Survivor Česko & Slovensko se vrací v únoru, slibuje překvapení i více emocí

Autor:
  10:07
Reality show Survivor Česko & Slovensko se vrací na obrazovky. Pátá řada odstartuje 23. února. Nově nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně. Na Oneplay vždy v pondělí, úterý a ve středu večer a na TV Nova s denním zpožděním. Jde celkem o 48 dílů plných napětí, drsných soubojů o přežití a silných momentů, které diváky přenesou přímo na ostrov v Dominikánské republice, slibuje televize.
Fotogalerie3

Reality show Survivor Česko & Slovensko se vrací na obrazovky, moderovat bude opět Ondřej Novotný | foto: Oneplay

V každé epizodě se podle Novy mohou diváci těšit minimálně na jeden souboj a na zcela nové hry, které budou doslova tělo na tělo. Každý soutěžící tak dostane šanci ukázat, co v něm je.

Reality show Survivor Česko & Slovensko se vrací na obrazovky, moderovat bude opět Ondřej Novotný

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ míní moderátor Ondřej Novotný.

Nová série československého Survivoru představí několik zcela unikátních twistů, které se dosud nikde na světě neobjevily. A protože jde o pátou, jubilejní řadu, mohou soutěžící i diváci očekávat také velká překvapení, více emocí, ale i humoru a momentů, které diváky rozhodně překvapí, uvedla Nova v tiskové zprávě.

Survivor 2025 má vítěze. Kromě milionů korun a titulu získal i nové auto

Letos se do castingu přihlásilo více než 10 tisíc lidí z Česka i Slovenska – od nadšených fanoušků až po známé osobnosti. Jde o silné osobnosti se zajímavými příběhy a velkou motivací překonat ty předchozí. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.