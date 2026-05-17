Fronty, čekání přes noc, strkanice. O nové hodinky byl enormní zájem

  18:39aktualizováno  18:39
Je to už vyzkoušený recept, tentokrát zabral, i když výsledný produkt je vlastně dost výstřední. O nové hodinky Swatch byl o víkendu enormní zájem. Dlouhé fronty se tvořily před firemními prodejnami značky, která je proslavená levnými hodinkami. Prodej startoval v sobotu.

V Česku žádný firemní obchod značky Swatch není (u autorizovaných prodejců produkt v prodeji není), takže zájemci o kolaboraci značek Swatch a Audemars Piguet (AP) museli pro hodinky do Německa, Polska nebo Rakouska. Asi nejbližší byly prodejny v Drážďanech, Vídni nebo Vratislavi.

Podobné šílenství kdysi provázelo zahájení prodeje nových produktů Applu a i v jeho případě byla nejblíž prodejna v Drážďanech. Dnes se však už na produkty Apple fronty nestojí.

Zájem byl obrovský, fronty byly všude po světě, zájemci čekali přes noc a při otevření prodejen často docházelo ke strkanicím a předbíhání. Některé záběry ukazují i fyzické konflikty zákazníků s ochrankou obchodu nebo nákupních center, případně policistů.

A to vše pro hodinky v ceně 375 euro, tedy asi 9 100 Kč. Samotná cena je na hodinky Swatch docela vysoká, běžné modely se pohybují zhruba do tří čtvrtin této sumy, obvykle stojí méně než pět tisíc korun.

Jenže druhá značka z této kolaborace, která se jmenuje Royal Pop, tedy Audemars Piguet (AP), je naopak manufaktura, která produkuje luxusní a velmi drahé hodinky, které stojí stovky tisíc korun i mnohem víc. V rámci Royal Pop kolekce zájemci mohli získat hodinky s designem navazujícím na klasické modely AP za zlomek jejich ceny (startují na částce okolo 600 000 korun). Samozřejmě z jiného materiálu a s jiným strojkem.

Hodinky se nejmenují Royal Pop jen tak. První část jména navazuje na model Royal Oak, což je legendární model AP s designem, který levná novinka přebírá. A Swatch měl zase populární modely Pop. Zájem o hodinky je obrovský přesto, že zatím se vlastně oficiálně nedají nosit na ruce. Jen na šňůrce na krku. Z osmi verzí kolekce jich má šest korunku na dvanáctce, dva na obvyklé trojce. Výrobci příslušenství už chystají pouzdra s řemínky pro nošení na ruce, Swatch je zatím oficiálně nepředstavil.

Samotné spojení značek Swatch a Audemars Piguet (AP) je nezvyklé. AP je totiž nezávislá a velmi luxusní značka, zatímco Swatch Group je největším švýcarským hodinářským konglomerátem s plejádou vlastních značek. Proto dřívější kolaborace zahrnovaly značky z vlastního portfolia: Omega × Swatch Moonswatch, později modely Blancpain × Swatch Scuba Fifty Fathoms.

Davové šílenství kvůli plastovým hodinkám ovládlo planetu
Audemars Piguet × Swatch Royal POp
