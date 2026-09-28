Pečená medová kachna se zázvorem s červeným zelím, jablky a brusinkami
- 1 kachna cca 2,4 kg
- 4 lžíce kmínu
- 1 čajová lžička mletého zázvoru
- 3 lžíce medu
- 1 lžíce hladké mouky
- 1 lžíce soli
Příprava: Kachnu očistíme od zbytků brk a případně opálíme lampou, pak ji omyjeme a osušíme. Osolíme z vrchu i zevnitř, okořeníme mletým zázvorem a okmínujeme. Kachnu dáme do pekáče, já používám heslo, jak běží, tak leží, lehce podlijeme vodou a přiklopíme. Troubu nastavíme na teplotu 130°, vložíme kachnu a pečeme cca 2 hodiny, průběžně potíráme medem. Pak kachnu přendáme na plech a dopékáme cca na 180° do zlatova.
Výpek restujeme na tuku, lehce zaprášíme hladkou moukou (cca 1 polévková lžíce), nakonec opražíme, zalijeme vodou a dobře provaříme a přecedíme.
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Červené zelí s jablky
- červené zelí cca půl hlávky
- 1 cibule
- 10 dkg sádla
- 20 dkg jablek
- 20 dkg brambor
- 50 g brusinek
- kmín
- sůl
- ocet
- cukr
Příprava: Cibuli nakrájíme nadrobno, dáme do hrnce s trochou rozpáleného sádla a kmínem, cibulku osmahneme dozlatova, pak vložíme nakrouhané zelí a zalijeme vodou, tak aby zelí bylo ponořené, dochutíme solí, cukrem a octem. Když je zelí skoro vařené, odebereme dvě třetiny vody, přidáme najemno nastrouhané syrové brambory, jablka, brusinky a dovaříme. Dochutíme převařeným octem, cukrem a podle chutě dosolíme. Někdo dává do zelí méně vody, tak aby ve finále nemuseli vodu odebírat. To je v pořádku, pokud je to mladé zelí.
Petrželové knedlíky
- 350 g toustového chleba nebo bílého pečiva
- 50 g hrubé mouky
- 3 vejce (oddělíme bílky, ze kterých vyšleháme sníh)
- 0,5 dkg soli
- špetka muškátového oříšku
- 3 dcl mléka
- hrst petržele
Příprava: Toustový chléb nakrájíme na kostičky, zprudka opečeme v troubě do zlatova a necháme vychladnout. Z bílků si připravíme sníh. Mléko, žloutky, sekanou petržel, sůl a muškátový oříšek dobře smícháme. Touto směsí zalejeme vychladlou housku, promícháme a necháme chvilku směs vsáknout do housky, pak lehce vmícháme sníh.
Navlhčíme vyprané utěrky a lehce potřeme olejem, rozprostřeme směs do tvaru knedlíku, zarolujeme, po stranách svážeme provázkem a dáme vařit na páru po dobu 20 minut. Poté vyndáme, rozbalíme a necháme trochu zchladnout. Potřeme rozpuštěným sádlem, knedlíky tak neokorají a dobře se i skladují.
Bramborové špalíčky se strouhankou
- 700 g vařených brambor
- 1 vejce
- 125 g hrubé mouky
- 125 g mouky krupice
- 15 g soli
- strouhanka na posypání
Příprava: Vařené brambory nastrouháme najemno, přidáme zbylé ingredience a propracujeme. Rychle vyválíme šišky (špalíčky) a dáme vařit na 10 minut do páry, můžeme i v trochu osolené vodě, ale musíme dát pozor při vyndávání, aby se nám nerozpadly. Necháme odpočinout a opět potřeme sádlem. Prosátou strouhanku lehce upražíme nasucho. Před servírováním špalíčky lehce opečeme a posypeme strouhankou.
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Na dokončení si ještě připravíme ořechy v karamelu - cca tři půlky na porci (zkaramelizujeme cukr do zlatova, zalejeme trochou vody a provaříme, pak vložíme ořechy a lehce prohřejeme, můžeme připravit i dopředu).
Cibuli nakrájíme na tenká kolečka, poprášíme hladkou moukou, a pozvolna usmažíme dozlatova, pak vyndáme na papírovou utěrku, aby vsákla přebytečný tuk, osolíme.