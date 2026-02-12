Před Pandorou se tvoří fronty, v obchodech se spodním prádlem se potácí lehce zmatení muži. Blíží se 14. února, svátek zamilovaných. Řada partnerů shání dárky pro své drahé polovičky a sbírá inspiraci všude, kde je to možné. Těm, kteří nákup dárků odkládají, tento svátek poměrně přeje. Nějakou maličkost seženete téměř kdekoliv, vybíravější typy to ovšem mají složitější.
Sladkosti koupíte všude
Bonboniéru nebo čokoládu seženete v každém supermarketu, to je velkou výhodou pro opozdilce. V obchodě jsou navíc valentýnské sladkosti většinou umístěné pohromadě. Tímto dárkem nic nezkazíte, pokud se vám tedy přítelkyně či manželka někdy nezmínila o tom, že cukr je zlo.
Víno, šampaňské či prosecco
Během svatého Valentýna roste prodej růžových vín a sektů. Pokud totiž zamilované páry nezamíří na večeři do restaurace, tak často tráví večer u sklenky něčeho dobrého. Stejně jako u sladkostí zde platí, že víno nebo šampaňské můžete koupit až 14. února. Pokud chcete něco speciálnějšího, tak můžete například zakoupit šumivé víno se zlatem.
S kyticí si pospěšte, nebo si ji vyzvedněte osobně
Květiny jsou základ. Kytici můžete koupit i bez toho, že byste vkročili do květinářství. Dokonce ji můžete své polovičce poslat kurýrem, jistější ale je osobní odběr. Pokud chcete přítelkyni či manželku překvapit a poslat jí například pugét rovnou do práce v konkrétní hodinu, tak byste měli být obezřetní. Většina květinářství totiž 14. února kvůli velké vytíženosti nezaručuje, že květinu doručí v konkrétním čase. Nejjistějším způsobem tak zůstává osobní předání. Pokud máte speciální přání - jako například sto žlutých růží, tak si raději pospěšte a objednejte si květiny co nejdříve.
Se spodním prádlem opatrně
Partnerku můžete potěšit i pěkným kouskem spodního prádla. Pokud se mezi regály s podprsenkami a kalhotkami necítíte dobře, vezměte s sebou kamarádku nebo známou. Žena vám při výběru může poradit a zabránit nepříjemnému faux pas, ke kterému může dojít pokud se netrefíte do správné velikosti. Romantický večer může skončit dříve, než jste čekali.
Online dárky
Pokud si ze všech uvedených tipů nevyberete a chcete partnerku obdarovat něčím opravdu výjimečným, zkuste e-shopy. Čas vám ovšem nehraje do karet. Valentýn sice nejsou Vánoce, ale internetové obchody zažívají perné chvilky i před tímto svátkem. Proto se raději ujistěte, že vám zboží přijde ještě před důležitým dnem. Vysvětlování partnerce, že dárek máte, ale dostane ho později, nemusí dopadnout vždy dobře.