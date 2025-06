Ve čtvrté řadě show Survivor Česko & Slovensko zvítězil Pavel Tóth, známý také jako Spicy Pája. Fitness trenér z Chomutova oslavil nedávno čtyřiadvacáté narozeniny, miláčkem diváků se stal už v minulosti díky reality show Love Island, kde si je získal svou povahou a vtipnými hláškami. S Yenifer Cao se tehdy v televizní seznamce umístili na třetím místě. Jejich vztah ale nezvládl návrat do reality a nakonec se rozešli. Momentálně randí Pája s bývalkou zpěváka Bena Cristovaa, influencerkou Domi Alagiou.

Survivor Česko & Slovensko 2025: Filip, Pája a Domi

„Do Survivoru jdu rozpoutat nebezpečí. A moje strategie? Žádná. Rád bych se ale vyhnul vytváření konfliktů,“ řekl o sobě Pája před odjezdem do Karibiku, kde nakonec strávil více než dva měsíce života. Na ostrov chtěl podle svých slov přinést vlnu pozitivní energie. Zda se mu to povedlo, o tom by se dalo polemizovat.

Ve chvíli, kdy soutěžícím z druhého kmene v noci (jako pomstu za to, že se s ním nechtěli dělit o jídlo a nechali ho hladovět) tajně snědl zásoby a zbytek pečlivě opatrovaných potravin zahodil, některým účastníkům do smíchu rozhodně nebylo. „Na tenhle den jsem se připravoval tři dny. Všechno jim to sežeru, pak to klidně vybleju a půjdu na zbytek. Já chci strašně vidět reakce těch ostatních,“ smál se Pavel, zatímco se cpal pomocí vlastnoručně vyrobené lžičky arašídovým máslem. Podle reakcí mnoha diváků měl letošní Survivor díky Pájovi a jeho zásadnímu kroku konečně ty správné grády.

Pavel Tóth žije momentálně v Praze. Považuje se za rodinný typ, říká o sobě, že nesnáší sobecké lidi. Na ostrově předvedl, že je silný nejen fyzicky, ale i mentálně. V průběhu své účasti v Survivoru získal na sociálních sítích tisíce nových fanoušků, pro které byl od začátku jasným králem letošní série.

Titul Survivor 2025 získal Pavel Tóth po závěrečném hlasování kmenové rady složené ze soutěžících „odpadlíků“.

Video rozhovor s vítězem Survivoru Pavlem ˇPájou“ Tóthem i moderátorem Survivoru Ondřejem Novotným budete na iDNES.cz moci sledovat již brzy v pořadu Rozstřel.

Čtvrtou řadu show Survivor Česko & Slovensko mohli diváci sledovat od 18. února na Voyo (Oneplay) a na Nově. Z více než deseti tisíc přihlášených dorazila na ostrov v srdci Karibiku i letos skupina dobrodruhů, která přijela bojovat o přežití a soutěžit o finanční výhru 2,5 milionu korun a titul Survivor.

Mezi účastníky nechyběla v tomto roce například mistryně světa, atletka Zuzana Hejnová, zpěvačka a dcera hokejisty Haška – Dominika Hašková, raper Renne Dang či moderátor Jakub „Koťák“ Kotek.

Soutěžící si museli i letos poradit se stavbou přístřešku holýma rukama, rozděláváním ohně pomocí křesadla, hladem, steskem po domově a pohodlí. A hlavně se soupeři a jejich taktikou.

Loni zvítězil bavič, youtuber a influencer Martin Mikyska alias Mikýř. Ten v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na ostrově přehodnotil naprosto všechno. „Podle ničeho už se neřídím. Tam si člověk dojde k osvícení, ale potom se vrátí zpátky a sežere ho realita. Moc krásné ale bylo to, do jakých vzpomínek se tam člověk vrací. U mě to bylo hodně do dětství,“ uvedl.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě.

Soutěžící v Dominikánské republice podstoupili i letos souboj, který vyžadoval sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování. Českým průvodcem show byl opět sportovní komentátor, moderátor, znalec bojových sportů a promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný, který uváděl v minulosti už obdobu této show s názvem Robinsonův ostrov.

Vítězové Survivoru Česko& Slovensko: 2025: Pavel „Pája“ Tóth

2024: Martin Mikyska alias Mikýř

2023: Tomáš Weimann

2022: Vladimír Čapek