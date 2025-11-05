Svatomartinská husa
Receptů, jak připravit sváteční husu, je mnoho. Nejlepší je ta z domácího chovu, ideální je pěkně vykrmený čtyř až pětikilový kus. Ti konzervativnější ji pořádně nasolí a nebudou šetřit ani kmínem. Připravit se ale dá i s jablky, konfitovaná, s hruškou a pastinákem, velmi pomalu pečená, ale lze přidat i datle a celerové pyré.
Důležitá je ale i příloha, knedlík může být klasický kynutý houskový nebo karlovarský, bramborový či chlupatý.
Svatomartinská husa. Jak ji připravit a jaké knedlíky vybrat?
Součástí slavnostně prostřeného stolu během oslav svatého Martina je nejenom husa, ale také kaldoun. Polévka, která dostala název podle drůbežích drobů, je časově dost náročná. Pokud si ale chcete připravit tradiční sváteční tabuli, kaldoun nesmíte vynechat.
Na svatomartinské hostině nesmí chybět kaldoun. Jak polévku připravit?
Na závěr hostiny můžete, jako sladkou „tečku“, vyzkoušet upéct i něco sladkého. K huse totiž patří svatomartinské rohlíčky plněné ořechovou náplní.