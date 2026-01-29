„K nejčastějším benefitům patří čistá hlava a víc energie. Naprostá většina účastníků pociťuje také osobní hrdost na to, že vydrželi abstinovat. A asi šedesát procent z nich deklaruje lepší spánek, což je velký benefit. Třetina účastníků zhubne. Mnozí si také pochvalují finanční úspory. Jedna manželská dvojice mi třeba napsala, že měsíc sušili, a teď si díky tomu mohou koupit sušičku,“ vyjmenoval nejčastější benefity měsíční abstinence ředitel neziskové organizace Suchej únor Petr Freimann v rozhovoru pro server Lidovky.cz
Co s vámi udělá měsíc bez alkoholu? Dokáže zlepšit nejen spánek, ale i zdraví nebo sex
Kdy je konzumace alkoholu riziková? Pokud už pijeme, neměli bychom jít přes určitou dávku, která je mezi 16 a 24 gramy denně, což je asi jedno až jedno a půl piva. Zároveň by měly být minimálně dva dny v týdnu zcela lihuprosté. Neplatí, že když dva dny ušetřím, příště mohu dávku o to navýšit.
Když už je nějaká nestandardní situace, třeba oslava, mělo by jít jednorázově maximálně o 40 gramů. Což je pořád relativně málo na to, jak jsou lidé při oslavách zvyklí pít.
V Čechách totiž pijeme rizikově. Podepisuje se to ve vztazích, v práci, na zdraví. Fakt, že nadměrná spotřeba alkoholu patří k příčinám rakoviny, nemá řada lidí stále v povědomí. Nechme zaznít alespoň tři čísla platná pro Českou republiku: šest procent celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alkoholu. Podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu na osobu a rok. Odpovídající společenské náklady vychází na 56 miliard.
Suchej únor začíná. Spočítejte si, jestli nepijete přes čáru
Suchej únor je československá osvětová kampaň, která od roku 2013 vyzývá jednotlivce, skupiny i celé komunity k měsíční abstinenci od alkoholu. Život bez alkoholu totiž přináší spoustu výhod, uzavírá web projektu.