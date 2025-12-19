Co je superúplněk?
Superúplněk nastává tehdy, kdy je Měsíc v perigeu – tedy v bodě své dráhy nejblíže Zemi (nebo v jeho těsné blízkosti). Na obloze se pak může jevit zhruba o osm procent větší a asi o 15 procent jasnější než při běžném úplňku.
Kalendář superúplňků 2026
|Datum úplňku
|Přibližná vzdálenost
|Poznámka
|3. ledna
|362 312 km
|První superúplněk roku 2026
|24. listopadu
|360 768 km
|Superúplněk
|24. prosince
|356 740 km
|Největší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019)
Superúplněk v sobotu 3. ledna 2026
Měsíc bude v přesném úplňku v 11:03 hodin. Z astronomického hlediska se bude nacházet poblíž hranice souhvězdí Blíženců. V tradičním lidovém pojmenování se mu říká také vlčí úplněk, protože v zimě bývaly vlčí smečky nejaktivnější.
Podle astrologů půjde o úplněk v Raku, kterému se často přisuzuje citlivější prožívání a návrat k tématům domova a emocí.
Superúplněk v úterý 24. listopadu 2026
Listopadový superúplněk nastane v 15:53 hodin. Někdy se mu říká bobří úplněk podle období, kdy bobři dokončují přípravy na zimu.
V astrologických výkladech se tento úplněk spojuje se znamením Blíženců a s tématy komunikace, informací a zvídavosti; zároveň se zmiňuje i sklon k zahlcení a potřeba „třídit“ myšlenky.
Superúplněk ve čtvrtek 24. prosince 2026
Poslední úplněk roku vychází přímo na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň půjde o největší a nejjasnější superúplněk roku: měsíc bude zhruba 356 740 kilometrů od Země, na obloze se může jevit až asi o 14 procent větší a přibližně o třetinu jasnější než průměrný úplněk.
V tradičním kalendáři se mu říká studený úplněk. Astrologové i zde mluví o úplňku v Raku, tedy o období, které klade důraz na domov, rodinu a vzpomínky a může zesílit citlivost.
Úplňky 2026: přehled měsíc po měsíci
|Měsíc
|Datum
|Čas
|Leden
|3. ledna 2026
|11:03
|Únor
|1. února 2026
|23:09
|Březen
|3. března 2026
|12:37
|Duben
|2. dubna 2026
|04:11
|Květen
|1. května 2026
|19:23
|Květen
|31. května 2026
|10:45
|Červen
|30. června 2026
|01:56
|Červenec
|29. července 2026
|16:35
|Srpen
|28. srpna 2026
|06:18
|Září
|26. září 2026
|18:49
|Říjen
|26. října 2026
|05:11
|Listopad
|24. listopadu 2026
|15:53
|Prosinec
|24. prosince 2026
|02:27