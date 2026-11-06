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Kam na svatomartinské hody 2026? Přehled slavností s husou a mladým vínem

Natálie Brabcová
  6:29
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Pečená husa se zelím a knedlíky patří k tradičním svatomartinským hodům....

Pečená husa se zelím a knedlíky patří k tradičním svatomartinským hodům. Slavnosti s mladým vínem a bohatým doprovodným programem se letos konají po celém Česku. | foto: MAFRA

Svatý Martin přijel na bílém koni i do Brna.
Svatomartinská husa a svatomartinské víno se budou oslavovat i v Národním...
S tradicí svatomartinských slavností byly v minulosti spojeny svatomartinská poutě i posvícení.
Svatomartinské připíjení na Staroměstském náměstí.
6 fotografií
Na Karlově mostě projde průvod jedenácti hus, na pražské Náplavce zavoní pečená husa a na Moravě se otevřou vinné sklepy. Kam letos vyrazit za svatomartinským vínem, hodováním i Martinem na bílém koni? Vybrali jsme 15 svatomartinských slavností po celém Česku.

Svatomartinské hody už dávno nejsou jen příležitostí dopřát si slavnostní oběd. Z tradičního hodování se na mnoha místech staly několikadenní slavnosti, které spojují dobré jídlo, víno a místní zvyky. Ať už plánujete gurmánský zážitek s přáteli, nebo podzimní výlet s rodinou, letos je z čeho vybírat.

Obsah

Kdy jsou svatomartinské hody 2026?

Svátek svatého Martina letos připadá na středu 11. listopadu 2026, oslavy ale začnou na některých místech už v pátek 6. listopadu. Hlavní část svatomartinských hodů se uskuteční také o následujícím víkendu, zejména v sobotu 14. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit nejen na tradiční husí speciality a degustace vín, ale také na řemeslné jarmarky, lampionové průvody či program pro děti.

Zatímco husa se na slavnostním stole může objevit už před svátkem, u vína platí zvláštní pravidlo. Oficiální Svatomartinské víno ročníku 2026 se smí začít prodávat až ve středu 11. listopadu. Na dřívějších slavnostech tak vinaři mohou nabízet jiná mladá vína, která nenesou značku Svatomartinské.

Svatomartinská hostina: Husa, rohlíčky i kaldoun. Inspirujte se recepty od šéfkuchařů

Přehled svatomartinských slavností 2026: Termíny, místa a vstupné

Svatomartinské oslavy mají v každém městě trochu jinou podobu. Zatímco někde lákají na ochutnávky vín přímo u vinařů, jinde se můžete vydat za historickými průvody, slavnostmi na hradech nebo tradičními husími hody.

Svatomartinské hody 2026: Kde se konají, co nabídnou a kolik stojí vstupné
MěstoTermín 2026Na co se těšitVstupné
Mikulov6.–15. 11.Víno, jarmark, husí pochodHlavní veřejný program zdarma
Ostrava7. 11.Husí speciality, víno, průvodZdarma
Tábor7. 11.Lampiony, Martin na koniDobrovolné
Praha – Karlův most11. 11.Historický průvod s husamiZdarma
Brno11. 11.Svatomartinský koštDegustační balíček od 135 Kč
Český Krumlov11. 11.Otevírání vína na náměstíNeuvedeno
Dačice11. 11.Jarmark, průvod, ohňová showZdarma
Olomouc13.–14. 11.Vinaři, hudba, Martin na koniNeuvedeno
Praha – Náplavka14. 11.Pečená husa, vína, hudbaZdarma, degustační set 150 Kč
Kutná Hora14. 11.Hody v historickém klášteřeZdarma, degustace od 600 Kč
Plzeň14. 11.Husí speciality, dětský programZdarma
Loket14. 11.Hradní slavnosti, ohnivá showDospělí od 170 Kč
Hustopeče14. 11.Husa, vína, otevřené sklepyZdarma, degustační set 250 Kč
Velké Pavlovice14. 11.Otevřených 23 vinných sklepů1 490 Kč
Zlín14. 11.Husí hody, víno, průvod MartínkůZdarma

Praha a střední Čechy: Pečená husa na Náplavce i průvod jedenácti hus

Vůně pečené husy, sklenka mladého vína a hudba přímo u Vltavy. Pražská Náplavka bude v sobotu 14. listopadu patřit tradičním Svatomartinským slavnostem a pečené huse. Návštěvníci ochutnají vína od českých a moravských vinařů i husí speciality, mezi kterými nebude chybět pečínka s knedlíkem a zelím. Atmosféru doplní hudební program.

