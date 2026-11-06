Svatomartinské hody už dávno nejsou jen příležitostí dopřát si slavnostní oběd. Z tradičního hodování se na mnoha místech staly několikadenní slavnosti, které spojují dobré jídlo, víno a místní zvyky. Ať už plánujete gurmánský zážitek s přáteli, nebo podzimní výlet s rodinou, letos je z čeho vybírat.
Kdy jsou svatomartinské hody 2026?
Svátek svatého Martina letos připadá na středu 11. listopadu 2026, oslavy ale začnou na některých místech už v pátek 6. listopadu. Hlavní část svatomartinských hodů se uskuteční také o následujícím víkendu, zejména v sobotu 14. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit nejen na tradiční husí speciality a degustace vín, ale také na řemeslné jarmarky, lampionové průvody či program pro děti.
Zatímco husa se na slavnostním stole může objevit už před svátkem, u vína platí zvláštní pravidlo. Oficiální Svatomartinské víno ročníku 2026 se smí začít prodávat až ve středu 11. listopadu. Na dřívějších slavnostech tak vinaři mohou nabízet jiná mladá vína, která nenesou značku Svatomartinské.
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Přehled svatomartinských slavností 2026: Termíny, místa a vstupné
Svatomartinské oslavy mají v každém městě trochu jinou podobu. Zatímco někde lákají na ochutnávky vín přímo u vinařů, jinde se můžete vydat za historickými průvody, slavnostmi na hradech nebo tradičními husími hody.
|Město
|Termín 2026
|Na co se těšit
|Vstupné
|Mikulov
|6.–15. 11.
|Víno, jarmark, husí pochod
|Hlavní veřejný program zdarma
|Ostrava
|7. 11.
|Husí speciality, víno, průvod
|Zdarma
|Tábor
|7. 11.
|Lampiony, Martin na koni
|Dobrovolné
|Praha – Karlův most
|11. 11.
|Historický průvod s husami
|Zdarma
|Brno
|11. 11.
|Svatomartinský košt
|Degustační balíček od 135 Kč
|Český Krumlov
|11. 11.
|Otevírání vína na náměstí
|Neuvedeno
|Dačice
|11. 11.
|Jarmark, průvod, ohňová show
|Zdarma
|Olomouc
|13.–14. 11.
|Vinaři, hudba, Martin na koni
|Neuvedeno
|Praha – Náplavka
|14. 11.
|Pečená husa, vína, hudba
|Zdarma, degustační set 150 Kč
|Kutná Hora
|14. 11.
|Hody v historickém klášteře
|Zdarma, degustace od 600 Kč
|Plzeň
|14. 11.
|Husí speciality, dětský program
|Zdarma
|Loket
|14. 11.
|Hradní slavnosti, ohnivá show
|Dospělí od 170 Kč
|Hustopeče
|14. 11.
|Husa, vína, otevřené sklepy
|Zdarma, degustační set 250 Kč
|Velké Pavlovice
|14. 11.
|Otevřených 23 vinných sklepů
|1 490 Kč
|Zlín
|14. 11.
|Husí hody, víno, průvod Martínků
|Zdarma
Praha a střední Čechy: Pečená husa na Náplavce i průvod jedenácti hus
- Praha – Náplavka: Svatomartinské slavnosti a pečená husa
- Sobota 14. listopadu, 10:00–20:00 | Rašínovo nábřeží
Vůně pečené husy, sklenka mladého vína a hudba přímo u Vltavy. Pražská Náplavka bude v sobotu 14. listopadu patřit tradičním Svatomartinským slavnostem a pečené huse. Návštěvníci ochutnají vína od českých a moravských vinařů i husí speciality, mezi kterými nebude chybět pečínka s knedlíkem a zelím. Atmosféru doplní hudební program.
Vstup na slavnosti je zdarma. Degustace se platí.
- Praha – Karlův most: Jedenáct hus, jedenáct husopasek a svatý Martin
- Středa 11. listopadu, od 11:11 | Karlův most a Křižovnické náměstí
Jedenáct hus, jedenáct husopasek a svatý Martin na bílém koni. Neobvyklou podívanou nabídne historický průvod přes pražský Karlův most. V symbolických 11:11 hodin vyrazí od jedenáctého pilíře mostu průvod s římskými vojáky a vozem plným sněhu. Svatý Martin pak na Křižovnickém náměstí symbolicky předá první sněhovou nadílku pražskému purkmistrovi.
