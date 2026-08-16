Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká

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  15:14aktualizováno  15:14
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Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin

Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin | foto: Profimedia.cz

Stephen Baldwin (6. ledna 2013)
Josh Charles, Lara Flynn Boyle a Stephen Baldwin ve filmu Švédská trojka (1994)
Stephen Baldwin a jeho dcera Hailey Bieberová
Stephen Baldwin (29. března 2013)
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Koncem devadesátých let měl Stephen Baldwin (60), mladší bratr slavnějšího Aleca (68), v Hollywoodu vcelku nadějně našlápnutou kariéru. V roce 2001 se však naplno začal věnovat náboženské práci a dnes se živí jako producent filmů s křesťanskou tématikou.

Když v roce 1995 vyšlo kriminální drama Obvyklí podezřelí, kde měl Stephen Baldwin hlavní roli, zdálo se, že v hollywoodském úspěchu mu už nic nebrání. „Asi jsem mohl usilovat o to, abych se stal velkou hvězdou,“ říká dnes šedesátiletý Baldwin v rozhovoru pro magazín People. „Ale to bych nebyl já. Nechtěl jsem se stát druhým Tomem Cruisem.“

Další známější role měl v komediálních filmech Flintstoneovi a Bio-dóm, přičemž zvláště na druhý jmenovaný – kde mu sekundoval herecký kolega Pauly Shore – vzpomíná s oblibou. „Zbožňuju ten film. Měl jsem velkou slabost pro Paulyho a jeho smysl pro humor, u filmů jako Vojna není kojná nebo Zeťák jsem v kině smíchy padal ze židle,“ komentuje to Baldwin.

Josh Charles, Lara Flynn Boyle a Stephen Baldwin ve filmu Švédská trojka (1994)

Jeho bratr Alec jej však varoval, že by si touto střelenou komedií mohl poškodit kariéru. „Řekl mi: Jmenuje se to Bio-dóm a je to o tom, že s Paulym Shorem uvízneš někde v biosféře. To zní jako možná ta největší chyba, jakou můžeš udělat,“ směje se Stephen.

Svou kariéru v Hollywoodu však nakonec ukončil především z vlastní vůle. V roce 1989 přestal s drogami, o rok později se oženil a v roce 2001 nabyl dojmu, že jeho posláním je kázat z Bible a přivádět k víře mladé lidi.

Přispělo k tomu i setkání s brazilskou hospodyní Augustou. Ta mladému páru jednoho dne sdělila, že podle jejího prorockého vidění by se oba měli stát křesťany a věnovat se kazatelské službě. „Když se narodila naše dcera Alaia, moje žena Augustu najala na výpomoc. Ta neuměla anglicky, takže komunikovala jen v portugalštině s manželkou, která je Brazilka,“ přibližuje Baldwin.

Stephen Baldwin a jeho dcera Hailey Bieberová

„Jednoho dne manželce řekla, že skutečným důvodem jejího příchodu je to, že ji navštívil Bůh a povolává nás k opětovnému křtu a kazatelství,“ pokračuje. Stephen byl sice zpočátku skeptický, nicméně po narození druhé dcery se s rodinou odstěhoval do New Yorku a skutečně začal navštěvovat evangelické akce.

O víře zde mohl mluvit i se svou sestrou Beth, která se také rozhodla pro návrat ke křesťanství, nebo s gospelovými hudebníky včetně Kirka Franklina, kterého Stephen dlouhodobě obdivoval. Zlomovým bodem se mu nakonec stal evangelický festival ve Fort Lauderdale, kde se setkal se zdejší skateboardovou komunitou.

„Měli tam na pláži skatepark z písku a překližky. A tam vám takhle přijde ten cool, potetovaný, piercingem propíchaný skateboardista, přestane jezdit, vezme mikrofon a začne kázat evangelia. A rázem ho poslouchá třeba pět tisíc dalších, protože vzbudil jejich zájem,“ líčí Baldwin. „Došlo mi, že tohle je moje poslání.“

Stephen Baldwin

Jeho příštím dílem se proto stalo skate video Livin It, na němž spolupracoval s Kevinem Palau a které kombinuje punk-rock s křesťanským podtextem. „Za první půlrok jsme rozšířili na 10 tisíc kopií. A pak nám zavolali z jednoho většího sboru, co by je to stálo, kdybychom jim ty skatery z videa přivedli naživo. Tehdy jsem opustil Hollywood,“ říká Baldwin se zjevným přesvědčením, že šlo o správné rozhodnutí. „Objel jsem takhle za čtyři roky 125 sborů. Ježíš a Duch svatý mě fascinují.“

Změna kariéry jej samozřejmě stála i určité nesnáze. V roce 2013 byl například obviněn z daňového úniku, který musel později doplatit, a mnozí nejen v Hollywoodu jej všeobecně začali považovat za podivína. „Asi jsem moc divný i na ně,“ říká k tomu Baldwin. V obou volebních obdobích otevřeně podporoval Donalda Trumpa, přestože zároveň říká, že se politiky straní.

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Tvrdí, že na sociálních sítích je pro něj důležitější šířit víru, a že rozhodně netouží po někdejší slávě v záři reflektorů. „Dělal jsem na stovce filmů, vydělal jsem si víc, než bych kdy čekal, a mám za ženu tu nejvíc sexy ženskou, jakou jsem kdy potkal,“ říká na adresu své manželky Kennyi. S Hollywoodem jej tak aktuálně pojí jen podcast One Bad Movie, kam si Baldwin zve různé herce k debatám o tom, jaký nejhorší film natáčeli nebo co nejhoršího při své práci zažili.

Baldwin je v současnosti již dědečkem – mezi jeho vnoučata patří například dvouletý Jack, jehož rodiči jsou jeho dcera Hailey a zpěvák Justin Bieber. Křesťanské produkci se nicméně věnuje i nadále. „Lidé mi posílají zprávy o tom, že je moje dílo oslovilo, a to je to hlavní. Jsem rád za to, kde v současnosti jsem, a cítím se požehnaně. Věřím, že to nejlepší teprve přijde,“ říká nadšeně. „Mám skvělý život, a to je mi teprve šedesát. Tak jen čekám, kde se otevřou další dveře, kterými budu moci projít.“

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Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká

Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin

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