Vstup na slavnosti je zdarma. Degustace se platí.

    • Praha – Karlův most: Jedenáct hus, jedenáct husopasek a svatý Martin
    • Středa 11. listopadu, od 11:11 | Karlův most a Křižovnické náměstí

Jedenáct hus, jedenáct husopasek a svatý Martin na bílém koni. Neobvyklou podívanou nabídne historický průvod přes pražský Karlův most. V symbolických 11:11 hodin vyrazí od jedenáctého pilíře mostu průvod s římskými vojáky a vozem plným sněhu. Svatý Martin pak na Křižovnickém náměstí symbolicky předá první sněhovou nadílku pražskému purkmistrovi.

Od 12:00 do 18:00 bude na náměstí připraveno svatomartinské tržiště s pečenou husou, tradičním pečivem a vínem z mělnických vinic. Součástí oslav budou také bezplatné prohlídky Muzea Karlova mostu. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Průvod jedenácti hus se 11. listopadu vydá přes pražský Karlův most. Doprovodí je husopasky a svatý Martin na bílém koni.

Za vínem a dobrou gastronomií mohou návštěvníci vyrazit také do Kutné Hory. Historický klášter svaté Voršily se promění v místo setkání milovníků mladých vín a svatomartinských specialit. K ochutnání budou Svatomartinská i další mladá vína ročníku 2026 z Čech a Moravy, která doplní tradiční husí pokrmy a moderně pojatá gastronomie.

Vstup do areálu je zdarma, neomezená degustace je za poplatek.

Oškubat a upéct. Podzimním hodům kralují ptáci

Západní a jižní Čechy: Hradní slavnosti a lampionové průvody

Šestý ročník Svatomartinských hodů v Plzni nabídne spojení tradiční gastronomie, mladých vín a zábavy pro celou rodinu. Na Boleveckou náves přijede v 11:11 hodin svatý Martin na koni se svou družinou. Následovat budou degustace vín, cimbálová muzika a od 13:00 kuchařská show s ochutnávkou husích specialit.

Z gastronomické nabídky nebudou chybět husí stehýnka se zelím a knedlíky, kaldoun či lokše s husím masem. Děti si užijí tvořivé dílny, hry a vystoupení kejklíře. Vstup na slavnosti je zdarma a volně přístupný bude také areál Statku U Matoušů s výjimkou selského obytného stavení.

Kdo by chtěl spojit svatomartinské tradice s výletem na hrad, může zamířit do západočeského Lokte. Historické prostory nabídnou trhy, hudební vystoupení, pohádky a svatomartinské občerstvení. Pro děti budou připravena vystoupení Popletených pohádek pana Ponocného.

Hlavní hradní program potrvá od 10:00 do 17:00. V 17:15 dorazí svatý Martin na bílém koni a začne lampionový průvod v podhradí. O čtvrt hodiny později, v 17:30, podvečer vyvrcholí ohňovou show.

hradloketofficial

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI NA HRADĚ LOKET!

Přijďte s námi oslavit svátek svatého Martina! V sobotu 14. listopadu od 10:00 hodin se hrad Loket promění v místo plné hudby, pohádek, tradičních dobrot a svatomartinské atmosféry.

Těšit se můžete na tržiště, hudební vystoupení, pohádky pro děti i nejrůznější dobroty. O zábavu se postará pěvecký sbor Cantus De Velas, harmonikář Jiří Kříž, flašinetář, Piano & Sax Duo a také pan Ponocný se svými popletenými pohádkami.

V 17:15 přijede svatý Martin na bílém koni! Společně se pak vydáme na lampionový průvod v podhradí a celý večer zakončíme v 17:30 ohňovou show.

️ Vstupenky můžete zakoupit již nyní v předprodeji za zvýhodněnou cenu online nebo na hradní pokladně.

Tak si připravte lampiony a dorazte si užít Svatomartinské slavnosti s námi! ✨

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13. října 2026 v 15:20, příspěvek archivován: 4. listopadu 2026 v 14:27
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V Táboře se svatý Martin připomene především dětem. Martinská slavnost, kterou pořádá Rodinné centrum Radost, nabídne podvečerní setkání s lampiony, písničkami a příběhem o svatém Martinovi.

Účastníci se sejdou v 16:30 na Žižkově náměstí, odkud v 16:45 vyrazí lampionový průvod Klokotskou ulicí do parku pod Kotnovem. Tam se děti dočkají příjezdu Martina na bílém koni i scénky, ve které se světec rozdělí o svůj plášť s potřebným člověkem. Na závěr se budou společně dělit martinské rohlíčky.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek podpoří činnost Rodinného centra Radost. Návštěvníci by si měli přinést vlastní lampiony nebo lucerničky.