Od 12:00 do 18:00 bude na náměstí připraveno svatomartinské tržiště s pečenou husou, tradičním pečivem a vínem z mělnických vinic. Součástí oslav budou také bezplatné prohlídky Muzea Karlova mostu. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi.
- Kutná Hora – Svatomartinské hody v klášteře svaté Voršily
- Sobota 14. listopadu, od 10:00 | Klášter sv. Voršily
Za vínem a dobrou gastronomií mohou návštěvníci vyrazit také do Kutné Hory. Historický klášter svaté Voršily se promění v místo setkání milovníků mladých vín a svatomartinských specialit. K ochutnání budou Svatomartinská i další mladá vína ročníku 2026 z Čech a Moravy, která doplní tradiční husí pokrmy a moderně pojatá gastronomie.
Vstup do areálu je zdarma, neomezená degustace je za poplatek.
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Západní a jižní Čechy: Hradní slavnosti a lampionové průvody
- Plzeň – Svatomartinské hody na Bolevecké návsi
- Sobota 14. listopadu, 11:00–18:00 | Bolevecká náves a Statek U Matoušů
Šestý ročník Svatomartinských hodů v Plzni nabídne spojení tradiční gastronomie, mladých vín a zábavy pro celou rodinu. Na Boleveckou náves přijede v 11:11 hodin svatý Martin na koni se svou družinou. Následovat budou degustace vín, cimbálová muzika a od 13:00 kuchařská show s ochutnávkou husích specialit.
Z gastronomické nabídky nebudou chybět husí stehýnka se zelím a knedlíky, kaldoun či lokše s husím masem. Děti si užijí tvořivé dílny, hry a vystoupení kejklíře. Vstup na slavnosti je zdarma a volně přístupný bude také areál Statku U Matoušů s výjimkou selského obytného stavení.
- Loket – Svatomartinské slavnosti na hradě
- Sobota 14. listopadu, od 10:00 | Hrad Loket
Kdo by chtěl spojit svatomartinské tradice s výletem na hrad, může zamířit do západočeského Lokte. Historické prostory nabídnou trhy, hudební vystoupení, pohádky a svatomartinské občerstvení. Pro děti budou připravena vystoupení Popletených pohádek pana Ponocného.
Hlavní hradní program potrvá od 10:00 do 17:00. V 17:15 dorazí svatý Martin na bílém koni a začne lampionový průvod v podhradí. O čtvrt hodiny později, v 17:30, podvečer vyvrcholí ohňovou show.
- Tábor – Martinská slavnost s lampionovým průvodem
- Sobota 7. listopadu, 16:30–17:30 | Žižkovo náměstí
V Táboře se svatý Martin připomene především dětem. Martinská slavnost, kterou pořádá Rodinné centrum Radost, nabídne podvečerní setkání s lampiony, písničkami a příběhem o svatém Martinovi.
Účastníci se sejdou v 16:30 na Žižkově náměstí, odkud v 16:45 vyrazí lampionový průvod Klokotskou ulicí do parku pod Kotnovem. Tam se děti dočkají příjezdu Martina na bílém koni i scénky, ve které se světec rozdělí o svůj plášť s potřebným člověkem. Na závěr se budou společně dělit martinské rohlíčky.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek podpoří činnost Rodinného centra Radost. Návštěvníci by si měli přinést vlastní lampiony nebo lucerničky.
- Český Krumlov – Svatomartinské víno na náměstí Svornosti
- Středa 11. listopadu, 11:11 | Náměstí Svornosti
V Českém Krumlově se oslavy svatého Martina stanou součástí tradičního Festivalu vína. Na náměstí Svornosti přijede 11. listopadu přesně v 11:11 svatý Martin na bílém koni a společně s návštěvníky slavnostně otevře první Svatomartinská vína ročníku 2026. Oslavy doplní nabídka svatomartinských menu a dalších podzimních specialit v místních restauracích.
- Dačice – Svatomartinské slavnosti s ohnivou show
- Středa 11. listopadu, 13:00–21:00 | Kancnýřův sad
Dačice připravují svatomartinské odpoledne pro malé i velké. V 13:00 začne jarmark, následovat budou hudební vystoupení a od 16:00 kouzelnické představení pro děti.
