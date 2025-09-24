Na svátek svatého Václava se bude tradičně konat Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Vrcholem tamních oslav bude poutní mše svatá na Mariánském náměstí.
Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003.
Svatováclavské slavnosti, jarmarky, vinobraní, hody či dny otevřených dveří se pak konají na mnoha místech republiky.
Narodil se roku 907 ve Stochově u Libušína. Jeho babičkou byla svatá Ludmila, která ho přivedla ke křesťanství. Na svou dobu zcela nadstandardní vzdělání získal v Budči. Kníže Václav se ujal moci v roce 922 po smrti svého otce, knížete Vratislava.
Období Václavovy vlády je charakteristické podporou církve a dalším upevňováním moci Přemyslovců nad českými zeměmi. Politicky prosazoval orientaci na Sasko a odklon od vazeb s Bavorskem.
Tím se dostal do konfliktu se svým bratrem Boleslavem, který se roku 935 odhodlal k bratrovraždě. Vylákal Václava do Staré Boleslavi na oslavu svátku svatého Kosmy a Damiána a zde jej 28. září na cestě na ranní mši napadl. Václav ho sice odzbrojil, ale Boleslavovi společníci jej však u vrat chrámu dostihli a zabili.
Kdy byl Václav prohlášen za svatého?
To, že byl Václav velmi záhy po své smrti svatořečen, byl hlavně politický tah. Svatořečit knížete Václava a udělat z něj patrona české země napadlo tehdejší vládnoucí elitu a duchovní někdy kolem roku 1000.
„Tehdy se český stát dostal do krize a tito duchovní rozhodli, že bude dobré mít nadpozemské ztělesnění věčné podstaty českého státu,“ vysvětluje historik Petr Charvát.
Český stát potřeboval stmelit a svatý muž u základů vládnoucí přemyslovské dynastie byl dobrým krokem.
Tehdy nebylo prohlášení za svatého tak obtížné jako dnes. Bylo to v období, kdy prohlášení některé osobnosti za svatou spadalo do pravomoci příslušného místního biskupa. A české země tehdy měly čerstvého biskupa, který se do úřadu dostal díky vrahovi knížete Václava, Boleslavovi.
Kdo jsou patroni Česka?
Mezi hlavní patrony Česka patří kromě svatého Václava je i svatá Anežka Česká, patronka všech nemocných a chudých a Václavova babička svatá Ludmila, která je patronkou matek a rodin.
