Suchej únor 2026: Jeden malý krok denně bez tlaku a hodnocení

  7:29
Leden pomalu končí a blíží s nejkratší měsíc v roce - únor, a s ním už tradičně začne i akce Suchej únor. Ten letošní stojí na jednoduchém principu: každý den jeden malý krok. Krátká myšlenka, zastavení nebo povzbuzení, ke kterému se můžete vracet podle sebe. Bez tlaku, bez hodnocení. Jen prostor zkusit, jaké to je, uvádí web výzvy. Ta má za cíl přimět Čechy, aby na jeden měsíc přestali pít alkohol.
Víno - ilustrační foto

Víno - ilustrační foto | foto: Shutterstock

„K nejčastějším benefitům patří čistá hlava a víc energie. Naprostá většina účastníků pociťuje také osobní hrdost na to, že vydrželi abstinovat. A asi šedesát procent z nich deklaruje lepší spánek, což je velký benefit. Třetina účastníků zhubne. Mnozí si také pochvalují finanční úspory. Jedna manželská dvojice mi třeba napsala, že měsíc sušili, a teď si díky tomu mohou koupit sušičku,“ vyjmenoval nejčastější benefity měsíční abstinence ředitel neziskové organizace Suchej únor Petr Freimann v rozhovoru pro server Lidovky.cz

Kdy je konzumace alkoholu riziková? Pokud už pijeme, neměli bychom jít přes určitou dávku, která je mezi 16 a 24 gramy denně, což je asi jedno až jedno a půl piva. Zároveň by měly být minimálně dva dny v týdnu zcela lihuprosté. Neplatí, že když dva dny ušetřím, příště mohu dávku o to navýšit.

Když už je nějaká nestandardní situace, třeba oslava, mělo by jít jednorázově maximálně o 40 gramů. Což je pořád relativně málo na to, jak jsou lidé při oslavách zvyklí pít.

V Čechách totiž pijeme rizikově. Podepisuje se to ve vztazích, v práci, na zdraví. Fakt, že nadměrná spotřeba alkoholu patří k příčinám rakoviny, nemá řada lidí stále v povědomí. Nechme zaznít alespoň tři čísla platná pro Českou republiku: šest procent celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alkoholu. Podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu na osobu a rok. Odpovídající společenské náklady vychází na 56 miliard.

Suchej únor je československá osvětová kampaň, která od roku 2013 vyzývá jednotlivce, skupiny i celé komunity k měsíční abstinenci od alkoholu. Život bez alkoholu totiž přináší spoustu výhod, uzavírá web projektu.