Hlavní část programu odstartuje v 17:00 lampionovým průvodem, po kterém bude následovat divadelní scénka o svatém Martinovi a vystoupení mažoretek. V 18:00 se návštěvníci dočkají ohnivé show, večer pak bude pokračovat hudbou. Vstup na slavnosti je zdarma.
Jižní Morava: Kam za svatomartinským vínem a husími hody
- Brno – Svatomartinský košt na náměstí Svobody
- Středa 11. listopadu | Od 10:00 v kostele sv. Tomáše, od 10:45 na náměstí Svobody
Brněnské náměstí Svobody se opět stane jedním z hlavních míst oslav Svatomartinského vína. Slavnosti zahájí v 10:00 žehnání vína v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí. Odtud se průvod přesune do centra města, kam v 10:45 dorazí svatý Martin na koni. V 11:00 pak proběhne slavnostní otevření Svatomartinského vína a společný přípitek.
Svatomartinský košt nabídne výběr mladých vín od českých a moravských vinařů, cimbálovou muziku i koncerty. Pro návštěvníky jsou připravené tři degustační balíčky, které obsahují skleničku, čipový náramek a kredity na příslušný počet vzorků vína. Předprodej trvá do 10. listopadu. Na místě je možné dokupovat další vzorky.
- Mikulov – Svatomartinský Mikulov nabídne deset dní programu
- 6.–15. listopadu | Náměstí a další místa v Mikulově
Jednu z nejbohatších nabídek svatomartinských akcí letos připravuje Mikulov. Svatomartinský Mikulov 2026 propojí otevřené vinné sklepy, jarmarky, koncerty, ochutnávky vín, slavnostní příjezd Martina na koni i program pro děti. Hlavní oslavy se odehrají přímo na náměstí a v historickém centru.
Nejzajímavější části programu:
- Sobota 7. listopadu: Od 10:00 do 19:00 otevře sklepy 13 mikulovských vinařství.
- Středa 11. listopadu: Od 10:00 jarmark, v 11:05 příjezd svatého Martina a v 11:11 slavnostní otevření Svatomartinského vína.
- Pátek 13. listopadu: Jarmark s ochutnávkou mladých vín, koncerty a svěcení vína na mikulovském zámku.
- Sobota 14. listopadu: Jarmark, v 10:55 husí pochod, folklorní vystoupení a odpolední koncerty.
- Neděle 15. listopadu: Pokračování jarmarku a koštu mladých vín.
Hlavní veřejný program je zdarma, některé doprovodné akce jsou ale placené.
- Hustopeče – Svatomartinské slavnosti s otevřenými sklepy
- Sobota 14. listopadu, 10:00–18:00 | Dukelské náměstí
V Hustopečích se mohou návštěvníci těšit na tradiční svatomartinskou hostinu pod širým nebem. Dukelské náměstí zaplní vinaři, řemeslníci a stánky s husími a kachními specialitami. Chybět nebude folklorní program ani svatý Martin na bílém koni, který dorazí přesně v 11:11 hodin.
K ochutnání budou Svatomartinská vína od deseti vinařství. Degustační sada za 250 korun obsahuje skleničku, katalog a deset poukázek na vinné vzorky. Od 14:00 se navíc otevřou sklepy místních vinařů v ulici Na Hradbách, kde bude možné pokračovat v ochutnávkách až do večera.
Pro děti budou připravené sklářské dílničky, ve kterých si za poplatek vyzkoušejí foukání a zdobení vánočních baněk. Vstup na slavnosti na náměstí je zdarma.
- Velké Pavlovice – Svatomartinské otevřené sklepy
- Sobota 14. listopadu, 11:00–18:00 | Velké Pavlovice
Pro ty, kteří chtějí ochutnávat vína přímo u jejich výrobců, jsou připravené Svatomartinské otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích. V sobotu se otevře 23 vinných sklepů a vinařství, která nabídnou více než 350 vzorků vín a dalších regionálních produktů.
Součástí slavností budou také hudební vystoupení, folklorní program a kyvadlová doprava mezi sklepy. Vína bude možné nakupovat ještě v neděli dopoledne.