V Českém Krumlově se oslavy svatého Martina stanou součástí tradičního Festivalu vína. Na náměstí Svornosti přijede 11. listopadu přesně v 11:11 svatý Martin na bílém koni a společně s návštěvníky slavnostně otevře první Svatomartinská vína ročníku 2026. Oslavy doplní nabídka svatomartinských menu a dalších podzimních specialit v místních restauracích.

Dačice připravují svatomartinské odpoledne pro malé i velké. V 13:00 začne jarmark, následovat budou hudební vystoupení a od 16:00 kouzelnické představení pro děti.

Hlavní část programu odstartuje v 17:00 lampionovým průvodem, po kterém bude následovat divadelní scénka o svatém Martinovi a vystoupení mažoretek. V 18:00 se návštěvníci dočkají ohnivé show, večer pak bude pokračovat hudbou. Vstup na slavnosti je zdarma.

Svatomartinské víno patří k tradičním oslavám svátku svatého Martina. První vína letošního ročníku se slavnostně otevírají 11. listopadu.

Jižní Morava: Kam za svatomartinským vínem a husími hody

Brněnské náměstí Svobody se opět stane jedním z hlavních míst oslav Svatomartinského vína. Slavnosti zahájí v 10:00 žehnání vína v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí. Odtud se průvod přesune do centra města, kam v 10:45 dorazí svatý Martin na koni. V 11:00 pak proběhne slavnostní otevření Svatomartinského vína a společný přípitek.

Svatomartinský košt nabídne výběr mladých vín od českých a moravských vinařů, cimbálovou muziku i koncerty. Pro návštěvníky jsou připravené tři degustační balíčky, které obsahují skleničku, čipový náramek a kredity na příslušný počet vzorků vína. Předprodej trvá do 10. listopadu. Na místě je možné dokupovat další vzorky.

Jednu z nejbohatších nabídek svatomartinských akcí letos připravuje Mikulov. Svatomartinský Mikulov 2026 propojí otevřené vinné sklepy, jarmarky, koncerty, ochutnávky vín, slavnostní příjezd Martina na koni i program pro děti. Hlavní oslavy se odehrají přímo na náměstí a v historickém centru.

Nejzajímavější části programu:

  • Sobota 7. listopadu: Od 10:00 do 19:00 otevře sklepy 13 mikulovských vinařství.
  • Středa 11. listopadu: Od 10:00 jarmark, v 11:05 příjezd svatého Martina a v 11:11 slavnostní otevření Svatomartinského vína.
  • Pátek 13. listopadu: Jarmark s ochutnávkou mladých vín, koncerty a svěcení vína na mikulovském zámku.
  • Sobota 14. listopadu: Jarmark, v 10:55 husí pochod, folklorní vystoupení a odpolední koncerty.
  • Neděle 15. listopadu: Pokračování jarmarku a koštu mladých vín.

Hlavní veřejný program je zdarma, některé doprovodné akce jsou ale placené.

V Hustopečích se mohou návštěvníci těšit na tradiční svatomartinskou hostinu pod širým nebem. Dukelské náměstí zaplní vinaři, řemeslníci a stánky s husími a kachními specialitami. Chybět nebude folklorní program ani svatý Martin na bílém koni, který dorazí přesně v 11:11 hodin.

K ochutnání budou Svatomartinská vína od deseti vinařství. Degustační sada za 250 korun obsahuje skleničku, katalog a deset poukázek na vinné vzorky. Od 14:00 se navíc otevřou sklepy místních vinařů v ulici Na Hradbách, kde bude možné pokračovat v ochutnávkách až do večera.

Pro děti budou připravené sklářské dílničky, ve kterých si za poplatek vyzkoušejí foukání a zdobení vánočních baněk. Vstup na slavnosti na náměstí je zdarma.

mestohustopece

Svatomartinské slavnosti 2026 v Hustopečích se blíží!

Nejsou jen o víně a folkloru, ale samozřejmě také o skvělém jídle!

Přímo na náměstí na vás čekají husí a kachní speciality a další neodolatelné lahůdky od týmu @familyfoodfestivalcz.

