Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sváteční hodování? Svatováclavská kachna s medem a červeným zelím

Autor:
  6:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Pečená medová kachna se zázvorem s červeným zelím, jablky a brusinkami | foto: Restaurant Hradčany

Tradičním pokrmem, který se připravuje na den svatého Václava, je pečená kachna. Zkuste si ji připravit s medem, červeným zelím, jablky a brusinkami podle receptu šéfkuchaře Petra Patočky.

Pečená medová kachna se zázvorem s červeným zelím, jablky a brusinkami

  • 1 kachna cca 2,4 kg
  • 4 lžíce kmínu
  • 1 čajová lžička mletého zázvoru
  • 3 lžíce medu
  • 1 lžíce hladké mouky
  • 1 lžíce soli

Příprava: Kachnu očistíme od zbytků brk a případně opálíme lampou, pak ji omyjeme a osušíme. Osolíme z vrchu i zevnitř, okořeníme mletým zázvorem a okmínujeme. Kachnu dáme do pekáče, já používám heslo, jak běží, tak leží, lehce podlijeme vodou a přiklopíme. Troubu nastavíme na teplotu 130°, vložíme kachnu a pečeme cca 2 hodiny, průběžně potíráme medem. Pak kachnu přendáme na plech a dopékáme cca na 180° do zlatova.

Výpek restujeme na tuku, lehce zaprášíme hladkou moukou (cca 1 polévková lžíce), nakonec opražíme, zalijeme vodou a dobře provaříme a přecedíme.

Proč slavíme 28. září jako Den české státnosti? Kdo byl svatý Václav?

Červené zelí s jablky

  • červené zelí cca půl hlávky
  • 1 cibule
  • 10 dkg sádla
  • 20 dkg jablek
  • 20 dkg brambor
  • 50 g brusinek
  • kmín
  • sůl
  • ocet
  • cukr

Příprava: Cibuli nakrájíme nadrobno, dáme do hrnce s trochou rozpáleného sádla a kmínem, cibulku osmahneme dozlatova, pak vložíme nakrouhané zelí a zalijeme vodou, tak aby zelí bylo ponořené, dochutíme solí, cukrem a octem. Když je zelí skoro vařené, odebereme dvě třetiny vody, přidáme najemno nastrouhané syrové brambory, jablka, brusinky a dovaříme. Dochutíme převařeným octem, cukrem a podle chutě dosolíme. Někdo dává do zelí méně vody, tak aby ve finále nemuseli vodu odebírat. To je v pořádku, pokud je to mladé zelí.

Petrželové knedlíky

  • 350 g toustového chleba nebo bílého pečiva
  • 50 g hrubé mouky
  • 3 vejce (oddělíme bílky, ze kterých vyšleháme sníh)
  • 0,5 dkg soli
  • špetka muškátového oříšku
  • 3 dcl mléka
  • hrst petržele

Příprava: Toustový chléb nakrájíme na kostičky, zprudka opečeme v troubě do zlatova a necháme vychladnout. Z bílků si připravíme sníh. Mléko, žloutky, sekanou petržel, sůl a muškátový oříšek dobře smícháme. Touto směsí zalejeme vychladlou housku, promícháme a necháme chvilku směs vsáknout do housky, pak lehce vmícháme sníh.

Navlhčíme vyprané utěrky a lehce potřeme olejem, rozprostřeme směs do tvaru knedlíku, zarolujeme, po stranách svážeme provázkem a dáme vařit na páru po dobu 20 minut. Poté vyndáme, rozbalíme a necháme trochu zchladnout. Potřeme rozpuštěným sádlem, knedlíky tak neokorají a dobře se i skladují.

Bramborové špalíčky se strouhankou

  • 700 g vařených brambor
  • 1 vejce
  • 125 g hrubé mouky
  • 125 g mouky krupice
  • 15 g soli
  • strouhanka na posypání

Příprava: Vařené brambory nastrouháme najemno, přidáme zbylé ingredience a propracujeme. Rychle vyválíme šišky (špalíčky) a dáme vařit na 10 minut do páry, můžeme i v trochu osolené vodě, ale musíme dát pozor při vyndávání, aby se nám nerozpadly. Necháme odpočinout a opět potřeme sádlem. Prosátou strouhanku lehce upražíme nasucho. Před servírováním špalíčky lehce opečeme a posypeme strouhankou.

Božíhodová kachna. Jak na sváteční kachní stehna pečená ve vlastním tuku, poradí Jan Punčochář

Na dokončení si ještě připravíme ořechy v karamelu - cca tři půlky na porci (zkaramelizujeme cukr do zlatova, zalejeme trochou vody a provaříme, pak vložíme ořechy a lehce prohřejeme, můžeme připravit i dopředu).

Cibuli nakrájíme na tenká kolečka, poprášíme hladkou moukou, a pozvolna usmažíme dozlatova, pak vyndáme na papírovou utěrku, aby vsákla přebytečný tuk, osolíme.

Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.