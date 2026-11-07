Nejlepší husa je ta z domácího chovu. Ti konzervativnější ji nasolí a nebudou šetřit ani kmínem. Připravit se ale dá i s jablky, konfitovaná, s hruškou a pastinákem, velmi pomalu pečená, ale lze přidat i datle a celerové pyré.
Důležitá je ale i příloha, knedlík může být klasický kynutý houskový nebo karlovarský, bramborový či chlupatý.
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Kam na svatomartinské hody 2026? Přehled slavností s husou a mladým vínem
Vedle pečínky se většinou podává také kaldoun (polévka s drůbky). Na závěr hostiny můžete vyzkoušet upéct i něco sladkého, svatomartinské rohlíčky plněné ořechovou náplní.
Recepty na svatomartinskou husu: