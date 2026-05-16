Soutěžící Stavros Floros se během natáčení v Dominikánské republice potápěl s harpunou mimo vyznačenou oblast v místě navštěvovaném turistickými loděmi a jedna do něj narazila.
„Utrpěl vážná zranění nohou od vrtule závěsného motoru plavidla. Došlo k částečné amputaci levé nohy a poranění pravého kotníku,“ píše list Toronto Sun s odkazem na řecké úřady.
„Ihned byla zajištěna první pomoc a bezpečný transport zraněného soutěžícího, zatímco příslušné orgány vyšetřují příčiny incidentu. Floros zůstává hospitalizován ve vážném, ale stabilizovaném stavu a je mimo nebezpečí života,“ sdělila listu produkční společnost AcunMedya, která okamžitě zastavila natáčení a stáhla pořad z vysílání.
Floros zatím zveřejnil snímky z nemocničního pokoje, na nichž se usmívá.
Jeho sestra prozradila v pořadu Live News, že se Stavros snaží zůstat pozitivní a dodává optimismus celé rodině.