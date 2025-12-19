Tři superúplňky v jednom roce. Kdy se v roce 2026 dívat na Měsíc?

Rok 2026 nabídne hned tři superúplňky – tedy úplňky, kdy se Měsíc na své eliptické dráze dostane k Zemi nezvykle blízko. Nejvýraznější z nich vyjde na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2019.
Superúplněk Měsíce, tzv. lovecký úplněk, 17. října 2024, Praha. | foto: ČTK

Co je superúplněk?

Superúplněk nastává tehdy, kdy je Měsíc v perigeu – tedy v bodě své dráhy nejblíže Zemi (nebo v jeho těsné blízkosti). Na obloze se pak může jevit zhruba o osm procent větší a asi o 15 procent jasnější než při běžném úplňku.

Kalendář superúplňků 2026

Datum úplňkuPřibližná vzdálenostPoznámka
3. ledna362 312 kmPrvní superúplněk roku 2026
24. listopadu 360 768 kmSuperúplněk
24. prosince 356 740 kmNejvětší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019)

Superúplněk v sobotu 3. ledna 2026

Měsíc bude v přesném úplňku v 11:03 hodin. Z astronomického hlediska se bude nacházet poblíž hranice souhvězdí Blíženců. V tradičním lidovém pojmenování se mu říká také vlčí úplněk, protože v zimě bývaly vlčí smečky nejaktivnější.

Podle astrologů půjde o úplněk v Raku, kterému se často přisuzuje citlivější prožívání a návrat k tématům domova a emocí.

Superúplněk v úterý 24. listopadu 2026

Listopadový superúplněk nastane v 15:53 hodin. Někdy se mu říká bobří úplněk podle období, kdy bobři dokončují přípravy na zimu.

V astrologických výkladech se tento úplněk spojuje se znamením Blíženců a s tématy komunikace, informací a zvídavosti; zároveň se zmiňuje i sklon k zahlcení a potřeba „třídit“ myšlenky.

Superúplněk ve čtvrtek 24. prosince 2026

Poslední úplněk roku vychází přímo na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň půjde o největší a nejjasnější superúplněk roku: měsíc bude zhruba 356 740 kilometrů od Země, na obloze se může jevit až asi o 14 procent větší a přibližně o třetinu jasnější než průměrný úplněk.

V tradičním kalendáři se mu říká studený úplněk. Astrologové i zde mluví o úplňku v Raku, tedy o období, které klade důraz na domov, rodinu a vzpomínky a může zesílit citlivost.

Úplňky 2026: přehled měsíc po měsíci

MěsícDatumČas
Leden3. ledna 202611:03
Únor1. února 202623:09
Březen3. března 202612:37
Duben2. dubna 202604:11
Květen1. května 202619:23
Květen31. května 202610:45
Červen30. června 202601:56
Červenec29. července 202616:35
Srpen28. srpna 202606:18
Září26. září 202618:49
Říjen26. října 202605:11
Listopad24. listopadu 202615:53
Prosinec24. prosince 202602:27
