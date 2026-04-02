World Autism Awareness Day byl přijat Organizací spojených národů 18. prosince 2007 a stanoven na 2. dubna. Kromě „porozumění“ a „povědomí“ se mnohdy překládá také jako „den přijetí autismu“. Tento překlad není tak daleko od originálu, jak by se mohlo zdát. Abychom něco skutečně upřímně přijali, musíme to nejprve skutečně poznat. Pochopit, jakými zkouškami lidé s PAS denně procházejí a jak těžko se mnohdy orientují v běžných situacích.
Často se také setkáváme se shrnutím, že autisté mají zkrátka „svůj svět“, i to je však příliš zevšeobecňující. Žijeme ve stejném světě a je v mnoha ohledech na nás, abychom se snažili porozumět odlišnému způsobu jeho vnímání, který autismus provází.
Modrý den: do kampaně se může zapojit každý!
Autismus kolem nás
V obchodech či hromadné dopravě čas od času narazíte na dítě, mnohdy i dospělého, který vydává stále stejné zvuky, kýve se, křičí nebo buší kolem sebe. Málokoho, kdo nemá zkušenosti s poruchami autistického spektra (PAS), by však napadlo, že je to vlastně způsob obrany. Zvuky, pachy, samotnou cestu nebo přítomnost většího množství lidí totiž lidé s PAS mnohdy vnímají citlivěji, jsou nervózní, zmatení a repetitivní chování jim pomáhá bránit se proti záplavě vjemů, které jejich mozek nezvládne tak rychle zpracovat.
Neuchopitelnost autismu přitom vychází i z toho, že na jeho symptomatiku neexistuje jasně daný manuál. Autismus je skutečně spektrum s celou škálou projevů, které se nedají zaškatulkovat. Váže se k němu jistá sociální neobratnost a stereotypní chování. Neznamená to však, že lidé s autismem musí být nutně uzavření samotáři, kteří nevyhledávají společnost a nestojí o pozornost.
Mezi námi žije také spousta dospělých lidí s lehkou symptomatikou, kteří jako děti tak zvaně propadli sítem, protože nesplňovali diagnostická kritéria. Ani dnes nezapadají do tradiční představy o autismu a nedostává se jim adekvátní podpory a pomoci. Celý život se snaží zapadnout, aby se nepoznalo, jak náročné jsou pro ně i běžné sociální interakce, vztahy nebo pracovní povinnosti. Toto „maskování“ je však nesmírně vyčerpávající a v mnoha případech se stalo spouštěčem úzkostí, depresí nebo výživových poruch.
Autismus patří mezi genetické neurovývojové poruchy a diagnostikuje se především podle narušené sociální interakce, komunikace a stereotypního chování. „V rozporu se všeobecně panujícími představami autismus neznamená, že máme extrémně citlivý sluch nebo že naše oči přehnaně reagují na světlo. Autismus ve skutečnosti pouze ovlivňuje, jak náš mozek informace, které se k němu dostanou skrz naše smysly, třídí a jak dovede všechny tyto údaje poskládat do kompaktního celku,“ uvádí sociální psycholog Devon Price v knize Autismus bez masky, kde odhaluje svůj osobní pohled na autismus.
Jak potvrzují odborníci i rodiče dětí a dospělých s PAS, projevuje se například pomalejším duševním nebo emocionálním vývojem, odmítáním doteku nebo očního kontaktu, repetitivním chováním, nestandardními zájmy. Zmiňuje se rovněž také intenzivnější smyslové vnímání a snadná unavitelnost. Hledat přímou spojnici však může být ošidné, protože pak vznikají společenské stereotypy, které předpokládají, že autista je plachý introvertní génius, který miluje jízdní řády.
„Děti s autismem se však nechovají jen pasivně. Některé se aktivně snaží navázat sociální kontakt, někdy bohužel sociálně nepřijatelně. Mohou mít přidružené ADHD, a tím představu o pasivitě autismu bourat,“ vysvětluje Lenka Bittmannová, speciální pedagožka a rodinná terapeutka z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), s tím, že mnozí lidé s autismem mají kvalitní oční kontakt nebo relativně dobře zvládají změny.
To potvrzuje i Zuzana Dvořáčková, která vychovává syna s autismem a na základě svých zkušeností se věnuje též vzdělávání rodičů i pedagogů: „Děti často chtějí být součástí kolektivu, a je tedy strašně nebezpečné mluvit o tom, že mají svůj svět a tam jsou v pohodě. Vídám často, že když jsou děti s autismem včeleněné do kolektivu, tak rozkvétají a o to by byla obrovská škoda přijít.“ I proto Zuzana Dvořáčková upozorňuje, že „není žádný jejich svět! Je jenom jeden svět, ve kterém oni vnímají všechno, co se kolem nich děje.“
Hlavní je přijmout odlišnost jiných lidí
Ve snaze poznat autismus jsme stále na začátku. Multifaktoriální vlivy i široká škála symptomů udržují kolem autismu bariéru nepochopení a spoustu falešných přestav, mýtů a nálepek.
Základ pochopení autismu je však do značné míry v pojmu „neurodiverzita“, který se v souvislosti s autismem často skloňuje. Přijmout autismus totiž znamená v první řadě přijmout diverzitu, tedy odlišnost jiných nejen jako odchylku od normy, ale jako nedílnou součást světa, který všichni obýváme.
Klasifikace PAS: Proč už se nepoužívá název Aspergerův syndrom?
Poruchy autistického spektra mají mnoho podob – od lehčích, které mnohdy snadno protečou diagnostickým sítem, až po těžkou formu autismu, ke které se v mnoha případech váže i mentální retardace, absence řeči a nutnost 24hodinové péče. Aby se předešlo nekonstruktivnímu škatulkování, které by mohlo způsobit i chybnou diagnózu, prošla i klasifikace v posledních letech výraznou proměnou:
Typy poruch autistického spektra se v současnosti určují podle poruchy intelektu a narušení funkčního jazyka.