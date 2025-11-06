Kam na svatomartinské hody 2025? Nejlepší akce s husou a mladým vínem

Ivana Vaňkátová
  6:00
Svátek svatého Martina, který letos připadá na úterý 11. listopadu 2025, je ideální příležitostí k setkání s přáteli a rodinou. Přinášíme vám ucelený přehled nejzajímavějších akcí, ať už hledáte velké slavnosti, nebo gurmánský zážitek.
Svatomartinská husa patří k nejoblíbenějším českým tradicím.
Listopad tradičně patří oslavám svatého Martina – a s ním i prvním mladým vínům nového ročníku a neodmyslitelnému svatomartinskému menu s pečenou husou.

Proč se na svatého Martina jí husa?

Tradice svatomartinských hodů je stará stovky let a spojuje se s několika historickými událostmi. Podle legendy se svatý Martin, skromný římský voják a pozdější biskup, ukrýval před svým jmenováním v hejnu hus. Ty ho svým kejháním prozradily, tak to odskákaly.

Jiná verze praví, že husy skončily na pekáči, protože rušily jeho kázání. Husa se také spojovala s ukončením zemědělského roku a obdobím půstu, které následovalo. Pečená husa symbolizovala bohatou hostinu před začátkem postní doby.

Svatomartinská hostina: Husa, rohlíčky i kaldoun. Inspirujte se recepty od šéfkuchařů

Kdy jsou svatomartinské hody?

Konají se obvykle v období kolem 11. listopadu. V tento den vinaři tradičně otevírají první vína nového ročníku, která nesou značku Svatomartinské víno. Tato mladá, svěží vína se ideálně snoubí s tučnou husí pečínkou.

Typický sváteční stůl o svátku svatého Martina zdobí pečená svatomartinská husa s křupavou kůrčičkou, různé druhy zelí (červené i bílé) a variace knedlíků (bramborové, houskové, lokše).

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Přehled největších svatomartinských slavností 2025

Akce se rozprostírají od Čech až po vinařskou Moravu, a to často již od prvního listopadového víkendu.

Praha a střední Čechy

Praha – Rašínovo nábřeží (Náplavka)

    • Akce: Svatomartinské slavnosti a pečená husa
    • Termín: sobota 8. listopadu 2025 (10:00–20:00)
    • Na co se těšit: Jedna z největších pražských slavností. Nabídne degustaci Svatomartinských vín od 19 vinařství, širokou škálu husích specialit, farmářský jarmark a hudební doprovod. Vstup je zdarma.

Kutná Hora – Klášter sv. Voršily

    • Akce: Svatomartinské hody
    • Termín: sobota 8. listopadu 2025 (od 11:00)
    • Na co se těšit: Degustace Svatomartinských a mladých vín jak z Čech, tak z Moravy, moderní gastronomie a tradiční husí speciality v historickém prostředí. Vstupné začíná na 500 Kč.

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Morava a Slezsko

Brno – náměstí Svobody

    • Akce: Svatomartinský košt
    • Termín: úterý 11. listopadu 2025 (od 11:00)
    • Na co se těšit: Tradiční a nejpopulárnější akce, která odstartuje slavnostním příjezdem sv. Martina na bílém koni přesně v 11:00. Následovat bude symbolické otevírání vína v 11:11 a košt až 100 druhů Svatomartinských vín.
Olomouc – Letní kino

    • Akce: Svatomartinská Olomouc
    • Termín: hlavní slavnost v sobotu 8. listopadu 2025 (od 11:00)
    • Na co se těšit: Degustace vín od zhruba 20 vinařství, příjezd Martina na bílém koni, tvořivé dílny pro děti a večerní ohňová show.

Zlín – náměstí Míru

    • Akce: Svatomartinské hody
    • Termín: sobota 15. listopadu 2025 (od 10:00)
    • Na co se těšit: Nabídka mladých vín a pečené husy, ale také regionálních výrobků. Slavnost bude zahrnovat průvod „Martínků“ a žehnání vínu.
Jihomoravský vinařský region

Mikulov – Náměstí, zámek

    • Akce: Svatomartinský Mikulov
    • Termín: 7. listopadu – 11. listopadu 2025
    • Na co se těšit: Celodenní program rozprostřený do několika dní s tradičním svatomartinským jarmarkem, koštem mladých vín a romantickým průvodem s lucerničkami.

Hustopeče – Dukelské náměstí

    • Akce: Svatomartinské slavnosti
    • Termín: sobota 8. listopadu 2025 (od 10:00)
    • Na co se těšit: Velká oslava s jarmarkem a možností navštívit otevřené vinné sklepy, se symbolickým příjezdem svatého Martina na koni v 11:11.

Slavkov u Brna – Zámecké nádvoří

    • Akce: Svatomartinské slavnosti
    • Termín: sobota 8. listopadu 2025 (9:00–14:00)
    • Na co se těšit: Dopolední akce s minijarmarkem a koštem vín, která vyvrcholí příjezdem sv. Martina na koni přesně v 11:11.

Tipy na gastronomický zážitek a víkendové pobyty

Hledáte spíše klidnější posezení s kompletním svatomartinským menu?

Hrad Červený Újezd (Středočeský kraj)

    • Termín: 7. – 17. listopadu 2025
    • Nabídka: Restaurace Krčma na Hradě Červený Újezd nabízí svatomartinské menu s husou a mladým vínem.

Zaječí – Resort Zajíci ze Zaječí (Mikulovská oblast)

    • Termín: víkend 7. až 9. listopadu a hody 15. listopadu 2025
    • Nabídka: Gurmánský balíček s ubytováním na jednu noc pro dvě osoby, tříchodové svatomartinské menu (konfitovaná játra, pečené husí stehno, zelí, knedlíky) a vínem, doprovázeno cimbálovou muzikou.
Valtice – Valtické Podzemí

    • Termín: sobota 15. 11. 2025
    • Nabídka: Svatomartinská husička a mladá vína v unikátním labyrintu historických vinných sklepů, doprovázeno cimbálovou muzikou.

Praha – Občanská plovárna

    • Termín: sobota 15. 11. (oběd/večeře) a neděle 16. 11. (oběd)
    • Nabídka: Sváteční svatomartinský bufet za 1 490 Kč za dospělého s bohatým výběrem husích specialit, předkrmů, příloh a dezertů.

Doporučujeme včasnou rezervaci u gastronomických akcí, zejména v menších restauracích a hotelech.

Rodinná varianta a doprovodný program

Mnoho slavností pamatuje i na nejmenší. Hledejte akce s programem pro děti:

Svatomartinský průvod

Užijte si bohaté svatomartinské hody po celé republice a nezapomeňte, že mladé víno se letos oficiálně otevírá přesně 11. listopadu v 11:11!

