zvládli vy, tak to tedy klobouk dolů,“ dodala.
Hodnocení poroty: 36 bodů
Současný tanec předvedli i Luciana Tomášová a Robin Ondráček.
Tatiana Drexler ocenila především Lucianinu práci s pažemi a horní polovinou těla, výsledek podle ní působil flexibilně, romanticky a dojímavě. Jan Révai byl z vystoupení rovněž nadšený. „Bylo to krásné, hrozně jsem si to užil, jste skvělí,“ pochválil dvojici.
Hodnocení poroty: 38 bodů
Zpěvačka Marta Jandová, dcera frontmana skupiny Olympic Petra Jandy, a tanečník Martin Prágr tančili na jeden z nejznámějších hitů kapely, píseň Slzy tvý mámy. Výběr skladby měl pro Martu osobní rozměr, tančila totiž na píseň svého tatínka, který vystoupení sledoval z hlediště. Volba skladby pro něj navíc byla překvapením. „Dost mě to dojalo, docela dost jsem se držel,“ přiznal muzikant.
Zdeněk Chlopčík měl při vystoupení husí kůži. „Tuhle písničku miluju. Stačilo se dívat, bylo to moc pěkné a dojemné,“ zhodnotil. Jana Burkiewiczová ocenila choreografii postavenou na gestech a emocích, přesto by si přála o něco více tance. I tak podle ní šlo zatím o nejemotivnější zážitek večera.
Hodnocení poroty: 38 bodů
Jako poslední se na parketu se současným tancem představili Vojtěch Dyk a Catharina Málek. Tatiana Drexler přiznala, že ji jejich vystoupení hluboce dojalo. „Úplně mě to vzalo, bylo to tak čisté, jsem maximálně dojatá. Vojto, tato sezona se vyplatila už jen kvůli tomuto tanci,“ řekla. Také Zdeněk Chlopčík ocenil emotivní projev a přiznal, že se nechal vystoupením unést. „Zatančil jsi to úžasně, bylo to nádherné,“ pochválil. Jana Burkiewiczová vyzdvihla propojení tance s herectvím, Vojtěchovu dynamiku i náročné prvky, které podle ní dobře zvládá, přestože jejich osvojení mnohdy některým tanečníkům trvá i dlouhé roky.
Hodnocení poroty: 40 bodů
Po sečtení hlasů televizních diváků se po dnešním večeru s taneční soutěží musel rozloučit pár Marta Jandová a Martin Prágr.