Chtěli byste raději někam do tepla? Svatomartinské menu nabídnou také tyto místní podniky:

️ Formanka Hustopeče @formanka_hustopece
️ Restaurace-penzion U Halmů @restauracepenzion_uhalmu
️ Wine Wellness Hotel Amande @amandehotel
️ Tramonto Pizza&Restaurant @pizza_hustopece

Tak dojdite ochutnat! ❤️

30. října 2026 v 10:30, příspěvek archivován: 4. listopadu 2026 v 14:29
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Pro ty, kteří chtějí ochutnávat vína přímo u jejich výrobců, jsou připravené Svatomartinské otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích. V sobotu se otevře 23 vinných sklepů a vinařství, která nabídnou více než 350 vzorků vín a dalších regionálních produktů.

Součástí slavností budou také hudební vystoupení, folklorní program a kyvadlová doprava mezi sklepy. Vína bude možné nakupovat ještě v neděli dopoledne.

Morava a Slezsko: Svatomartinské hody v Olomouci, Zlíně a Ostravě

Svatomartinská Olomouc se letos uskuteční na novém místě. Slavnosti se přesouvají na Tržnici v Kateřinské ulici, kde se během dvou dnů představí 15 vinařství a vinařských značek. K mladým a Svatomartinským vínům budou připravené regionální gastronomické speciality, včetně paštik, sýrů, štrúdlů a tvarůžkových dobrot.

Páteční program odstartuje v 15:00, sobotní v 10:00. Hlavním lákadlem pro rodiny s dětmi bude příjezd svatého Martina na bílém koni v sobotu v 11:00. Během dne se vystřídají hudební vystoupení, večer vystoupí například Cimbal Hell Band.

Také centrum Zlína bude patřit svatomartinským tradicím. Na náměstí Míru se návštěvníci mohou těšit na husí speciality, degustace mladých vín, řemeslný jarmark a hudební program. Slavnosti začnou v 10:00 a potrvají až do večera.

Dopolední program zahájí průvod malých Martínků ze Základní umělecké školy Zlín, po němž bude následovat slavnostní otevření vína spojené s žehnáním a společným přípitkem. Pro děti bude připravená Martínkova stezka s tematickými úkoly, soutěže i atrakce. Vstup na slavnosti je zdarma, jídlo a degustace se platí zvlášť.

Ostrava začne se svatomartinskými oslavami už o víkendu před samotným svátkem. Prostory a okolí Vily Hanse Ulricha zaplní dobový jarmark s husími specialitami, martinskými rohlíčky, řemeslnými stánky a atrakcemi pro děti.

V 11:00 začne slavnostní otevírání mladého vína. V Klubu Parník se od 11:00 do 16:00 bude podávat svatomartinské menu s pečenou husou, knedlíky a dvojím zelím, doplněné polévkou a dezertem. Na menu je nutná předchozí rezervace.

V 17:00 vyrazí z Masarykova náměstí lampionový průvod se svatým Martinem na bílém koni. Vstup na slavnosti je zdarma.

Pečená svatomartinská husa se zelím a knedlíky patří k tradičním listopadovým hodům.

Svatomartinské víno 2026: Jak poznat to pravé

Ne každé mladé víno prodávané na podzim je automaticky Svatomartinské. Toto označení je ochrannou značkou Vinařského fondu, kterou smějí používat pouze vína splňující stanovená pravidla. Poznáte je podle loga svatého Martina na koni, které bývá umístěné na etiketě a na uzávěru nebo kapsli lahve.

Mezi povolené odrůdy pro výrobu bílých Svatomartinských vín patří Müller Thurgau, Muškát moravský a Veltlínské červené rané. Červená vína mohou vznikat z odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké, růžová také ze Zweigeltrebe. Typická je pro ně svěžest, ovocnost a mladistvý charakter.

Tahle lahůdka není pro chudý. Svatomartinskou husu berte radši mraženou a pečte celou noc, radí odborník

Proč se na svatého Martina jí husa?

Svatomartinské hody patří k tradičním podzimním oslavám, jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti. Podle jedné z legend se svatý Martin, který se ze skromnosti nechtěl stát biskupem, schoval mezi husami. Ty ho však svým kejháním prozradily, a proto prý od té doby končí na svatomartinském stole.

Existuje také praktičtější vysvětlení. Svátek svatého Martina býval spojen s koncem zemědělského roku, vyplácením odměn a změnami služby čeledi. Lidé při této příležitosti pořádali bohaté hostiny, při nichž se jedla právě vykrmená husa.

Tradiční svatomartinské menu dodnes tvoří pečená husa se zelím a knedlíky. V restauracích se objevují také bramborové lokše, husí kaldoun, paštiky nebo sladké martinské rohlíčky. A samozřejmě sklenka mladého vína, která listopadové hodování příjemně doplňuje.

Svatomartinská husa. Jak ji připravit a jaké knedlíky vybrat?
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