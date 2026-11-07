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Svatomartinská husa na několik způsobů: Klasická, s jablky i velmi pomalu pečená

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  6:00
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Svatomartinská husa (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Blíží se svátek svatého Martina, který oslavíme 11. listopadu, a s ním i tradice. K ní patří i pečená husa, svatomartinské rohlíčky, kaldoun a svatomartinské víno. Receptů, jak připravit sváteční husu, je mnoho. Inspirujte se následujícími recepty.

Nejlepší husa je ta z domácího chovu. Ti konzervativnější ji nasolí a nebudou šetřit ani kmínem. Připravit se ale dá i s jablky, konfitovaná, s hruškou a pastinákem, velmi pomalu pečená, ale lze přidat i datle a celerové pyré.

Důležitá je ale i příloha, knedlík může být klasický kynutý houskový nebo karlovarský, bramborový či chlupatý.

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Vedle pečínky se většinou podává také kaldoun (polévka s drůbky). Na závěr hostiny můžete vyzkoušet upéct i něco sladkého, svatomartinské rohlíčky plněné ořechovou náplní.

Recepty na svatomartinskou husu:

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