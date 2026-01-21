V každé epizodě se podle Novy mohou diváci těšit minimálně na jeden souboj a na zcela nové hry, které budou doslova tělo na tělo. Každý soutěžící tak dostane šanci ukázat, co v něm je.
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ míní moderátor Ondřej Novotný.
Nová série československého Survivoru představí několik zcela unikátních twistů, které se dosud nikde na světě neobjevily. A protože jde o pátou, jubilejní řadu, mohou soutěžící i diváci očekávat také velká překvapení, více emocí, ale i humoru a momentů, které diváky rozhodně překvapí, uvedla Nova v tiskové zprávě.
Letos se do castingu přihlásilo více než 10 tisíc lidí z Česka i Slovenska – od nadšených fanoušků až po známé osobnosti. Jde o silné osobnosti se zajímavými příběhy a velkou motivací překonat ty předchozí. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.