Morava a Slezsko: Svatomartinské hody v Olomouci, Zlíně a Ostravě
- Olomouc – Svatomartinská Olomouc na Tržnici
- Pátek 13. listopadu, 15:00–20:00; sobota 14. listopadu, 10:00–20:00 | Tržnice, Kateřinská ulice
Svatomartinská Olomouc se letos uskuteční na novém místě. Slavnosti se přesouvají na Tržnici v Kateřinské ulici, kde se během dvou dnů představí 15 vinařství a vinařských značek. K mladým a Svatomartinským vínům budou připravené regionální gastronomické speciality, včetně paštik, sýrů, štrúdlů a tvarůžkových dobrot.
Páteční program odstartuje v 15:00, sobotní v 10:00. Hlavním lákadlem pro rodiny s dětmi bude příjezd svatého Martina na bílém koni v sobotu v 11:00. Během dne se vystřídají hudební vystoupení, večer vystoupí například Cimbal Hell Band.
- Zlín – Svatomartinské hody na náměstí Míru
- Sobota 14. listopadu, 10:00–22:00 | Náměstí Míru
Také centrum Zlína bude patřit svatomartinským tradicím. Na náměstí Míru se návštěvníci mohou těšit na husí speciality, degustace mladých vín, řemeslný jarmark a hudební program. Slavnosti začnou v 10:00 a potrvají až do večera.
Dopolední program zahájí průvod malých Martínků ze Základní umělecké školy Zlín, po němž bude následovat slavnostní otevření vína spojené s žehnáním a společným přípitkem. Pro děti bude připravená Martínkova stezka s tematickými úkoly, soutěže i atrakce. Vstup na slavnosti je zdarma, jídlo a degustace se platí zvlášť.
- Ostrava – Slavnost svatého Martina ve Vile Hanse Ulricha
- Sobota 7. listopadu, 11:00–19:00 | Vila Hanse Ulricha a Klub Parník
Ostrava začne se svatomartinskými oslavami už o víkendu před samotným svátkem. Prostory a okolí Vily Hanse Ulricha zaplní dobový jarmark s husími specialitami, martinskými rohlíčky, řemeslnými stánky a atrakcemi pro děti.
V 11:00 začne slavnostní otevírání mladého vína. V Klubu Parník se od 11:00 do 16:00 bude podávat svatomartinské menu s pečenou husou, knedlíky a dvojím zelím, doplněné polévkou a dezertem. Na menu je nutná předchozí rezervace.
V 17:00 vyrazí z Masarykova náměstí lampionový průvod se svatým Martinem na bílém koni. Vstup na slavnosti je zdarma.
Svatomartinské víno 2026: Jak poznat to pravé
Ne každé mladé víno prodávané na podzim je automaticky Svatomartinské. Toto označení je ochrannou značkou Vinařského fondu, kterou smějí používat pouze vína splňující stanovená pravidla. Poznáte je podle loga svatého Martina na koni, které bývá umístěné na etiketě a na uzávěru nebo kapsli lahve.
Mezi povolené odrůdy pro výrobu bílých Svatomartinských vín patří Müller Thurgau, Muškát moravský a Veltlínské červené rané. Červená vína mohou vznikat z odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké, růžová také ze Zweigeltrebe. Typická je pro ně svěžest, ovocnost a mladistvý charakter.
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Proč se na svatého Martina jí husa?
Svatomartinské hody patří k tradičním podzimním oslavám, jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti. Podle jedné z legend se svatý Martin, který se ze skromnosti nechtěl stát biskupem, schoval mezi husami. Ty ho však svým kejháním prozradily, a proto prý od té doby končí na svatomartinském stole.
Existuje také praktičtější vysvětlení. Svátek svatého Martina býval spojen s koncem zemědělského roku, vyplácením odměn a změnami služby čeledi. Lidé při této příležitosti pořádali bohaté hostiny, při nichž se jedla právě vykrmená husa.
Tradiční svatomartinské menu dodnes tvoří pečená husa se zelím a knedlíky. V restauracích se objevují také bramborové lokše, husí kaldoun, paštiky nebo sladké martinské rohlíčky. A samozřejmě sklenka mladého vína, která listopadové hodování příjemně doplňuje.
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